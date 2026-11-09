Daraxonrasib (ma non solo): quando il prezzo dell’innovazione rischia di tradire la speranza dei pazienti oncologici

Sul tavolo, ancora lui: daraxonrasib. Questa volta, però, l’esame non riguarda (soltanto) i dati di efficacia nel trattamento di seconda linea del tumore del pancreas metastatico.

La questione è per certi versi molto più spicciola. Ok l’innovazione, in chiave biologica (prima) e terapeutica (poi). Ma fino a quando un mese di terapia costerà quarantamila dollari, a maggior ragione a fronte di un aumento della sopravvivenza (e dunque della spesa), la speranza potrebbe trasformarsi in una illusione. “Chi potrà permettersi una simile opportunità?”, ragiona Richard Sullivan, direttore dell’Istituto per le politiche contro il cancro del King’s college di Londra e co-autore di un’analisi pubblicata su The Lancet Oncology.

Inequivocabile il titolo: la promessa non mantenuta dei farmaci oncologici a prezzi proibitivi. “Sebbene daraxonrasib rappresenti farmaco oncologico innovativo, in grado di assicurare un vantaggio terapeutico”, detto chiaro e tondo, “il prezzo non è correlato al beneficio che offre né risulta giustificato dai costi di ricerca e sviluppo delle aziende”.

Quando dire stop all’aumento dei prezzi?

Partendo dall’esempio del primo inibitore di Kras indicato per il trattamento dell’adenocarcinoma del pancreas metastatico, in uso negli Stati Uniti ma non ancora in commercio nei Paesi europei (è di poche settimane fa il parere favore dell’Agenzia europea dei medicinali), oncologi, esperti di sanità pubblica e di advocacy si sono interrogati sul valore dell’innovazione in oncologia. “Gli incessanti aumenti vengono ormai normalizzati come prezzo da pagare per l’innovazione: siamo di fronte a una spirale che deve essere fermata”.

Un tema quanto mai attuale, anche alla luce del Most favored nation voluto da Donald Trump che rischia di limitare l’accesso alle terapie anche nei Paesi ad alto reddito. O, nella migliore delle ipotesi, di renderlo possibile a fronte dell’esplosione di una spesa farmaceutica già sull’orlo del precipizio. Degli altri Stati, in questo caso, nemmeno a parlarne. La spesa mensile per sostenere la terapia a base di daraxonrasib supera di dieci volte il reddito annuo pro capite mediano. “Siamo tutti d’accordo che le aziende farmaceutiche siano titolate a fare profitti, alla luce dei rispettivi investimenti”, aggiunge Christopher Booth, direttore della divisione di epidemiologia e oncologia medica della Queen’s University di Kingston e cofondatore del movimento Common sense oncology (Cso): da cui è partita questa iniziativa.

“La domanda che occorre porsi in questo momento è però la seguente: quando il profitto diventa ingiusto e insostenibile? Lavoriamo assieme per sviluppare nuovi trattamenti, ma se l’innovazione non è accompagnata dall’accessibilità alle cure non è d’aiuto per le persone: né per aiutarle a vivere più a lungo né per migliorare la loro qualità di vita. Se applichiamo lo stesso livello di impegno al miglioramento delle politiche e dei meccanismi normativi, possiamo garantire prezzi equi, sostenibilità finanziaria e un accesso equo alle terapie oncologiche”.

L’invito ad abbassare i prezzi anche Oltreoceano

Al di là delle differenze tra Stati Uniti ed Europa nel processo di valutazione e rimborso dei farmaci, il dibattito sul prezzo di daraxonrasib è vivace in tutto il mondo. Ma fa quasi specie che le preoccupazioni – rilanciate a più riprese nel Vecchio Continente come in Italia, negli ultimi anni – giungano in maniera perentoria direttamente dall’altra sponda dell’Atlantico e all’indomani del congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), dove sono stati presentati risultati riguardanti nuovi farmaci potenzialmente “breakthrough” per l’osteosarcoma (l’anticorpo farmaco-coniugato risvutatug rezetecan) e il tumore dell’endometrio (sacituzumab tirumotecan) e una combinazione (tarlatamab con durvalumab) per una malattia da anni orfana di progressi terapeutici come il tumore del polmone a piccole cellule.

