Il Testo unico della legislazione farmaceutica cambierà il payback ma non lo cancellerà

Abolizione del payback no, non ancora almeno. Ma modifica sostanziale sì. Questione di ore, giorni, settimane e poi si saprà tutto. In attesa che il ddl di riforma della legislazione farmaceutica compia il suo iter parlamentare (dopo il sì in prima lettura del Senato a inizio ottobre, si attende ad horas quello della Camera), è molto probabile che il Testo Unico che ne deriverà contenga in sé un cambiamento epocale: uno sconto sulla quota di ripiano dovuta dalle aziende, attribuito a quelle che decideranno di realizzare/aumentare gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione nel nostro Paese.

Il premio a chi investe

Lo ha confermato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato (nella foto), a margine dell’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica” che si è tenuto ieri pomeriggio a Roma a Palazzo di Ripetta. La misura è in realtà già contenuta nell’articolo 71 della bozza di legge Finanziaria ancora in discussione (“tetto di spesa e premialità payback”), ma si fa strada l’idea di “scolpirla nella pietra” del T.U. Cosa dice l’articolo? In primis dispone che a decorrere dal 2028 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti venga innalzato di ulteriori 0,2 punti percentuali (totale 9%). Soprattutto, a partire dal 2027, prevede una riduzione complessiva, fino a un massimo di 160 milioni di euro l’anno, sulla quota di payback dovuta dalle aziende farmaceutiche alle Regioni. A condizione, come accennato, che le imprese facciano investimenti aggiuntivi in Italia in innovazione farmaceutica, sperimentazione clinica e produzione.

Verso l’early access

L’altra novità che il Testo Unico potrebbe contenere si collega all’articolo 72 della Finanziaria (Accesso precoce ai farmaci innovativi). Questo introduce “in via sperimentale – chiarisce Gemmato – per il triennio 2027-2029, un meccanismo per accelerare l’accesso dei cittadini ai farmaci, destinando fino a 70 milioni di euro annui prelevandoli dal Fondo per i farmaci innovativi”. Una misura che renderebbe subito disponibili e rimborsabili in tutte le Regioni i medicinali di nuova generazione per patologie gravi e senza alternative terapeutiche.

“Queste due misure introdotte nella Legge di bilancio – ha proseguito il sottosegretario – rappresentano due grandi risultati: il payback non verrà più chiesto in maniera indistinta e piatta ma modulata rispetto a chi investe in Italia. L’accesso precoce, invece, permetterà agli italiani di avere prima i farmaci. Si tratta di esperimenti pilota che nel T.U. potremmo rendere strutturali”.

Decreti attuativi nel 2027?

In attesa dell’approvazione del ddl delega, si ragiona sui primi decreti attuativi che il governo potrebbe sfornare (la scadenza è stata prorogata ai primi mesi del prossimo anno). Su questi Gemmato non si sbilancia ma ammette: “Di sicuro riguarderanno tutto ciò che avvicina i farmaci ai cittadini”. Nulla si sa, invece, circa il reshoring dei principi attivi, l’80% dei quali è attualmente importato dall’Asia: “Siamo troppo esposti ai venti delle guerre ibride – conclude Gemmato – e il Testo unico dovrà mettere a terra qualche idea anche su questo”.

Parola d’ordine: semplificare la ricerca

Per essere fedele al suo titolo, il dibattito romano sul testo unico della farmaceutica si è aperto “srotolando” le istanze di alcuni tra gli oltre trenta stakeholder già auditi in Parlamento e dallo stesso ministero nei mesi passati. Tra questi Loreto Gesualdo, presidente della Fism (200 mila soci, 250 società federate): “Abbiamo bisogno di sburocratizzare e semplificare. Nei decreti attuativi abbiamo bisogno di rilanciare un modello di ricerca clinica che velocizzi l’avvio dei trial: la Cina chiude in 30 giorni”.

