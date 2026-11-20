L’ampliamento del perimetro di responsabilità ai siti produttivi decentrati, il peso crescente dell’esperienza pratica rispetto alla sola formazione teorica e la gestione delle non conformità nella produzione delle materie prime. Sono questi i principali nodi regolatori e operativi al centro del XX Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (QP), su iniziativa dell’Associazione Farmaceutici Industria – Società Scientifica Ets (Afi).

L’appuntamento, nato nel 2007 come tavolo di confronto stabile tra operatori, Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e ministero della Salute, fotografa una figura professionale chiamata a governare processi sempre più complessi, dall’internazionalizzazione delle filiere fino all’ingresso dell’intelligenza artificiale nel digital manufacturing.

Il nuovo perimetro regolatorio della riforma europea

La revisione della legislazione farmaceutica dell’Unione Europea ridefinisce il quadro delle garanzie tecniche e legali in capo alla Persona Qualificata, il professionista la cui firma è indispensabile per certificare qualità, sicurezza e conformità di ogni lotto prima dell’immissione in commercio. Come illustrato durante i lavori da Vincenzo Salvatore, professore ordinario presso l’Università degli Studi dell’Insubria, l’impianto normativo europeo punta a coniugare il recupero di competitività industriale con il mantenimento di elevati standard di sicurezza, preservando la centralità della vigilanza sulle buone norme di fabbricazione (Gmp). Sul piano operativo, la riforma rafforza il ruolo della QP valorizzando maggiormente l’esperienza pratica sul campo e estendendo obbligatoriamente le sue responsabilità di controllo anche ai siti produttivi decentrati.

Le criticità ispettive nella filiera dei principi attivi

Insieme all’evoluzione normativa, l’attività di vigilanza evidenzia aree di vulnerabilità ricorrenti lungo la catena di fornitura delle sostanze attive. Luisa Stoppa (nella foto), dirigente dell’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni Gmp Materie Prime di Aifa e ispettore Gmp senior, ha tracciato un bilancio delle non conformità rilevate nei siti di produzione e importazione. Le deviazioni più diffuse riguardano la gestione della qualità e la conformità regolatoria, manifestandosi spesso attraverso Procedure Operative Standard (Sop) assenti o superficiali. A ciò si aggiungono valutazioni — tra cui l’analisi delle deviazioni, i monitoraggi e le Product Quality Review (Pqr) — condotte senza un adeguato approccio critico alle anomalie e prive di Azioni Correttive e Preventive (Capa) realmente efficaci.

Alla luce delle carenze riscontrate nella supply chain, l’indicazione regolatoria è di intensificare la frequenza e la profondità delle verifiche, modulandole in base al profilo di rischio associato sia al principio attivo sia al fornitore.

Vent’anni di evoluzione del presidio di qualità

Il confronto romano segna il ventennale di un percorso avviato per accompagnare la trasformazione strutturale del comparto manifatturiero. Secondo Giorgio Bruno, Presidente di Afi, sebbene il mandato primario della Persona Qualificata resti ancorato alla tutela della salute pubblica attraverso la garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali, il bagaglio di competenze e la capacità di valutazione richiesti sono profondamente mutati per far fronte alla dimensione internazionale e alla complessità tecnica dell’intera filiera produttiva.