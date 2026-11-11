La malattia renale cronica rimane ancora (troppo) poco trattata in Italia

Nonostante i numeri in crescita, anche alle nostre latitudini, la malattia renale cronica continua a essere sottovalutata dal Servizio sanitario italiano.

Il problema non si esaurisce nella difficoltà di riconoscerla in tempo, ma interessa anche quei pazienti già presi in carico da un ambulatorio nefrologico o da uno specialista: tra cui però la diffusione delle terapie in grado di rallentare la progressione del danno rimane ancora (di molto) insufficiente.

Una “inerzia” prescrittiva che ha una sola potenziale conseguenza (il peggioramento della malattia), sebbene il ventaglio di terapie risulti ben più ampio rispetto a un decennio addietro.

L’indagine su trenta ambulatori di nefrologia in Italia

La fotografia emerge da uno studio promosso dalla Società italiana di nefrologia, pubblicato sulla rivista Kidney International Reports.

Nel dettaglio, la ricerca ha previsto due valutazioni cliniche a distanza di 180 giorni: tra maggio del 2024 e lo stesso mese dell’anno successivo. Obiettivo: fotografare le caratteristiche dei pazienti in carico agli ambulatori specialistici (trenta quelli coinvolti, da Nord a Sud della Penisola) e verificare il controllo dei due principali fattori di rischio renale modificabili: ipertensione e albuminuria (concause del danno renale e del rischio cardiovascolare). Coinvolte oltre 4.500 persone affette malattia renale cronica, non ancora però al punto di dover necessitare della dialisi o dell’inserimento in lista d’attesa per un trapianto.

La popolazione analizzata aveva un’età media di 70,6 anni: quasi 1 persona su 2 conviveva anche con una diagnosi di diabete o con una precedente o una concomitante patologia cardiovascolare. Complessivamente, quasi l’ottanta per cento dei soggetti osservati conviveva con una malattia renale cronica compresa tra gli stadi 3b e 5.

Profili dunque mediamente impegnativi: sia sul piano renale sia su quello metabolico (tra l’86,6 e il 91 per cento dei pazienti presentava un “rischio cardiorenale alto o molto alto”). E come tali eleggibili al trattamento con non i nuovi farmaci. I quali, però, continuavano a non essere prescritti anche dopo il primo step di osservazione.

Le terapie nefroprotettive restano sottoutilizzate

Significative le criticità rilevate sia all’inizio dello studio sia alla seconda visita, se circa il settanta per cento dei pazienti presentava valori pressori superiori agli obiettivi terapeutici.

Leggendo lo studio nel dettaglio, emergono numeri preoccupanti. Tra i pazienti senza diabete eleggibili, ma non ancora trattati al momento della prima valutazione, l’inerzia prescrittiva a sei mesi è stata dell’85,6 per cento per gli inibitori del sistema renina-angiotensina (Ras) e del 91,9 per cento per le gliflozine. Tra coloro alle prese anche con il diabete di tipo 2 (circa il 20–50 per cento dei pazienti affetti da diabete di tipo 2 svilupperà nel tempo la malattia renale diabetica), la mancata introduzione della terapia ha riguardato l’83,7 per cento degli eleggibili per i Ras-inibitori e l’84,6 per cento per le gliflozine. Tassi ancora più alti hanno riguardato farmaci impiegati per i pazienti diabetici: come il finerenone e gli agonisti di Glp-1.

Ciò nonostante molto frequente sia risultato pure il riscontro dell’ipertensione, con valori sopra soglia rilevati a domicilio e considerati predittori di progressione della malattia renale. Quanto ai pazienti più esposti, gli anziani e coloro con una funzionalità renale maggiormente compromessa.

“La persistenza del danno renale non è una conseguenza ineluttabile della malattia, ma spesso l’esito di un approccio clinico troppo timido o ritardato”, afferma Maura Ravera, nefrologa dell’Irccs Azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova e responsabile scientifico del congresso della Sin, in corso a Sorrento.

“La monoterapia o l’approccio sequenziale non bastano più. Come già avvenuto nella gestione dello scompenso cardiaco e dell’ipertensione, anche in nefrologia dobbiamo passare con coraggio alla terapia di combinazione precoce, agendo contemporaneamente su più vie patogenetiche per azzerare il rischio residuo di progressione verso la dialisi e di eventi cardiovascolari”.

Dalla terapia sequenziale alla gestione integrata

I dati richiamano l’attenzione sulla necessità di intervenire non soltanto sull’accesso alla diagnosi, ma anche sull’appropriatezza e sulla tempestività delle cure.

“Rileviamo una persistente difficoltà nel trasferire nella pratica clinica le raccomandazioni terapeutiche: serve una scossa profonda nell’attività portata avanti negli ambulatori italiani – aggiunge Ravera -. Non c’è nemmeno un problema di accesso. Nello studio avevamo infatti di fronte persone eleggibili secondo i criteri di rimborsabilità in vigore durante la raccolta dei dati e che non avevano iniziato la terapia nemmeno al controllo successivo. Deve essere chiaro a tutti: privare i pazienti con nefropatia cronica delle terapie nefroprotettive oggi disponibili significa rinunciare a guadagnare anni di vita liberi dalla dialisi”.

L’appello riguarda anche le scelte da compiere in chiave di ricerca. “Gli studi real-world – è quanto messo nero su bianco dagli autori dello studio – saranno fondamentali per identificare potenziali problematiche emergenti nella trasposizione delle evidenze degli studi clinici nella pratica quotidiana e per rendere i nefrologi più sicuri nell’applicazione delle raccomandazioni delle linee guida”.

Una nuova organizzazione per gestire la malattia renale cronica

La sfide non riguarda però soltanto l’uso dei farmaci. I risultati del trial rilanciano infatti pure il dibattito sull’organizzazione della presa in carico e sulla necessità di superare un approccio alla malattia renale cronica basato perlopiù sull’intervento nelle fasi più avanzate.

In attesa di uno screening nazionale che tarda a partire (la discussione in Parlamento è iniziata il 19 marzo 2025) e di una carenza di specialisti delle malattie renali che andrebbe fronteggiata in primis riducendo il burden dei pazienti che necessitano della dialisi, serve per prima cosa una maggiore sinergia tra diversi specialisti (nefrologi, diabetologi, cardiologi) e i medici di medicina generale.

Partendo dai soggetti più a rischio (adulti con diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e obesità), “il modello di screening che abbiamo messo a punto è oggetto di valutazione anche a livello europeo”, spiega Luca De Nicola, ordinario di nefrologia all’Università della Campania Luigi Vanvitelli (Napoli) e presidente della Sin, co-autore di un’analisi sul tema pubblicata nelle scorse settimane su The Lancet.

“La nostra proposta combina la formazione con le valutazioni negli ambulatori dei medici di base, da cui destinare i pazienti a più alto rischio all’attenzione degli specialisti. Serve un cambio di paradigma, che preveda un’anticipazione del trattamento a fini conservativi. La dialisi e il trapianto sono opportunità da continuare a perfezionare, ma che nel tempo dovrebbero essere destinate a una quota sempre più limitata di pazienti”.