Inutile negarlo: detto dei potenziali benefici di daraxonrasib per i pazienti con tumore del pancreas metastatico, il timore è che quanto si sta osservando in queste settimane rappresenti soltanto l’inizio di un percorso che potrebbe presto riguardare pure altre molecole. Tornando al caso in questione, però, gli esperti sono convinti che se Revolution Medicines (l’azienda che ha sviluppato e commercializza il farmaco) non rivedrà al ribasso le proprie pretese, anche i pazienti statunitensi rischiano di non poter accedere in maniera compiuta al trattamento.

La copertura da parte di Medicare (per gli over 65 e per persone più giovani in condizioni di disabilità) e di Medicaid (programma destinato alle persone con risorse economiche limitate) non appare in discussione. Ma “non è chiaro in che misura daraxonrasib sarà rimborsato dalle assicurazioni”, è quanto messo nero su bianco nell’articolo. Considerando “le autorizzazioni preventive, le restrizioni del prontuario farmaceutico, la compartecipazione alla spesa e l’inadeguatezza delle polizze di molti pazienti”, di conseguenza, il problema dell’accesso potrebbe manifestarsi anche nel Paese a stelle e strisce. “I pazienti che dovranno pagare una quota di partecipazione per questo farmaco si troveranno ad affrontare un onere enorme”, rimarcano gli autori.

Daraxonrasib: quale futuro in Italia?

Quanto alla situazione europea, considerando che le valutazioni di Health technology assessment (Hta) appartengono alle agenzie regolatorie nazionali, “se il prezzo effettivo sarà vicino a quello statunitense, è improbabile che daraxonrasib venga ritenuto economicamente vantaggioso”: pure considerando le disponibilità a negoziare sconti e rimborsi.

Nel nostro Paese la società degli oncologi medici (Aiom) aveva richiesto all’azienda di garantire il farmaco attraverso un programma d’uso compassionevole, prima però del via libera rilasciato dall’Ema. Ora – in attesa del parere della Commissione europea, preludio alla successiva negoziazione del prezzo – la situazione è più complicata. Al di là del passo in avanti della Regione Lombardia, che ha deciso di acquistare il farmaco per trattare una giovane paziente under 40, nessuna dichiarazione ufficiale: né da parte di Revolution medicines né dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

A sbilanciarsi, nelle scorse settimane, è stato soltanto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. “Il Ministero, per il tramite dell’Aifa, continuerà a monitorare l’evoluzione del percorso regolatorio e delle condizioni di accesso al medicinale, operando affinché un trattamento che presenta prospettive di particolare interesse clinico possa essere reso disponibile ai pazienti italiani nel più breve tempo possibile, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità idonee a garantire equità di accesso, appropriatezza e sostenibilità della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale”.

Che qualcosa stia iniziando a muoversi lo si deduce pure leggendo tra le righe delle parole di Domenico Traversa, presidente della Fondazione Paola Marella. Ma nel frattempo il farmaco rimane disponibile soltanto attraverso una procedura di uso nominale globale che prevede l’importazione del daraxonrasib, al prezzo concordato negli Stati Uniti (dove nel frattempo sono già più di cinquemila i pazienti trattati). Da qui, viste le inevitabili attese e le incertezze sul perdurare delle forniture, le storie ormai quasi all’ordine del giorno di pazienti che volano Oltreoceano per accedere al trattamento.

“I pazienti italiani hanno beneficiato finora di una situazione relativamente privilegiata rispetto a tanti altri, in quanto un’elevata percentuale dei farmaci innovativi è disponibile nella pratica clinica: pur se dopo un tempo più o meno lungo per completare la negoziazione del rimborso – ragiona Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione italiana oncologia medica (Aiom) -. Ma tutto questo non è scontato e il clamore che in questi mesi ha accompagnato la vicenda del daraxonrasib ce lo ricorda in maniera prepotente”.

