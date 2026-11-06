Trasformazioni in sanità: dal Congresso Sifo l’invito a uso di regole certe e analisi dei dati

La transizione verso una sanità più integrata tra ospedale e territorio richiede regole certe, tempestività di accesso e una gestione mirata dell’innovazione. Nella seconda giornata del XLVII Congresso nazionale della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (Sifo) (“SIFO in Cloud: nuovi assetti per la sanità”), il confronto tra società scientifiche, Aifa, ministero della Salute, associazioni dei cittadini e industria farmaceutica ha tracciato le priorità per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Al centro del dibattito: l’impatto del nuovo Regolamento europeo sull’Health technology assessment, il ruolo strategico del farmacista ospedaliero, il cambio di paradigma nella programmazione guidata da dati ed esiti clinici (PROMs e PREMs), fino alle opportunità e alle criticità introdotte dalla nuova legge di Bilancio, a partire dal nodo irrisolto del payback.

Il farmacista ospedaliero, figura chiave per qualificare l’innovazione

Dei cambiamenti in sanità ha parlato Arturo Cavaliere, presidente della Società scientifica, che ha ricordato la profonda trasformazione data dal potenziamento della medicina territoriale e la piena operatività delle Case e degli Ospedali di Comunità. “Una gestione mirata e appropriata delle risorse diventa cruciale, assegnando al governo dell’appropriatezza un ruolo sempre più strategico. All’interno di questa dinamica, il farmacista ospedaliero, grazie alle proprie competenze tecniche, sanitarie e amministrative e all’impiego dei meccanismi di Health technology assessment (hta), è una figura chiave per qualificare l’innovazione, favorire l’accesso alle cure e garantire la sostenibilità complessiva del sistema”.

La prova della regolamentazione

Uno dei banchi di prova sul fronte dell’innovazione, è stata l’entrata in vigore del Regolamento europeo sull’Hta che ha introdotto i Joint clinical assessment (Jca) che ha determinato un passaggio regolatorio sovranazionale di primaria rilevanza. All’interno della Commissione scientifica ed economica dell’Aifa, “abbiamo già esaminato farmaci corredati da queste valutazioni congiunte”, ha ricordato Pierluigi Russo, direttore scientifico dell’Agenzia. “Il riscontro è ampiamente positivo: il confronto si è rivelato più lineare e mirato, focalizzandosi con precisione su risultati, obiettivi e comparatori definiti a livello europeo. Di riflesso, anche l’analisi degli aspetti economici ne trae beneficio, ponendo basi solide per la successiva fase negoziale”. Russo ha spiegato in particolare che Aifa ha avviato la partecipazione alla redazione europea di un Jca dedicato a una terapia avanzata, con l’intenzione di incrementare progressivamente l’impegno. “È ancora prematuro tracciare un bilancio complessivo sull’attuazione del Regolamento Hta, analogamente a quanto accadde all’esordio delle procedure centralizzate dell’Ema: si tratta di un meccanismo che richiederà tempo e rodaggio per armonizzarsi con i differenti assetti organizzativi degli Stati membri. Su questo piano, pur dovendo procedere alla revisione del Prontuario a risorse invariate, come prescrive la norma, riterrei opportuno disporre di ulteriori stanziamenti dedicati all’applicazione del regolamento europeo. Rimodulare l’organico interno dell’Agenzia per far fronte a questi nuovi adempimenti è un’operazione complessa, per la quale stiamo vagliando diverse alternative organizzative”.

Integrazione die pazienti nei percorsi di valutazione

Intorno a tre concetti chiave, innovazione, tempestività e appropriatezza, si concentra la segretaria di Cittadinanzattiva, Annalisa Mandorino, che ribadisce come il mancato accesso alle novità rischi di trasformarsi in un diritto negato se non è realmente fruibile e non risponde a bisogni concreti. “L’innovazione va letta in un’ottica di valore – ha detto –, perché garantire terapie avanzate significa non solo migliorare la salute, ma accrescere la qualità complessiva della vita e favorire la conciliazione con gli impegni quotidiani.Questo si lega strettamente alla tempestività, che in ambito farmacologico si traduce nell’offrire la terapia giusta al paziente giusto e nel momento giusto. Oggi permangono troppi passaggi frammentati e disconnessi tra i vari livelli istituzionali: basti pensare al tempo che trascorre tra l’approvazione di Aifa e l’effettiva disponibilità per il paziente attraverso i vari recepimenti regionali”. Inoltre, superando il vecchio modello ‘ospedalocentrico’ verso setting assistenziali più diversificati, la tempestività diventa indispensabile per garantire la continuità delle cure nel passaggio tra ospedale e territorio. “Per ultimo, l’appropriatezza è da intendersi in senso ampio: non soltanto la scelta della molecola corretta, ma anche modalità distributive adeguate, percorsi strutturati che favoriscano l’aderenza terapeutica e un’efficace integrazione tra i nodi della rete assistenziale”. In questo quadro in trasformazione, il ruolo dei cittadini e dei pazienti deve evolvere radicalmente, andando oltre la mera compartecipazione economica o l’advocacy tradizionale. “I pazienti devono essere attori protagonisti – ha osservato –, poiché sono la fonte primaria sia dei bisogni sia degli esiti di salute attraverso strumenti come PROM e PREM, oggi ancora troppo poco valorizzati. Coinvolgere attivamente i cittadini nei processi di valutazione, inclusa l’Hta, significa integrare il loro punto di vista lungo l’intero percorso di cura, dalla definizione delle necessità iniziali fino alla misurazione dei risultati finali”.

