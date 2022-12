Piano transizione 4.0, via libera allo slittamento della consegna dei dispositivi a dicembre 2023

Arriva dal decreto Milleproroghe una buona notizia per l’industria dei dispositivi medici. Perché il consiglio dei Ministri ha prorogato i termini per consegnare i beni 4.0 ordinati nel corso del 2022 fino al 31 dicembre. “È un segnale di attenzione doveroso per quelle imprese che stanno investendo e che potranno così accedere ad un credito d’imposta più elevato in un contesto internazionale profondamente mutato”, ha commenta il ministro Adolfo Urso.

Benefici fiscali sul rinnovamento del parco tecnologico

L’intervento rientra nel Piano Transizione 4.0/Sanità 4.0, un beneficio fiscale finalizzato al rinnovamento del parco tecnologico e alla digitalizzazione delle strutture sanitarie private come centri diagnostici e ospedali. Grazie a Sanità 4.0 è possibile usufruire di un credito di imposta del 40% (fino a 2,5 milioni di Euro) per coloro che acquistano un bene strumentale interconnesso pagando il 20% entro la fine del 2022. Affinché il credito sia effettivamente concesso, il bene in questione doveva essere installato entro il 30 giugno 2023 (ora prorogato appunto al 31 dicembre 2023 grazie al Milleproroghe).

Le motivazioni

L’intera supply chain sta attraversando un periodo di difficoltà dovuto alle incertezze che stanno continuando a caratterizzare il contesto economico italiano e globale, quali l’aumento dei costi e i ritardi nell’approvvigionamento delle materie prime, con inevitabili ritardi operativi. Ecco perché, come riporta una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la proroga del termine si è resa necessaria visto il mutato contesto internazionale che ha determinato un vincolo alla produzione: lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha aggiunto alle già presenti tensioni sul mercato, dovute alla riorganizzazione delle catene globali del valore e dei flussi di commercio internazionale, nuove instabilità legate all’offerta, generate dalla riduzione delle importazioni di materie prime da Russia e Ucraina.

Soddisfazione dell’industria

“Accogliamo con soddisfazione la notizia della proroga a fine dicembre 2023 del termine di consegna dei beni strumentali materiali acquistati nel 2022 decisa dal Governo nel decreto legge Milleproroghe di imminente pubblicazione e apprezziamo inoltre l’attenzione che il Parlamento ha voluto dare al tema durante i lavori della Legge di Bilancio. Purtroppo continuano a permanere le difficili condizioni che affliggono le catene di produzione del settore sanitario e non solo, perciò l’attenzione e la vicinanza delle istituzioni al settore produttivo è più che apprezzata”, ha commentato Andrea Celli, managing director di Philips Italia, Israele e Grecia.

L’importanza del Piano

Il Piano Transizione 4.0 nasce nel 2017 come supporto alle imprese che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. Negli anni ha cambiato nome (“Piano Industria 4.0” e successivamente “Piano Impresa 4.0”) e ha subito alcune modifiche che non ne hanno alterato l’obiettivo finale, ossia quello di prevedere una serie di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione, la digitalizzazione e la competitività. Nel 2019 è stato aggiornato e implementato diventando una nuova Politica industriale, più inclusiva e attenta alla sostenibilità.

Apparecchiature obsolete

“Si tratta di una misura importante per l’ammodernamento tecnologico del settore sanitario. In Italia c’è un problema di obsolescenza delle apparecchiature molto forte sia nel pubblico che nel privato. Uno degli obiettivi del Pnrr, che agisce nel pubblico, è proprio quello di combattere la vetustà delle nostre apparecchiature. In generale, stiamo parlando di oltre 18 mila macchinari di diagnostica per immagini, come risonanze magnetiche, pet, tac, angiografi e mammografi, oramai obsoleti, con più di dieci anni di vita. Inoltre, l’installazione di dispositivi innovativi e interconnessi può contribuire a realizzare una piena interoperabilità tra i diversi device e sistemi informativi, e creare in questo modo infrastrutture digitali indispensabili per innestare un sistema di digital health efficace”, conclude Celli.