Come per le previsioni del tempo, anche le informazioni sanitarie, se inserite in un sistema in grado di elaborarle, permettono di conoscere la domanda e prevedere la sua evoluzione. Accade grazie al modello predittivo dei fabbisogni, un impianto capace di rappresentare i dati e indicare se sostenere o meno una spesa.

Dopo oltre tre anni, il progetto si può dire finalmente completato. A lavorarvi è stata soprattutto la direzione della Programmazione del ministero della Salute, non senza l’aiuto di università ed enti territoriali, che insieme hanno compiuto una classificazione sui dati reali della popolazione, fino a giungere alla segmentazione per patologie e alla stratificazione per livelli di bisogno, complessità e fattori di vulnerabilità sociale. Il risultato è un cruscotto che consente ai decisori di simulare l’evoluzione futura di costi e guidare le politiche.

Le tappe

Il modello predittivo è stato finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ambito della Missione 6 Salute, Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. La base giuridica affonda le radici nel decreto legge 34/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77) che autorizza il ministero a trattare i dati relativi alla salute per lo sviluppo di metodologie predittive sull’evoluzione del fabbisogno sanitario, garantendo la non identificabilità diretta dei cittadini. L’articolo 7, in particolare, stabilisce che il dicastero avvii le attività relative alla classificazione delle patologie croniche.

Le tappe che hanno permesso la creazione del modello risalgono ai decenni passati, come ha ricordato Walter Bergamaschi, direttore della Programmazione sanitaria, durante la presentazione tenuta nella sede di via Ribotta. “L’introduzione del flusso Sdo (Scheda di dimissione ospedaliera) ha consentito di disporre di una serie storica trentennale sui ricoveri, una base informativa fondamentale che pone l’Italia, secondo i dati Ocse, ai primi posti per basso tasso di ospedalizzazioni evitabili”. Allo Sdo si è poi aggiunto vent’anni fa il progetto ‘Mattoni’ che ha introdotto il Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis).

Il sogno di programmare secondo i dati

Mettendo insieme le informazioni, la possibilità di unire la programmazione con la gestione si fa reale. “Se non trasformiamo la conoscenza in assistenza e i dati dell’assistenza in nuova conoscenza – ha chiarito Bergamaschi – non riusciremo a vincere la sfida vitale di riallineare bisogni con l’offerta. La domanda spesso non corrisponde all’effettivo bisogno e la necessità di cura inespressa rischia di trasformarsi in un’emergenza ospedaliera, compromettendo la tenuta dell’intero sistema. Di fronte a bisogni complessi e multidimensionali, non è più sufficiente programmare sulla base dei soli volumi di attività e delle serie storiche.

Dobbiamo invece utilizzare i dati per rispondere a interrogativi fondamentali: identificare e classificare chi ha bisogno, quantificare l’entità di tali necessità, mappare dove si concentrano le fragilità, prevedere l’evoluzione temporale dei bisogni e valutare l’efficacia delle risposte erogate”.

L’approccio permette di aggiornare i Livelli essenziali di assistenza (Lea), definire ifabbisogni, stabilire i criteri di riparto e valutare gli esiti. A livello regionale consente di dimensionare i rapporti contrattuali con il privato accreditato e organizzare l’offerta per contenere i tempi di attesa. A livello aziendale e distrettuale, infine, permette di governare la committenza in modo mirato sulle reali esigenze del territorio.

Come funziona

A oggi il modello è testato su tre capacità integrate: classificazione, stratificazione e previsionale. La prima consiste nel segmentare la popolazione per aree, livelli di patologia o condizione e pattern di multimorbidità con criteri traccianti trasparenti applicati a tutti i flussi informativi sanitari nazionali, quali Sdo, specialistica ambulatoriale,farmaceutica e domiciliare. La seconda, ovvero la stratificazione, raggruppa la popolazione per target omogenei di bisogno e complessità attraverso uno score prognostico evoluto e adattato (Multisource comorbidity score) che predice esiti e costi. Per ultimo, la previsione stima l’evoluzione del bisogno sulla base aggregata di proiezioni demografiche ed epidemiologiche.

“L’intero impianto – ha precisato Stefania Vasselli, direttrice dell’ufficio 10 del ministero – è testato su dati reali di un campione di circa 4 milioni “Se non trasformiamo la conoscenza in assistenza e i dati dell’assistenza in nuova conoscenza non riusciremo a vincere la sfida vitale di riallineare bisogni con l’offerta. La domanda spesso non corrisponde all’effettivo bisogno e la necessità di cura inespressa rischia di trasformarsi in un’emergenza ospedaliera” di individui, estratti dalla popolazione di coloro che hanno avuto almeno un contatto con il Servizio sanitario nazionale nell’anno di osservazione (2024).

La parte previsionale è stata invece applicata a dati fittizi in assenza dell’abilitazione normativa per la parte predittiva in senso stretto. In questo modo, si dispone di una metodologia standardizzata, che combina dati reali con previsioni quantitative in funzione della domanda programmatoria”. Oltre a classificare, stratificare e prevedere, c’è un’ulteriore funzione offerta: agire. Il modello infatti si inserisce in un ciclo virtuoso di policy, articolato in cinque fasi che vanno dall’identificare e analizzare i bisogni di salute al selezionare le priorità, definire gli standard, allocare le risorse, fino a valutare le performance.

Intervento tempestivo

Fra le qualità del modello c’è la possibilità da parte del ministero di intervenire insieme alle Regioni per riallineare i servizi agli standard ottimali in presenza di anomalie o inefficienze. “Il modello consente di valutare i reali bisogni di salute, individuare le priorità, progettare percorsi assistenziali efficienti e misurarne i risultati complessivi.Nello specifico, permette di identificare le condizioni di malattia e vulnerabilità, descrivere la multimorbilità e la complessità assistenziale, ricostruire l’utilizzo dei servizi e il consumo delle risorse, prevedendone l’evoluzione nel tempo, elemento cardine per una corretta programmazione”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento della programmazione sanitaria. Per realizzare l’impianto, è indispensabile che ci sia alla base un ecosistema di dati sanitari integrato e interoperabile, frutto della collaborazione fra Agenas e le Regioni.

I limiti da superare

Il modello attuale presenta ancora dei limiti, ben noti ai tecnici. In primo luogo, rileva il bisogno solo quando si traduce in un consumo effettivo, coglie solo in parte i determinanti extrasanitari, non misura la progressione di malattia tra i vari stati di salute, non integra disabilità e fragilità quali assi della cronicità nei driver di stratificazione. Per superare i limiti, gli uffici prevedono una soluzione a breve termine, basata sull’integrazione dei flussi Nsis con i dati della Tessera Sanitaria e con quelli dell’Anagrafe nazionale assistiti, dopo il perfezionamento del protocollo d’intesa tra ministero della Salute e Mef,per censire esenzioni ed effettivi assistibili. In prospettiva, il modello mira all’interconnessione con fonti extra-Nsis, quali i dati Istat sulle cause di morte e i registri di sorveglianza sui fattori di rischio e stili di vita, all’arricchimento dei flussi.