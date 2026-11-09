L’Mhra rafforza il ruolo dei pazienti nelle decisioni regolatorie di farmaci e dispositivi

Coinvolgere i pazienti fin dalle prime fasi dei processi regolatori, ampliare la partecipazione delle comunità meno rappresentate e rendere più trasparente il modo in cui le esperienze delle persone influenzano le decisioni su farmaci e dispositivi medici.

Sono questi gli obiettivi del nuovo Patient and Public Involvement and Engagement Plan 2026-2030 (PPIE), presentato il 5 novembre dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra), l’autorità britannica responsabile della regolamentazione dei medicinali e dei dispositivi medici.

Pazienti sempre più al centro

Il documento, parte integrante della più ampia Strategy 2030 dell’agenzia, punta a rafforzare il contributo diretto di pazienti, caregiver e cittadini nelle attività di valutazione, sorveglianza e definizione delle politiche regolatorie. L’obiettivo è affiancare alle evidenze cliniche e scientifiche una conoscenza più approfondita dell’impatto concreto delle terapie sulla vita quotidiana delle persone, migliorando la qualità e la pertinenza delle decisioni.

Il piano si inserisce nel percorso avviato con la Patient Involvement Strategy 2021-2025 e risponde alle richieste di una partecipazione più inclusiva e di maggiore chiarezza sull’effettiva influenza dei contributi dei pazienti nelle scelte dell’autorità.

L’esperienza dei pazienti nella valutazione beneficio-rischio

Uno degli elementi centrali della nuova strategia riguarda l’integrazione sistematica dell’esperienza vissuta dai pazienti nei processi decisionali dell’Mhra. Il coinvolgimento non sarà limitato alla raccolta di opinioni, ma dovrà contribuire a orientare la valutazione dei benefici e dei rischi dei medicinali, le revisioni di sicurezza e lo sviluppo delle politiche regolatorie.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle informazioni destinate ai pazienti, con l’obiettivo di renderle più comprensibili, accessibili e coerenti con le esigenze di chi utilizza concretamente farmaci e dispositivi medici.

Il piano prevede inoltre il ricorso a forme di coinvolgimento deliberativo, attraverso le quali pazienti e cittadini potranno contribuire alla discussione sulle priorità e sui criteri utilizzati nelle valutazioni regolatorie.

Malattie rare, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti

Il coinvolgimento dei pazienti assumerà un ruolo anche nello sviluppo di nuovi approcci regolatori, in particolare per le malattie rare, i dispositivi medici, l’intelligenza artificiale e le altre tecnologie emergenti.

Nel settore delle malattie rare, l’Mhra ha già sperimentato modalità strutturate di partecipazione attraverso il Rare Disease Consortium, al quale contribuisce un gruppo consultivo composto da 23 rappresentanti dei pazienti. Il gruppo ha partecipato all’individuazione delle priorità, alla definizione di bozze di linee guida e alla promozione di iniziative di riposizionamento terapeutico.

L’esperienza rappresenta un esempio concreto del modello che l’agenzia intende consolidare ed estendere ad altri ambiti della regolamentazione.

Per le tecnologie innovative, il coinvolgimento diretto degli utilizzatori potrà inoltre contribuire a identificare esigenze, criticità e rischi che potrebbero non emergere pienamente dalle sole valutazioni tecniche, soprattutto in presenza di strumenti digitali e dispositivi basati sull’intelligenza artificiale.

Una partecipazione più inclusiva e rappresentativa

Un’altra priorità riguarda l’ampliamento della Patient and Public Community, istituita nell’ottobre 2024 e composta da pazienti, organizzazioni di rappresentanza e associazioni impegnate nel confronto con l’agenzia.

L’Mhra intende rafforzarne la rappresentatività, coinvolgendo una platea più diversificata per caratteristiche demografiche, condizioni di salute ed esperienze di cura.

L’attenzione alle popolazioni sottorappresentate risponde alla necessità di evitare che i processi partecipativi riflettano prevalentemente le esperienze dei gruppi già maggiormente organizzati o dotati di maggiori opportunità di accesso alle istituzioni.

Secondo Henrietta Hughes, Patient Safety Commissioner per l’Inghilterra, ascoltare una pluralità di esperienze, soprattutto quelle meno rappresentate, può consentire di individuare precocemente rischi e disuguaglianze, contribuendo a rafforzare la sicurezza dei pazienti.

Collaborazione con il Nice per ridurre le duplicazioni

Tra le novità operative figura anche il rafforzamento della collaborazione con il National Institute for Health and Care Excellence (Nice), l’organismo britannico che valuta l’efficacia clinica e il rapporto costo-efficacia delle tecnologie sanitarie.

L’obiettivo è ridurre le duplicazioni nella raccolta delle evidenze provenienti dai pazienti, favorendo un maggiore coordinamento tra le attività regolatorie dell’Mhra e quelle di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment, Hta).

La collaborazione potrebbe contribuire a rendere più efficiente l’utilizzo delle informazioni raccolte, limitando la necessità per pazienti e associazioni di fornire ripetutamente contributi simili nell’ambito di procedure differenti.

Si tratta di un orientamento rilevante anche per il dibattito europeo sulla crescente integrazione tra valutazione regolatoria, generazione delle evidenze e processi di Hta.

Trasparenza e monitoraggio dei risultati

Il nuovo piano pone infine particolare enfasi sulla necessità di dimostrare in che modo i contributi dei pazienti si traducano in cambiamenti concreti nelle attività dell’agenzia.

L’Mhra intende rafforzare i sistemi di raccolta dei feedback, monitoraggio e rendicontazione, affinché le persone coinvolte possano comprendere come le proprie osservazioni siano state utilizzate e quali risultati abbiano prodotto.

A supervisionare l’attuazione della strategia sarà il People and Public Engagement Committee, organismo incaricato di verificare i progressi e favorire l’applicazione coerente degli impegni assunti.

Secondo Mercy Jeyasingham, membro non esecutivo dell’Mhra e presidente del Comitato, il piano combina obiettivi ambiziosi con impegni pratici e realizzabili, puntando a trasformare la partecipazione dei pazienti in un elemento stabile delle attività dell’autorità regolatoria.