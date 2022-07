Epilessia, presentato in Senato il decalogo della Lice, tra le richieste un osservatorio permanente

È stato presentato in Senato, nel corso dell’incontro “Epilessie, stigma e conoscenza” il decalogo della Lega italiana contro l’epilessia (Lice). Tra i punti contenuti nel documento: assicurare a tutte le persone con la patologia un’adeguata assistenza e l’accesso alle cure, anche a quelle innovative, su tutto il territorio nazionale. Perseguire la lotta allo stigma e alla discriminazione in ogni ambito sociale. Promuovere la ricerca in campo epilettologico e inserire l’epilessia nel Piano Nazionale delle Cronicità allestito dal ministero della Salute. Disegnare percorsi di cura, adatti a chi è controllato dai farmaci, ma soprattutto per coloro che hanno una epilessia farmacoresistente.

Il decalogo sull’epilessia

Nel decalogo, in particolare, si chiede il miglioramento dell’assistenza attraverso la promozione dei Centri per l’epilessia, sia medici che chirurgici, affinché siano in grado di assicurare la presa in carico multidisciplinare dei pazienti, anche attraverso sistemi come la telemedicina specialistica. Ma anche il potenziamento delle risorse economiche finalizzate allo sviluppo della ricerca, l’organizzazione di campagne informative rivolte sia alla popolazione che ai medici di libera scelta, di medicina del lavoro e di medicina generale per migliorare la conoscenza della patologia, presupposto fondamentale alla lotta allo stigma.

L’organizzazione di percorsi formativi nelle scuole, con il coinvolgimento di insegnanti e studenti, per un migliore inserimento delle persone con epilessia, va implementato e coadiuvato. Inoltre, per coloro che hanno comorbidità, specialmente nella popolazione pediatrica e nelle malattie rare, vanno cercati percorsi di cura, inserimento sociale, scolastico e lavorativo e di riabilitazione.

L’Osservatorio nazionale e il tavolo tecnico

Nel corso dell’incontro la Lice ha anche chiesto e promosso l’istituzione di un Osservatorio nazionale permanente per le epilessie, incaricato di proporre azioni per migliorare le terapie e l’inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie. E l’attivazione di un tavolo tecnico, che includa oltre agli esperti clinici, la partecipazione di tecnici, decisori, industrie farmaceutiche ed enti di vigilanza.

“Per la mia storia professionale e per quella politica sono profondamente consapevole del grave problema sociale e clinico dell’epilessia che vede affetti molti cittadini di tutte le età, dalla nascita alla vecchiaia” ha dichiarato il senatore Antonio Tomassini. “Questo problema si è ulteriormente aggravato con alcune determinazioni legislative più tese all’irrigidimento del quadro ispettivo e sanzionatorio che non a quello della prevenzione, della diagnosi precoce e della terapia. Lo stigma non solo non è stato cancellato ma diventa elemento peggiorativo. Ѐ quindi necessario rivedere profondamente le norme in modo da poter rendere un accesso tempestivo e continuativo a controlli e terapie”.

L’impatto socio-economico dell’epilessia

Si calcola che in Italia ogni anno si verifichino 86 nuovi casi di epilessia nel primo anno di vita, 20-30 nell’età giovanile/adulta e 180 dopo i 75 anni, come spiega Oriano Mecarelli, past president di Lice. “Alla base dell’alto tasso di incidenza nel primo anno di vita ci sono soprattutto fattori genetici e patologie malformative o tumorali – continua – mentre per gli over 75 la causa risiede nel concomitante aumento delle patologie potenzialmente epilettogene legate all’età: ictus cerebrale, malattie neurodegenerative, tumori e traumi cranici”.

Aggiunge Laura Tassi, presidente della Lice e dirigente medico in Chirurgia dell’Epilessia e del Parkinson presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano “Niguarda” di Milano, che un terzo di queste persone non è sensibile alla cura farmacologica, rappresentando la quota più grande di spesa per il Ssn e per i caregivers. “Se le crisi si ripetono nonostante la terapia farmacologica, le persone con epilessia non possono più essere autonome. Oltre al carico farmacologico che incide sullo sviluppo cognitivo e fisico, le epilessie farmaco-resistenti non permettono una vita sociale, scolastica e lavorativa soddisfacente”.

Il piano d’azione globale per l’epilessia dell’Oms

Le richieste della Lice coincidono con gli obiettivi previsti dal Piano d’azione globale intersettoriale decennale per l’epilessia e gli altri disturbi neurologici, varato lo scorso maggio dall’assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità. Piano che impone agli stati membri il raggiungimento – entro il 2031 – di alcuni obiettivi globali. Tra cui l’aggiornamento delle politiche nazionali esistenti sui disturbi neurologici, l’inclusione dei disturbi neurologici nei sistemi di assistenza sanitaria universale e la copertura dei servizi per le persone con epilessia del 50% in più rispetto all’attuale e lo sviluppo di un’idonea legislazione al fine di promuovere e proteggere i diritti umani delle persone con epilessia.

Un’opportunità storica

Commenta Francesca Sofia, presidente dell’International Bureau for Epilepsy (Ibe): “Abbiamo un’opportunità storica e probabilmente irripetibile per migliorare concretamente e immediatamente la qualità della vita delle persone con epilessia. Anche il piano appena approvato dall’Assemblea dell’Oms va in quella direzione, ed è il frutto di un’azione di sensibilizzazione e tutela svolta a livello internazionale dai medici e dai rappresentanti delle persone con epilessia, un esempio di collaborazione e coesione delle principali parti interessate. Credo che anche in Italia potremo realizzare un lavoro per l’epilessia che possa essere di esempio ed ispirazione nel resto del mondo”.