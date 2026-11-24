Una mozione parlamentare per finanziare finalmente la Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR), attesa dal 2017, e uniformare su tutto il territorio nazionale i diritti assistenziali dei pazienti guariti da una neoplasia infantile. È l’iniziativa annunciata alla Camera in occasione della presentazione del secondo Rapporto sulla condizione assistenziale dei minori oncologici, curato da Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica (Fiagop) e Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (Aieop).

“Questo Rapporto traduce in dati le storie delle famiglie costrette a spostarsi per curare un figlio, affinché la politica non possa ignorarle”, dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati.

“Per far funzionare la Rete Nazionale Tumori Rari servono finalmente le risorse promesse dal 2017: per questo ho presentato alla Camera una mozione scritta con Favo, Fiagop e Aieop che impegna il governo a finanziare la Rete e a sostenere i giovani pazienti e i loro genitori durante le cure, a scuola, sul piano economico e dopo la guarigione. Mi auguro un consenso largo, perché su questi temi le appartenenze politiche contano poco”.

Il quadro epidemiologico e le complicanze tardive

In Italia si registrano ogni anno circa 2.400-2.500 nuove diagnosi di tumore tra bambini e adolescenti, con una sopravvivenza a cinque anni che oggi supera l’80% e oltre 50.000 persone guarite. Tuttavia, la fine delle terapie non esaurisce i bisogni di salute: dal 60% al 75% dei lungosopravviventi sviluppa complicanze tardive, tra cui danni cardiaci, endocrini, renali, neurocognitivi o seconde neoplasie, gravi nel 20-30% dei casi. Se sul fronte sociale la Legge 193/2023 sull’oblio oncologico ha colmato un vuoto normativo, sul piano sanitario persistono forti disomogeneità regionali.

A partire dall’esenzione 048 per i controlli di follow-up, la cui durata varia arbitrariamente da Regione a Regione (5 anni, 10 anni o illimitata). Le associazioni chiedono una riforma nazionale per rendere l’attestato senza scadenza per chi si è ammalato prima dei 21 anni, integrando il Survivorship Passport nel Fascicolo sanitario elettronico.

La mappa della migrazione sanitaria in Italia

L’analisi dei dati 2024 dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr del ministero della Salute conferma un’organizzazione hub-and-spoke concentrata attorno a grandi centri ad alta specializzazione. Ne derivano forti flussi di mobilità interregionale: le percentuali più elevate di dimissioni fuori regione riguardano Valle d’Aosta (96,6%), Molise (91,8%) e Basilicata (62,1%), che registrano i più alti indici di fuga.

Al contrario, il Lazio trattiene il 94,3% delle dimissioni dei residenti, grazie al polo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e guida anche l’attrattività per i pazienti provenienti dall’estero (23,1%), seguito da Toscana (19,4%) ed Emilia-Romagna (17,3%).

Protocolli condivisi

La mobilità in oncologia pediatrica risponde tuttavia anche alla necessità di accedere a sperimentazioni cliniche e protocolli specifici. “L’alta percentuale di bambini e adolescenti guariti in Italia è il risultato di protocolli condivisi – dichiara la presidente di Aieop Angela Mastronuzzi – Per questo i dati sulla migrazione sanitaria vanno letti e contestualizzati: esiste una quota di migrazione onesta, fatta in scienza e coscienza,che garantisce ai pazienti di accedere al protocollo di cura specifico dove questo è attivo, anche se lontano da casa, o a un trial sperimentale. E proprio per questo la Rete Nazionale Tumori Rari deve essere costruita con gli oncologi pediatrici che si prendono cura di questi pazienti ogni giorno: l’obiettivo unico deve essere quello di garantire a ogni bambino e adolescente le migliori cure possibili per la patologia da cui è affetto”.

Il peso socioeconomico sui caregiver e il Terzo Settore

Quando la mobilità si rende necessaria, l’impatto economico ricade sui nuclei familiari, costretti a sostenere spese di viaggio e alloggio e spesso a rinunciare al lavoro. Secondo un’indagine condotta su 11 enti del Terzo Settore, il non profit assorbe costi fino a 18,7 milioni di euro (oltre 19.000 euro per singolo nucleo in migrazione sanitaria), mobilitando più di 48.000 ore di volontariato.

