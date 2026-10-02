Preservazione della fertilità, l’Amh può aiutare a conoscere la propria riserva ovarica

È partita oggi a Milano, con un tutto esaurito per le prenotazioni, “Preserve your future – Tutela la salute riproduttiva”, la campagna itinerante dedicata alla sensibilizzazione sulla fertilità e sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma) promossa con il contributo non condizionante di Ibsa Italy. Fino a domani, 3 ottobre, un camper medico allestito all’Arco della Pace offre alle donne tra i 25 e i 35 anni la possibilità di effettuare gratuitamente il test dell’ormone antimülleriano (Amh), attraverso un semplice prelievo di sangue, e di ricevere informazioni sulla salute riproduttiva.

“C’è poca consapevolezza in generale sul mondo della preservazione e sulla propria finestra riproduttiva” spiega Rossella Monte, specializzanda dell’Università di Catanzaro, intervistata da AboutPharma a margine della campagna. “Sicuramente sono campagne che devono essere sempre più supportate”.

Conoscenze e strumenti utili

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio delle tre società scientifiche – Società Italiana di Fertilità e Sterilità (Sifes), Società italiana della riproduzione (Sidr) e Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru) – e un board scientifico composto da cinque esperti di medicina della riproduzione: Alberto Vaiarelli, Giovanna Sighinolfi, Francesca Papini, Roberta Venturella e Annalisa Liprino. Specialisti che hanno contribuito allo sviluppo della campagna e alla realizzazione di un documento informativo dedicato ai principali aspetti della salute riproduttiva, dalla prevenzione alle tecniche di Pma, fino al significato e alla corretta interpretazione del test dell’Amh.

“Parlare di salute riproduttiva significa innanzitutto fornire alle giovani donne conoscenze e strumenti utili prima che emergano eventuali difficoltà di concepimento”, ha dichiarato Carlo Alviggi, Presidente di Sifes. “Attività di sensibilizzazione come questa contribuiscono a promuovere la fertilità come parte integrante della salute femminile, offrendo strumenti utili per pianificare consapevolmente il proprio futuro, nel pieno rispetto delle scelte individuali”.

L’età della maternità sale, la Pma cresce

La campagna si inserisce in un contesto in cui la maternità viene sempre più frequentemente posticipata. In Italia l’età media alla nascita del primo figlio ha raggiunto livelli elevati e, parallelamente, è aumentato il ricorso alle tecniche di Pma. Secondo i dati riportati nel comunicato dell’iniziativa, i parti ottenuti attraverso la Pma sono passati da 8.309 nel 2012 a 16.160 nel 2025. Nel complesso, 4,6 gravidanze ogni 100 sono oggi il risultato del ricorso a una tecnica di Pma; la percentuale arriva al 20,98% tra le donne con più di 40 anni.

“L’evoluzione della medicina della riproduzione ha permesso di mettere a disposizione percorsi sempre più personalizzati, da definire sulla base delle caratteristiche cliniche, della storia e delle esigenze della donna e della coppia”, ha aggiunto Ermanno Greco, Presidente di Sidr. “Questo vale anche per la stimolazione ovarica, una fase fondamentale dei trattamenti di Pma, che deve essere attentamente calibrata sulla singola paziente, individuando il protocollo più appropriato in termini di efficacia e sicurezza”.

Amh: un indicatore della riserva ovarica, non della fertilità

L’ormone antimülleriano viene prodotto dalle cellule della granulosa dei follicoli ovarici e viene utilizzato come uno degli indicatori della riserva ovarica, cioè della quantità di follicoli disponibili. Il suo valore, però, non deve essere interpretato come una misura diretta della capacità di concepire. “Molte temevano di avere un Amh basso senza sapere che questo non è un riflesso della fertilità ” sottolinea Monte. “Una donna può avere un Amh bassissimo e riprodursi domani, oppure un Amh altissimo e comunque avere scarse chance riproduttive spontanee”.

Il motivo è che il parametro restituisce soprattutto un’informazione quantitativa, non qualitativa. “L’Amh riflette la quantità e non la qualità dei follicoli” precisa la specialista. “Posso avere anche un Amh alto, avere tanti follicoli, ma trovarmi in una finestra anagrafica, per esempio a 40 anni, e avere comunque scarse possibilità riproduttive”.

Il test può avere invece un ruolo importante nella pianificazione di un eventuale percorso di preservazione della fertilità o di Pma, perché contribuisce a prevedere la risposta alla stimolazione ovarica e a orientare, insieme agli altri elementi clinici, la scelta del protocollo. “La reale importanza dal punto di vista scientifico è predire la risposta alla stimolazione”, chiarisce Monte.

Non un responso, ma un punto di partenza

L’interpretazione dell’Amh deve quindi essere affidata allo specialista e inserita in un quadro più ampio, che può comprendere visita ginecologica, conta dei follicoli antrali e altri esami ormonali. “L’Amh non deve incutere paura, deve dare uno strumento per conoscere se stesse, per sapere quale possibilità si hanno” dice Monte. Un approccio particolarmente importante quando si parla di preservazione della fertilità, cioè della possibilità di crioconservare gli ovociti per un eventuale utilizzo futuro.

“Conoscere la propria riserva ovarica può fornire un’informazione utile all’interno di una valutazione più complessiva della salute riproduttiva” dichiara Guglielmo Ragusa, presidente di Siru. “Il test dell’Amh consente di stimare la quantità di ovociti disponibili, ma è fondamentale comprendere che questo valore non è indice di fertilità, né da solo può prevedere la possibilità di una gravidanza. Quanto emerge da questo esame può, infatti, rappresentare solo un punto di partenza per un confronto con lo specialista che procederà nell’anamnesi richiedendo ulteriori approfondimenti”.

Il nodo dell’accesso

Resta però anche una questione di accesso. In Italia la preservazione della fertilità per motivi non legati a una patologia non è generalmente coperta dal Servizio sanitario nazionale: l’indicazione alla crioconservazione è prevista in particolare per le donne che devono sottoporsi a trattamenti potenzialmente gonadotossici, come alcune terapie oncologiche. “È difficilissimo perché è a pagamento”, osserva Monte, ricordando che esistono alcune esperienze regionali, ma che la preservazione elettiva non rientra attualmente nei Lea.

La necessità di informare prima

Il tema, dunque, non riguarda soltanto la disponibilità di tecniche di Pma sempre più avanzate, ma anche la possibilità per le donne di ricevere informazioni corrette prima di trovarsi davanti a una difficoltà riproduttiva. È questa la finalità dichiarata della campagna, che punta a trasformare il test e il counseling in un’occasione di conoscenza, senza presentare l’Amh come un “test della fertilità”. Il documento scientifico realizzato nell’ambito dell’iniziativa dedica infatti spazio proprio alla corretta interpretazione dell’esame e al ruolo della prevenzione.

Dopo la tappa milanese, PreSERVE YOUR FUTURE farà tappa a Bologna il 9 e 10 ottobre, Firenze il 16 e 17 ottobre, Napoli il 23 e 24 ottobre e Palermo il 30 e 31 ottobre. L’obiettivo è portare il tema della salute riproduttiva fuori dagli ambulatori e renderlo accessibile alle donne in una fase della vita in cui spesso la possibilità di avere figli appare ancora come qualcosa di lontano.