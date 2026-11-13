Sorveglianze speciali: riparte il bollettino RespiVirNet. Istituzioni al lavoro per sciogliere il nodo della privacy

Qualcosa si muove nella complessa vicenda delle sorveglianze speciali dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che lo scorso febbraio erano state interrotte per via dell’assenza di una “regolamentazione in linea con quanto previsto dalle norme vigenti per la gestione dei dati personali”.

Dopo mesi di attesa, infatti è ripartito il bollettino RespiVirNet, che monitora l’andamento dei virus respiratori invernali sia per la parte epidemiologica che per quella virologica, ma con alcune limitazioni. L’Iss ha infatti messo a punto una piattaforma per la raccolta dei dati, modificata secondo le norme vigenti, in modo da non acquisire i dati personali dei pazienti. “Una limitazione che riduce in parte la qualità dei dati raccolti, ma che garantisce comunque un monitoraggio adeguato dei casi” chiarisce l’Iss.

L’importanza delle sorveglianze speciali

Non una risoluzione del problema, ma un primo passo per riprendere almeno in parte l’attività di sorveglianze speciali (come quelle che riguardano arbovirosi, di morbillo e rosolia, delle virosi respiratorie, della legionella, dei batteri produttori di antibiotico­resistenza e così via) che, come aveva spiegato Enrico Di Rosa presidente della Società italiana d’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) ad Aboutpharma, “raccolgono una quantità molto rilevante di informazioni che arricchiscono enormemente la capacità di sorveglianza epidemio­logica”.

“Assicurano infatti – continua – tempestività, maggiore dettaglio epidemiologico, integrazione tra dati clinici, microbiologici e di laboratorio, e consento­no di identificare precocemente cluster, focolai e segnali di rischio, orientando in modo efficace gli interventi di prevenzione e controllo”.

Il regolamento dell’Iss

Intanto come ricorda anche l’Iss sono in corso le attività con il ministero della Salute e il Garante della privacy per “risolvere i problemi che hanno portato all’interruzione dell’immissione dei dati da parte delle Regioni, anche per adeguare la sorveglianza alle indicazioni dei regolamenti europei e ripristinarne la versione completa”.

Il report sul monitoraggio di influenza e virus respiratori era fermo da otto mesi, dopo che Regioni e Province autonome avevano sospeso il flusso dei dati che alimenta il sistema di sorveglianza RespiVirNet. Per superare l’impasse serviva un regolamento ad hoc da parte dell’Istituto, che ora è stato messo a punto. Quando passerà il vaglio del Garante, un decreto del ministero lo accoglierà.