Da qui anche la scelta del titolo del prossimo congresso dell’Aiom (“Innovazione equa”), in programma dal 13 al 15 novembre. “Discutere dell’accesso, della sostenibilità, delle minacce all’equità è importante al pari della discussione sul disegno degli studi clinici e sull’interpretazione dei risultati scientifici”.

La priorità è correlare efficacia e prezzo dei farmaci

Oltre a tratteggiare uno scenario delicato, nell’analisi pubblicata su The Lancet Oncology sono state formulate anche alcune proposte.

Secondo gli autori – tra cui compaiono anche Ian Tannock (professore emerito di oncologia medica e metodologo dell’Università di Toronto) e Bishal Gyawali (professore associato di oncologia medica e salute pubblica alla Queen’s University): tra i ricercatori più impegnati nell’osservare non soltanto l’efficacia dei farmaci oncologici, ma anche il loro impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari – l’avvio di un dibattito su scala globale per trovare una sintesi tra prezzo (di un nuovo farmaco), profitto (aziendale) e interesse pubblico non è più procrastinabile.

Punto di partenza, una domanda quasi provocatoria: “Ci sarebbe stata una standing ovation per daraxonrasib se il prezzo fosse stato annunciato durante la sessione plenaria dell’Asco?”. Poi, lo spunto. “Se l’Asco, l’Esmo, l’Unione internazionale per il controllo del cancro e altre organizzazioni vogliono prendere sul serio questo messaggio, devono farsi promotrici di iniziative contro la fissazione di prezzi inappropriati per i farmaci antitumorali – si legge nel lavoro –. Gli Stati Uniti devono stabilire meccanismi politici e legislativi per affrontare il problema dei prezzi di lancio dei farmaci. Dovremmo essere disposti a pagare prezzi elevati per progressi significativi. Ma questa politica può funzionare soltanto rifiutando di pagare prezzi elevati per vantaggi marginali e se il prezzo risultante consente ai pazienti di accedere al trattamento”.

Come esempio, “possiamo prendere ispirazione dall’attivismo che tra gli anni ’80 e ’90 fece abbassare in maniera significativa il prezzo dei primi farmaci contro l’Aids”, rammenta Carolyn Taylor, fondatrice dell’organizzazione no-profit Global focus on cancer.

Guai a tradire i pazienti

Il rischio, agendo diversamente, è quello di dare vita a un tradimento diffuso. A esserne interessati i ricercatori di base (“La ricerca che ha portato a colpire la proteina Ras è stata finanziata in gran parte con fondi pubblici”), i clinici e la società (“Per favorire l’innovazione, garantisce alle aziende un periodo di protezione brevettuale”). Ma soprattutto “quei pazienti coinvolti nei trial clinici, senza il quale lo sviluppo di un nuovo farmaco non sarebbe mai possibile”.

Persone che, in un periodo di sofferenza, “hanno partecipato a uno studio con l’intento di migliorare anche la vita di chi si sarebbe ammalato dopo”. Secondo Di Maio, “la ricerca clinica in molti casi consente a chi partecipa l’opportunità di accedere a trattamenti innovativi non ancora disponibili nella pratica clinica. Favorire anche da parte delle istituzioni un pieno supporto alla ricerca come parte integrante della miglior pratica clinica significherebbe, anche in Italia, aumentare la competitività del sistema nella fase di sperimentazione e di sviluppo dei nuovi trattamenti. Gli studi clinici andrebbero valorizzati come una tappa del percorso di innovazione che poi vedrà, in caso di risultati di valore, quegli stessi trattamenti nella pratica clinica”.

Conclude Taylor: “L’accesso ai risultati di queste ricerche non deve più dipendere dalla ricchezza o dalla provenienza geografica di una persona. Serve collaborare per garantire un accesso equo ai trattamenti contro il cancro”.