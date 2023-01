Sulla carenza dei farmaci Farmindustria frena gli allarmismi. Cattani: “Parlare con medici per trovare alternative”

“Non dobbiamo fare allarmismi, ci sono alcune carenze e difficoltà nella distribuzione ma nella gran parte dei casi i farmaci sono sostituibili con gli equivalenti o da alternative con medesima indicazione terapeutica”. Parole e musica di Marcello Cattani. Anche il presidente di Farmindustria, come già ribadito ieri da Giorgio Palù, presidente di Aifa, prova a contenere frenesie e allarmismi sul tema della carenza dei farmaci.

Alternative da medici e farmacisti

“È importante che tutti i cittadini non si spaventino, non si allarmino e non facciano autoprescrizioni dei farmaci ma si riferiscano ai medici e ai farmacisti per l’alternativa al farmaco che manca”, ha sottolineato Cattani ospite di ’24 Mattino’ su Radio24. Intanto, però, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha avviato un tavolo permanente presso il ministero della Salute, proprio per definire la reale entità del fenomeno e indicare, eventualmente, proposte risolutive.

Quali carenze

“Con l’avvento del Covid la domanda di farmaci è salita in maniera sensibile ed inoltre quest’anno abbiamo in Europa un impatto dell’influenza stagionale molto forte”, ha spiegato Cattani. “Ecco che sono carenti: antibiotici, antinfiammatori, diuretici, antidepressivi, neurolettici. Ma c’è una origine storica e strutturale rispetto ad una domanda salita e ad una produzione e distribuzione che fatica – ha evidenziato – Il 75% dei principi attive dei farmaci in Europa è prodotto in India e in Cina, quest’ultima è stata in lockdown e ha rallentato la produzione. Si deve puntare alla rilocalizzazione della produzione in Europa dei principi attivi”.

Domanda esplosa con Covid

La domanda di farmaci a partire dalle prime ondate del Covid nel 2020 è esplosa su scala mondiale e così le filiere sono sotto stress già da allora e in più c’è il ritorno dell’influenza mancata per tre anni”, ha ribadito Cattani sulle pagine del Sole24Ore. “Ma ci sono anche evidenti difficoltà di approvvigionamento delle materie prime per il packaging e dei principi attivi – aggiunge – per i quali dipendiamo sia come Italia che come Europa da Paesi come Cina e India. Qui pesano un mix di cause che vanno dai problemi della Cina legati al Covid e al caro bollette.

Tornare a produrre in Italia

Per questo l’Italia leader in Europa nella produzione di farmaci deve lavorare per diventare in futuro più autonoma riportando a casa anche queste produzioni. Le carenze non mancano – ha detto ancora – ma parlare di allarme è sbagliato: i farmaci ci sono e bisogna evitare che le persone facciano scorte inutili. Poi se non si trova un medicinale è bene affidarsi al medico che può valutare le alternative prescrivendo un farmaco equivalente. Rispetto alle oltre 3mila carenze indicate dall’Aifa quelle effettive sono alcune centinaia e per queste ci sono terapie alternative altrettanto valide. Le carenze davvero critiche, quelle appunto che non si possono sostituire con altri medicinali, sono alcune decine e sono spesso farmaci molto specifici e particolari come alcuni che si usano in sala operatoria”.

La voce dei farmacisti

Per cercare di tamponare tali carenze, una soluzione potrebbe arrivare dalle farmacie le quali ricorrono in certi casi alle preparazioni galeniche. “Le farmacie che hanno un laboratorio galenico stanno aiutando” in questo momento di carenza di alcuni medicinali “soprattutto nell’alternativa per alcune specialità senza obbligo di ricetta medica, ad esempio nel caso del paracetamolo e dell’ibuprofene entrambi in sciroppo. E’ un impegno che già in passato c’è stato e come Federfarma stiamo quindi intervenendo e incentivando questa nostra peculiarità per l’allestimento in farmacia di preparazione galeniche. Stiamo anche la lavorando sulle interpretazioni normative laddove non si trova il farmaco equivalente. Ma non siamo Harry Potter. Le carenze sono frutto di tanti fattori, ma c’è anche un problema di un sistema che va riformato. Ora ci occupiamo di questa carenza per dare risposte ai cittadini e non lasciarli senza farmaci, ma occorrerà cambiare”. Ha detto all’Adnkronos Salute Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma.

Difficoltà a reperire materie prime

Entrando nel merito dei motivi della mancanza di alcuni farmaci sugli scaffali, Cossolo ricorda che “la situazione internazionale non aiuta la reperibilità di alcune materie prime, ma ci sono anche scelte fatte sulla delocalizzazione della produzione a seguito della pressione sui prezzi dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, infine c’è anche un problema di approvvigionamento dei principi attivi”.

Serve riflessione su politica del farmaco

Secondo il presidente dell’associazione nazionale dei titolari di farmacia, “serve avviare una serie riflessione sulla politica del farmaco. L’intervento del ministro della Salute è stato tempestivo e mercoledì ci sarà la seconda riunione del tavolo tecnico di lavoro nel settore dell’approvvigionamento dei farmaci. Usciamo da questa carenza – conclude – e poi affrontiamo i nodi, ma va detto che l’Italia è messa meglio di altri Paesi Ue”.