Via libera dalla Conferenza Stato Regioni al Piano oncologico nazionale 2022-2027

La Conferenza Stato Regioni ha sancito l’intesa (ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Piano Oncologico Nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2022 – 2027” per il quale è ancora in corso la proposta normativa, nell’ambito del decreto milleproroghe, per il finanziamento del Piano pari a 20 milioni per gli anni 2023 e 2024.

Approccio globale

Così come spiega la premessa del testo “è necessario un approccio globale e intersettoriale, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico, compreso il miglioramento delle cure e la prevenzione delle recidive. Occorre inoltre mantenere l’attenzione alla centralità del malato e puntare alla riduzione o all’eliminazione delle disuguaglianze nell’accesso agli interventi di prevenzione e cura”. Il documento mira, dunque, a definire un complessivo approccio al cancro delineando, anche in coerenza con il Piano europeo contro il cancro 2021, obiettivi ambiziosi, “ma perseguibili e misurabili in tema di promozione della salute e prevenzione, individuazione precoce e diagnosi, presa in carico e cura”.

Reinserimento dei pazienti guariti

Centralità viene data a coloro che sono riusciti a curarsi, pari oggi a circa 3,5 milioni di persone, affinché possano rientrare pienamente nella società. Il Piano delinea le misure per “facilitare l’integrazione sociale e il reinserimento nel luogo di lavoro, compreso l’adattamento delle condizioni di lavoro per i malati di cancro dovrebbero essere parti integranti del percorso dei pazienti”. Vengono anche garantite le cure palliative sia nel setting domiciliare sia presso strutture residenziali (Hospice).

L’incidenza del cancro in Ue

Nell’Unione Europea sono state 2,7 milioni le persone cui è stato diagnosticato un cancro nel 2020 e ulteriori 1,3 milioni hanno perso la vita a causa di questa malattia, si legge nel Piano. Una diagnosi di cancro ha pesanti conseguenze sulla vita di chi ne è colpito, ma anche su quella della sua famiglia e dei suoi cari. È però noto che circa il 50% delle morti per tumore e il 40% dei nuovi casi di tumore sono potenzialmente prevenibili in quanto causate da fattori di rischio modificabili. Tra questi, indubbiamente, il fumo di tabacco rappresenta il principale singolo fattore di rischio essendo associato all’insorgenza di circa un tumore su tre e a ben 17 tipi/sedi di tumore – oltre al tumore del polmone. Anche il fumo passivo è stato riconosciuto come responsabile di decessi per neoplasia, incluso un ruolo eziologico anche per una piccola percentuale di tumori della mammella femminile. Anche alcune infezioni croniche sono causa tumori, così come l’inquinamento ambientale (in particolare quello atmosferico), le radiazioni ionizzanti e l’esposizione ai raggi ultravioletti. La scorretta alimentazione, il consumo dannoso e rischioso di alcool e la sedentarietà sono fattori di rischio importanti nello sviluppo del cancro.

Una rete per i malati

Nel nostro Paese, tuttavia, cresce notevolmente il numero di donne e uomini che sopravvivono alla diagnosi di tumore, aumenta il tasso di guarigioni e sempre più persone tornano ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale. I dati testimoniano l’efficacia dei programmi organizzati di screening e l’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), in merito all’attività svolta nelle Regioni nel corso del 2018, ha sottolineato continui progressi nello sviluppo dei programmi organizzati di screening, anche se permane un divario fra Centro-Nord e Sud-Isole, mostrando che fra l’80% e il 90% della popolazione italiana in età target per lo screening mammografico e per quello cervicale – e oltre il 75% per lo screening colorettale – è stata regolarmente invitata. Inoltre, con l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2019 sul documento di “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica” è stato dato nuovo impulso per favorire l’integrazione tra l’attività ospedaliera per acuti/post acuti e l’attività territoriale, cui si affiancano le attività di promozione della salute e prevenzione, previste da Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, adottato con Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020 e successive modificazioni.

L’incognita Covid-19

A fronte di questi progressi va, tuttavia, considerato che la pandemia da Covid-19 ha determinato una grave difficoltà del sistema sanitario, con conseguente iniziale sospensione e successiva ripresa progressiva delle attività di promozione della salute e prevenzione (es. vaccinazioni e screening), ritardando diagnosi e presa in carico, e incidendo sull’accesso ai farmaci. Dall’inizio della pandemia le diagnosi di cancro sono diminuite, facendo presagire un aumento di casi in futuro, oltretutto diagnosticati in stadio più avanzato. È pertanto necessario un rinnovato impegno a favore della prevenzione, del trattamento e della presa in carico e dell’assistenza ai malati oncologici, per evitare che il numero di vite perse a causa delle malattie neoplastiche aumenti nei prossimi anni.

Piano europeo contro il cancro 2021

