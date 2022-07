Accordo Galeazzi-Fadoi: nuova sede da agosto al Mind

L’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano e la Fadoi, la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti che promuove lo sviluppo delle conoscenze medico-scientifiche e della ricerca clinica nell’ambito della medicina interna, si trasferiranno al Mind (Milano innovation district), il maxi polo che sta crescendo sull’area ex Expo di Milano. Insieme hanno sottoscritto un accordo per unire le conoscenze ed esperienze e per dare un nuovo impulso alla ricerca italiana in campo bio-medico. Il Galeazzi andrà al Mind già a fine agosto, con il nuovo nome di Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, mentre il Centro studi Fadoi traslocherà, a partire dal 2023.

Le aree della ricerca scientifica

Il nuovo Galeazzi-Sant’Ambrogio conserverà il riconoscimento ministeriale per la ricerca scientifica nell’ambito delle malattie dell’apparato muscoloscheletrico, sottolinea il Gruppo San Donato del quale fa parte, ma allargherà le proprie attività e sperimentazioni cliniche anche alle malattie dell’apparato cardiovascolare, grazie all’unione con l’Istituto clinico Sant’Ambrogio, nonché alla neurochirurgia, alla chirurgia bariatrica, all’urologia e alla dermatologia. Il Centro studi Fadoi, invece, è concentrato sulla supervisione scientifica, la gestione operativa e la realizzazione di studi clinici a livello nazionale e internazionale.

L’accordo Galeazzi-Fadoi

L’accordo prevede che i gruppi di ricerca di Galeazzi-Sant’Ambrogio e Fadoi lavorino in sinergia condividendo competenze e tecnologie, puntando a “essere competitivi a livello nazionale e internazionale nell’ambito della valorizzazione della sperimentazione clinica sia profit sia non profit, elaborando e promuovendo una strategia di studi di elevata qualità metodologica su farmaci, dispositivi medici e modalità diagnostiche, così come sull’osservazione del patient journey, sulla medicina digitale, sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella decisione clinica, e infine sviluppando iniziative di sensibilizzazione sul valore della collaborazione pubblico-privato per sostenere le sperimentazioni”.

Ampliare la ricerca scientifica

“La collaborazione tra un Irccs e un’associazione scientifica come Fadoi può diventare un modello di fattiva collaborazione che punta a rilanciare la sperimentazione clinica nel nostro Paese”, ha commentato Giuseppe Banfi, direttore scientifico del Galeazzi. Per Dario Manfellotto, presidente Fadoi, “mettere insieme le esperienze di un istituto prestigioso come il Galeazzi e quelle di una società scientifica attiva e capillarmente rappresentata a livello territoriale potrà ampliare la dimensione e il peso scientifico dei progetti di ricerca che ci prefiggiamo di portare avanti”.

Nella foto il render dell’ospedale Sant’Ambrogio-Galeazzi dal sito internet del Mind