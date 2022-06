Pandemie e altre minacce per la salute: l’Ue prepara un regolamento

C’è un primo accordo tra Consiglio Ue e Parlamento europeo per un nuovo regolamento comunitario per affrontare le gravi minacce di salute a carattere transfrontaliero. La normativa a cui lavora l’Ue punta a rafforzare la preparazione, la sorveglianza, la valutazione dei rischi, l’allarme rapido e le risposte da parte dell’Ue e degli Stati membri.

Le misure previste

Fra le misure previste, l’istituzione di un piano Ue contro le crisi sanitarie e le pandemie e piani nazionali elaborati dagli Stati membri. “Il piano dell’Unione – spiega il Consiglio Ue in una nota – comprenderà disposizioni sullo scambio di informazioni tra il livello dell’Ue e i livelli nazionali, sull’allarme rapido e sulla gestione dei rischi. I piani degli Stati membri conterranno informazioni analoghe e, in fase di elaborazione dei piani nazionali, gli Stati membri si coordineranno tra loro e con la Commissione al fine di garantire la coerenza del rispettivo piano con quello dell’Unione. In questo modo sarà istituito un quadro coerente e condiviso per la preparazione e la risposta alle crisi”. Il testo prevede inoltre che la Commissione possa riconoscere un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Ue, innescando i meccanismi per monitorare le carenze di medicinali o attivare il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Il ruolo del Comitato per la sicurezza sanitaria

Al Comitato per la sicurezza sanitaria (Css) spetterà un ruolo di coordinamento delle azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri per l’attuazione del regolamento. Il Css potrà adottare pareri e orientamenti sulle misure di risposta per la prevenzione e il controllo di una minaccia sanitaria. Se il comitato per la sicurezza sanitaria voterà per adottare i suoi orientamenti, la votazione sarà decisa a maggioranza dei due terzi.

Prove di stress e pianificazione

Consiglio e Parlamento europeo hanno trovato un accordo anche su altri tre punti:

la Commissione agevolerà le prove di stress per garantire il funzionamento del piano di preparazione e di risposta dell’Ue e, se necessario, aggiornerà il piano

sulla base dei contributi degli Stati membri, la Commissione elaborerà relazioni sulla pianificazione della loro risposta alle crisi sanitarie. Sarà resa pubblica una panoramica delle raccomandazioni contenute nella relazione.

La Commissione e gli Stati membri potranno intraprendere acquisiti congiunti di contromisure mediche. La decisione degli Stati membri di partecipare a tali acquisti sarà presa sulla base delle informazioni fornite in anticipo e alle condizioni stabilite di comune accordo con la Commissione.

Il percorso

La proposta di regolamento fa parte del pacchetto di misure per la realizzazione dell’Unione della Salute, presentato dalla Commissione a novembre 2020. Si aggiunge quindi ai nuovi mandati rafforzati dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e del Centro per il controllo delle malattie (Ecdc) e alla costituzione della nuova Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera), integrata nel pacchetto a settembre 2021.

In sede di Consiglio, l’accordo politico provvisorio sulle minacce transfrontaliere sarà prima sottoposto all’approvazione del Comitato dei rappresentanti permanenti. Poi verrà avviata una procedura formale di adozione.