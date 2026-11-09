Pma in Italia: 320 centri e oltre centomila cicli. Ma pesa la concentrazione al Nord

La rete italiana della procreazione medicalmente assistita conta attualmente 320 strutture attive, ma presenta una marcata concentrazione geografica dell’offerta e una frammentazione operativa che incide sugli standard di efficienza.A tracciare la fotografia è la relazione del ministero della Salute trasmessa al Parlamento e resa disponibile sul portale istituzionale, da cui emerge come oltre la metà dei centri e dei cicli complessivi sia collocata in un ristretto gruppo di Regioni, con una netta discrepanza tra pubblico e privato a seconda della tipologia di prestazione richiesta.

Il privato copre oltre il 60% dei presidi

Sul totale dei 320 centri censiti sul territorio nazionale, il comparto privato rappresenta la quota maggioritaria con 207 strutture, a fronte di 95 presidi pubblici e 18 privati convenzionati. Oltre la metà dell’intera rete si concentra in quattro sole Regioni: la Lombardia guida con 52 strutture (il 16,3% del totale), seguita da Campania con 50 centri (15,6%), Lazio con 38 (11,9%) e Veneto con 28 (8,8%). La relazione ministeriale rileva inoltre come le strutture pubbliche e convenzionate risultino più presenti nelle Regioni del Nord, delineando una disomogeneità strutturale nella capillarità dei servizi erogati all’interno del Servizio sanitario nazionale.

Al Nord la metà delle procedure

La polarizzazione dell’offerta trova riscontro diretto nei livelli di attività clinica. Il 50% dei cicli complessivi, pari a 51.503 trattamenti, è stato eseguito nelle strutture delle Regioni settentrionali. Nel dettaglio, la Lombardia registra il volume più consistente con 23.955 cicli, corrispondenti al 23,3% del dato nazionale. Seguono a distanza il Lazio con 15.788 cicli (15,3%), la Toscana con 12.202 (11,9%) e la Campania con 10.460 (10,2%), mentre nelle altre aree del Paese i volumi restano marcatamente inferiori.

Due centri su tre sotto gli standard europei

Uno dei principali elementi di attenzione evidenziati dal documento riguarda la dimensione operativa delle singole strutture. Soltanto il 33,8% dei centri di II e III livello ha raggiunto la soglia dei 500 cicli eseguiti nell’arco dell’anno, a fronte di una media europea del 44,5%. Il rapporto sottolinea la rilevanza di volumi di attività adeguati e continui,considerati un prerequisito indispensabile per tutelare la qualità clinica, la sicurezza delle procedure e l’appropriatezza dei trattamenti offerti ai pazienti.

Eterologa e genetica sono appannaggio del settore privato

L’analisi delle metodiche applicate evidenzia una netta spaccatura tra canali erogativi in funzione della complessità tecnica e organizzativa. Per quanto riguarda la fecondazione omologa, che impiega i gameti della coppia, il 63,4% dei trattamenti viene svolto all’interno del Servizio sanitario nazionale attraverso strutture pubbliche e convenzionate.

Il quadro muta radicalmente per la fecondazione eterologa: in questo caso, solo il 32,9% dei cicli con donazione di gameti viene effettuato nei presidi pubblici e convenzionati, mentre il restante 67,1% fa capo a centri privati. Una dinamica analoga interessa le indagini genetiche preimpianto, che vedono il settore privato coprire il 74,2% delle prestazioni complessive.

Componente importante della medicina della riproduzione

“I nuovi dati confermano che la procreazione medicalmente assistita è ormai una componente sempre più importante della medicina della riproduzione nel nostro Paese. Ma la stessa Relazione evidenzia alcune criticità sulle quali è necessario continuare a intervenire, a partire dalle differenze territoriali nell’accesso ai trattamenti”, commenta Antonino Guglielmino, fondatore della Società italiana di Riproduzione umana (Siru).

Il documento evidenzia una persistente disparità nella distribuzione dei centri pubblici e privati convenzionati, maggiormente presenti nelle regioni del Nord. “L’inserimento della Pma nei Livelli essenziali di assistenza rappresenta un passaggio fondamentale – afferma Paola Piomboni, presidente della Siru – ma è necessario che questa opportunità si traduca concretamente in percorsi accessibili su tutto il territorio nazionale. Occorre rafforzare l’offerta da parte del Servizio sanitario nazionale, ridurre le liste d’attesa e favorire una maggiore omogeneità organizzativa tra le diverse realtà regionali”.

Resta alta l’età delle donne che accedono alla Pma, pari in media a 36,7 anni (superiore a quella europea di 35,5), e che sale a 41,8 anni per chi ricorre all’eterologa con donazione di ovociti. “L’efficacia dei trattamenti – sottolinea Guglielmino – è legata anche all’età, soprattutto a quella femminile. Per questo è necessario investire molto di più nella prevenzione dei fattori di rischio e nella diagnosi tempestiva dell’infertilità, sia femminile sia maschile”.