L’analisi dei dati per la programmazione

“Nella programmazione sanitaria è stato introdotto un cambio di paradigma rispetto al passato”, ha commentato Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento della programmazione del ministero della Salute, visto l’avvento dell’analisi puntuale dei bisogni mediante un modello di classificazione e stratificazione della popolazione. “Questo impianto metodologico ci consente già oggi, su una platea di circa cinque milioni di pazienti, di quantificare con accuratezza il fabbisogno effettivo, definire le priorità sanitarie tramite l’approccio dell’Health technology assessment (Hta) e delineare in modo puntuale i Livelli essenziali di assistenza (Lea). Il fulcro della nuova programmazione risiede nel ciclo di monitoraggio, valutazione e misurazione della performance. Attraverso l’Ecosistema dei Dati Sanitari e le informazioni estratte dai documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico, i dati clinici strutturati vengono convertiti in servizi digitali avanzati ed efficaci a supporto sia dei professionisti sia dei cittadini”. Un passaggio critico, la cui urgenza è emersa con forza prima e durante l’emergenza pandemica, riguarda la necessità di misurare ciò che ha realmente valore. “In stretta sinergia tra ministero della Salute, Agenas e Regioni, stiamo superando la logica della mera rendicontazione dei volumi di attività per concentrarci sugli esiti clinici effettivi e sulla qualità di vita percepita dai pazienti, valorizzando progressivamente indicatori come i PROMs e i PREMs. Questo orientamento, integrato nella bozza del nuovo Piano Sanitario Nazionale presentata al ministro, si avvale di una standardizzazione dei dati, di modelli previsionali e simulativi e dell’apporto dell’intelligenza artificiale per abilitare medicina predittiva e monitoraggio da remoto, riducendo sprechi terapeutici e ricoveri evitabili. A rafforzare questo impianto concettuale e gestionale contribuirà, dal primo gennaio 2027, l’adozione dell’ICD-10 (e della classificazione degli interventi ICD-9-CM/PCS correlata), che garantirà un livello superiore di granularità clinica nella descrizione della complessità del paziente”, ha concluso Mennini.

Le innovazioni in manovra

Inevitabile per i relatori toccare nei vari momenti della discussione anche i temi della legge di bilancio. Per Fulvio Berardo, membro del comitato di presidenza di Farmindustria, la manovra nasce in un quadro macroeconomico particolarmente critico, segnato da conflitti internazionali, rincari energetici e spinte inflazionistiche. “Nel testo però – ha evidenziato Berardo – vanno evidenziati i 160 milioni destinati al fondo per favorire gli investimenti in innovazione nel Paese alleggerendo la quota a carico delle imprese, l’istituzione del fondo per l’early access da 70 milioni (strumento analogo a quelli già operativi in Francia e Germania) che risponde all’esigenza di garantire un accesso rapido alle cure per i pazienti italiani e l’incremento dello 0,2% del tetto per gli acquisti diretti programmato a partire dal 2028. Permangono tuttavia motivi di forte preoccupazione per un’industria che vede frenato il proprio sviluppo da due pesanti criticità. La prima è rappresentata dal payback, misura nata con carattere emergenziale ma divenuta strutturale, il cui onere per le aziende è salito da un miliardo di euro nel 2021 a 2,4 miliardi nel 2025, con la prospettiva di raggiungere o superare i 3 miliardi nel 2027, e la seconda, legata a doppio filo alla sostenibilità economica complessiva, che riguarda la clausola Most favoured nation (Mfn), su cui l’impatto del payback rischia di proiettare ulteriori e gravi incertezze”.