Il bersaglio grosso è la certezza

È stato Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera, a richiamare lo spirito del T.U. nell’imminenza dell’esame in parlamentare. Il salto di qualità atteso è semplice: “passare dalla incertezza e dal contenimento contabile – ha detto Cappellacci – a regole chiare per chi investe e per chi deve essere curato. Il testo è ottimo ma perfettibile: andiamo in aula per consegnare al Governo per la fase attuativa un quadro normativo e tempi certi. Il percorso è stato continuo e stringente con tutti gli attori e senza scambiarci convenevoli: puntiamo alla fine dell’assedio contabile, con meccanismi premiali e l’accesso precoce a terapie salvavita. I risultati sono tangibili: vogliamo modificare il payback, spia di un sistema che invece di programmare preferisce scaricare a posteriori sulle imprese l’onere finanziario. A oggi è solo una sanzione contabile, non una forma di governo della spesa, ma non si può cancellare da un giorno all’altro”.

Paolo Siviero, direttore dell’Accesso e strategie regolatorie di Farmindustria, ascolta e condivide: “Il payback è la sintesi di ciò che non funziona e che impedisce al nostro sistema di crescere ancora di più. Simboleggia una visione della spesa non basata sulle prospettive future. Abbiamo l’opportnità di mettere a sistema i dati sanitari che ci permetteranno di coniugare salute prodotta e beneficio per il sistema, misurando il valore basato sugli esiti e quello per il Ssn. Diamo merito all’Aifa che è riuscita ad ammodernare i meccanismi di valutazione (i registri di monitoraggio sono un esempio) e oggi abbiamo gli strumenti per programmare insieme: pubblico e privati”.

Le responsabilità devono essere condivise

Giovanni Pavesi, direttore amministrativo dell’Agenzia italiana del farmaco, raccoglie l’assist. “Tutti ormai abbiamo cambiato glossario: non parliamo più di costo ma di politica del farmaco. Il concetto è condiviso e merito del Testo unico è parlare di valore: sì, il costo cresce ma il valore è misurato rispetto alle alternative esistenti, alla riduzione delle ospedaliazzazioni, alla migliore aderenza etc. Oggi ci sono decine di migliaia di studi clinici in pancia all’industria e farmaci efficacissimi dietro l’angolo che nessun di noi da un punto di vista etico può pensare di non rendere disponibili. Ma sappiamo che esiste una questione di sostenibilità: possiamo superare il payback se però ce ne facciamo carico tutti insieme. Con l’AI le terapie arriveranno ancora più velocemente, presentando conti da centinaia di migliaia di euro. Il Testo unico deve servire anche a definire i confini dell’assunzione di responsabilità da parte di tutto il sistema”.

Due facce della stessa luna

Fabrizio Greco, presidente di Federchimica-Assobiotec, si attende dal T.U. una chiara distinzione e attenzione alle necessità attinenti all’industria farmaceutica innovativa (es. grandi investimenti, grandi competenze, tempi lunghi di r&s, riconoscimento proprietà intellettuale etc.), rispetto a quelle di un comparto industriale più consolidato e sostanzialmente off-patent (terapie in grandi volumi per patologie croniche, costi crescenti delle materie prime e dei principi attivi). “Sono fondamentali entrambe ma hanno bisogni diversi. Dobbiamo inquadrare bene le domande e dare risposte: nel biotech c’è la parte alta dell’innovazione. Abbiano in Italia eccellenze negli studi clinici ma non siamo noi a sviluppare le terapie e a iniziare il percorso. Se vogliamo avere un ruolo dobbiamo guardare alla formazione dei giovani, al numero dei ricercatori, al trasferimento tecnologico”. La competitività passa anche di qui, insomma.

Concorda Michele Uda, direttore generale di Egualia: “Con il Testo unico abbiamo una straordinaria opportunità e nasce una piattaforma su cui ragionare e riflettere. Mai come oggi prevedibilità e tempi certi sono parole chiave, in un contesto internazionale in cui Usa, Cina e India stanno giocando la partita. L’Europa però ha asset strategici: un mercato unico importante e sistemi sanitari unici. Sono d’accordo con Greco: industria innovativa e industria consolidata sono due facce della luna che devono stare insieme. Il T.U. deve dare riposte a fattispecie diverse. Un esempio? Ci accorgiamo di quanto siano importanti i farmaci fuori brevetto quando mancano in farmacia o quando quelli in primissima linea in ospedale scarseggiano: oggi un terzo delle gare pubbliche va deserto perché fatte al massimo ribasso, con scarsissima remunerazione. Pagare anche il payback per noi è insostenibile”.