Oltre a congedi parentali estesi ai lavoratori autonomi, rimborsi strutturali per la mobilità e finanziamenti pluriennali per il non profit, il documento sollecita l’introduzione di un Case Manager per il reinserimento scolastico, il potenziamento della didattica a distanza per gli studenti fragili, l’integrazione precoce delle cure palliative pediatriche simultanee e la codifica della transizione assistenziale all’età adulta.

Le richieste delle associazioni alle Istituzioni

L’obiettivo condiviso dalle organizzazioni dei pazienti è rendere esigibili diritti già previsti sulla carta, superando i ritardi nell’attuazione delle Reti oncologiche regionali e nazionali. “Il secondo Rapporto compie un passo decisivo: passare dai dati all’informazione e dall’informazione ai diritti esigibili”, dichiara Francesco De Lorenzo, presidente dell’Osservatorio Favo.

“Le norme per il coinvolgimento strutturato delle Associazioni nei processi decisionali e nelle Reti oncologiche esistono, ma la loro attuazione procede ancora a rilento.Offriamo al Parlamento e al Governo evidenze scientifiche e proposte concrete affinché nessun bambino e nessun adolescente sia mai costretto a scegliere tra la qualità delle cure e il calore dei propri affetti, e affinché il diritto alla salute sia garantito in modo uniforme da Nord a Sud”.

Su questa linea convergono anche i vertici delle federazioni nazionali, che richiamano la necessità di una presa in carico globale lungo tutto l’arco della vita. “Come il primo – afferma Sergio Aglietti, presidente di Fiagop – anche questo secondo Rapporto sulla condizione assistenziale dei minori oncologici è uno strumento utile per i decisori istituzionali e non ai fini dell’accoglimento delle istanze dei pazienti e delle loro famiglie, per garantire loro il giusto livello di cura e di benessere socioeconomico non solo durante la fase acuta della malattia, ma per tutta la vita”.

“Devono viaggiare le conoscenze e i protocolli, non le famiglie – conclude Paola Varese, presidente di Favo: la sfida non è soltanto aumentare la possibilità di guarigione, ma ridurre il peso delle conseguenze future e costruire reti in cui le associazioni partecipino alle decisioni fin dall’inizio. Al centro non deve esserci la malattia, ma la persona, con la sua autonomia, i suoi diritti e il suo progetto di vita”.

La convergenza trasversale in Parlamento

Dal fronte parlamentare arriva l’impegno a superare le divisioni politiche per intervenire sulle disuguaglianze territoriali e sul sostegno alle famiglie. “I tumori in età pediatrica e adolescenziale rientrano a pieno titolo nell’ambito delle malattie rare e oncoematologiche, e richiedono risposte istituzionali all’altezza della loro complessità – aggiunge Elisabetta Gardini, presidente dell’Intergruppo parlamentare Malattie Rare e Oncoematologiche.

Grazie al lavoro prezioso di Favo, Fiagop, Aieop e di tutta la rete associativa e clinica, abbiamo oggi evidenze chiare per agire: serve rendere pienamente operativa la Rete Nazionale dei Tumori Rari, eliminare le disuguaglianze regionali sull’esenzione 048 e rafforzare le tutele per i caregiver, perché nessun genitore debba sentirsi solo di fronte alla malattia di un figlio”.

“La medicina e la ricerca stanno raggiungendo risultati straordinari, ma non possiamo accettare che il luogo in cui si vive condizioni l’accesso all’assistenza e il sostegno alle famiglie” – dichiara Maria Elena Boschi, presidente del gruppo parlamentare Italia Viva-Casa Riformista alla Camera dei Deputati.

“Il prezioso lavoro delle associazioni, che ringrazio per il loro impegno, ci aiuta a tenere alta l’attenzione sui tumori pediatrici e a individuare le priorità su cui intervenire. A partire dalla necessità di lavorare insieme, senza distinzioni politiche, per garantire un’assistenza uniforme su tutto il territorio nazionale, rafforzare le reti oncologiche e assicurare una presa in carico complessiva che tenga conto non solo delle esigenze sanitarie, ma anche di quelle sociali, educative e sportive. Perché – conclude Boschi – ogni bambino deve poter continuare a essere un bambino, anche durante e dopo la malattia”.