La prevenzione delle malattie respiratorie prevede un investimento e una collaborazione che vede partecipare pneumologi, politici, rappresentanti di Associazioni pazienti e Società scientifiche di ambito respiratorio. Gli stessi attori hanno partecipato a un evento, promosso da Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo-Its/Ets),dalla Società Italiana di Pneumologia (Sip) e dalla Consulta della Pneumologia, nella sede della Regione Lombardia in cui è stato presentato un Manifesto per incentivare iniziative e misure protettive della salute respiratoria, a cominciare da un’area, come la stessa Lobardia, tra le più inquinate d’Europa e del mondo. L’evento si è svolto in occasione della Giornata Mondiale della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), che in Italia colpisce 3,5 milioni di persone, pari al 5,6% della popolazione adulta, ed è causa del 55% dei decessi per malattie respiratorie (dati Istat).

“Respirare è il primo gesto della vita. Eppure, la salute respiratoria resta una salute silenziosa: si perde lentamente, in un fiato che si accorcia, e pesa su persone, famiglie e sistema sanitario più di quanto l’attenzione collettiva riconosca. In una Regione densa, produttiva e urbanizzata come la Lombardia, le malattie respiratorie chiedono di diventare una priorità esplicita di sanità pubblica – si legge nel programma – Lombardia Respira 2030, si propone di definire gli indirizzi per il Manifesto regionale sulla salute respiratoria: una visione condivisa, con orizzonte al 2030, costruita a partire dallo stato di salute dei cittadini lombardi e dai bisogni ancora insoddisfatti, ascoltati con uno sguardo multidisciplinare e multiprofessionale”.

Tre le direttrici previste dal percorso, in un patto tra clinici, Istituzioni, cittadini e cittadine, perché in Lombardia la salute respiratoria sia riconosciuta e protetta: prevenire, contrastando il fumo di sigaretta, e promuovendo vaccinazioni, screening ed educazione; connettere, attraverso una rete clinica tra ospedale e territorio attraverso PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale), Case di Comunità e Medicina Generale; innovare, grazie a telemedicina, intelligenza artificiale, spirometria territoriale e monitoraggio domiciliare.

Diagnosi precoci, screening mirati e campagne di sensibilizzazione

“Lombardia Respira 2030 rappresenta una visione strategica per promuovere la salute respiratoria come priorità di sanità pubblica regionale: il Manifesto punta a rafforzare la prevenzione delle malattie respiratorie attraverso diagnosi precoci, screening mirati e campagne di sensibilizzazione. Particolare attenzione è rivolta alla riduzione dei fattori di rischio, come l’inquinamento atmosferico, il fumo di tabacco e l’esposizione professionale ad agenti nocivi – commenta Francesco Bini, presidente della Sezione Regionale Lombarda AIPO-ITS/ETS e Direttore UOC di Pneumologia della ASST Rhodense – Ospedale di Garbagnate Milanese (MI) – L’iniziativa promuove percorsi di cura integrati e multidisciplinari per garantire una presa in carico efficace dei pazienti cronici.

Fondamentale è il ruolo dell’innovazione tecnologica, della telemedicina e della digitalizzazione dei servizi sanitari, e il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni di pazienti, professionisti sanitari e istituzioni costituisce un elemento chiave del progetto. Il Manifesto sostiene inoltre la ricerca scientifica e la raccolta di dati epidemiologici per orientare le politiche sanitarie future. L’obiettivo finale è costruire una Lombardia più sana, resiliente e attenta alla tutela della salute respiratoria delle generazioni presenti e future”.

Investire in prevenzione per la sostenibilità del sistema sanitario

“La prevenzione deve rappresentare uno degli assi portanti di una strategia regionale per la salute respiratoria. In Lombardia, dove l’esposizione all’inquinamento atmosferico costituisce un importante fattore di rischio e la popolazione anziana è in progressivo aumento, è fondamentale rafforzare sia la prevenzione primaria sia quella secondaria, attraverso interventi di sensibilizzazione, diagnosi precoce e identificazione dei soggetti a rischio – commenta Francesco Blasi, presidente della Sezione Regionale Lombarda SIP/IRS, Professore ordinario Malattie Respiratorie Università degli Studi di Milano e Responsabile SC Pneumologia e Fibrosi Cistica della Fondazione IRCCS Cà Granda–Ospedale Maggiore Policlinico di Milano –. Il contrasto al fumo di sigaretta e la protezione dalle infezioni respiratorie attraverso le vaccinazioni sono strumenti imprescindibili per ridurre l’incidenza e l’impatto delle patologie respiratorie. Investire oggi in prevenzione significa tutelare la salute dei cittadini e la sostenibilità del sistema sanitario”.

Il Libro bianco della Pneumologia

Durante l’evento è stato presentato in Regione Lombardia il Libro bianco della Pneumologia, pubblicato nell’aprile 2026 da AIPO-ITS/ETS, SIP/IRS e Consulta della Pneumologia. Alla stesura del Libro bianco, progettato come documento di analisi e indirizzo per offrire una fotografia aggiornata della salute respiratoria in Italia, hanno partecipato oltre 150 autori tra i principali pneumologi, clinici e professionisti di area respiratoria.