L’istituzione di un Fondo nazionale da 2 milioni di euro per il triennio 2027-2029 destinato all’acquisto di alimenti a fini medici speciali orali gratuiti per i pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) malnutriti o a rischio di malnutrizione. È la richiesta avanzata dall’Associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (Amici Italia) insieme a M.I.Cro. Italia OdV e a tre società scientifiche: la Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo (Sinpe), l’Italian group for the study of inflammatory bowel disease (IGIBD) e la Società italiana di nutrizione clinica e metabolismo (SINuC).

Il peso della malnutrizione e l’assenza dai Lea

In Italia la malattia di Crohn e la colite ulcerosa colpiscono circa 250mila persone. Secondo quanto riportato dai promotori dell’iniziativa, il 20% dei pazienti risulta malnutrito, mentre il 40% presenta una perdita di massa e funzionalità muscolare. Nonostante il trattamento nutrizionale sia raccomandato dalle linee guida cliniche, l’accesso non è garantito in modo uniforme sul territorio nazionale: gli alimenti a fini medici speciali orali per le Mici non sono infatti inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e la loro erogazione gratuita resta subordinata alle disposizioni adottate dalle singole Regioni.

La stima di impatto economico sul Ssn

A supporto della richiesta viene richiamato un recente studio condotto dal CEIS-EEHTA dell’Università di Roma “Tor Vergata” sul database del ministero della Salute. Secondo quanto evidenziato dall’analisi, il trattamento con gli alimenti a fini medici speciali potrebbe comportare per il Servizio sanitario nazionale un risparmio di circa 29,7 milioni di euro,pari all’8,7%, già nel primo anno.

Le dichiarazioni delle associazioni dei pazienti

Sul piano clinico ed economico interviene Salvo Leone, direttore generale di Amici Italia: “Per una persona con Mici, la malnutrizione non è un problema accessorio: può significare perdere forza, affrontare più complicanze e restare più a lungo in ospedale. Eppure oggi, anche quando il medico prescrive un supporto nutrizionale, riceverlo gratuitamente dipende da dove si vive. Chi non può pagarlo rischia di rinunciare a una parte della cura. Per questo chiediamo un Fondo nazionale di 2 milioni di euro per il triennio 2027-2029. Parliamo di una misura circoscritta, per un bisogno clinico preciso. E i dati indicano che trattare la malnutrizione può ridurre anche i costi per il Servizio sanitario nazionale. Non possiamo aspettare che un paziente peggiori per riconoscere che aveva bisogno di cure”.

Sulla necessità di uniformare l’accesso alle terapie nutrizionali sul territorio nazionale si esprime anche Vincenzo Florio, presidente dell’Associazione M.I.Cro. Italia OdV: “Chiediamo alle istituzioni un impegno concreto affinché la nutrizione clinica sia riconosciuta come parte integrante della cura e non come un costo da lasciare sulle spalle dei pazienti. Garantire l’accesso agli alimenti a fini medici speciali orali significa dare una risposta concreta ai bisogni dei pazienti: la possibilità di ricevere un trattamento nutrizionale necessario non può dipendere dalla Regione o dall’Asl di residenza, né dalle disponibilità economiche della famiglia”.