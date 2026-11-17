La mancanza di standardizzazione tra le metodiche di sequenziamento di nuova generazione (Ngs, next-generation sequencing) rappresenta oggi uno dei principali ostacoli alla piena applicazione dell’oncologia di precisione, generando potenziali discordanze diagnostiche e disparità nell’accesso ai farmaci mirati. È la posizione espressa da quattro ricercatori italiani, Federico Pio Fabrizio, Francesco Pegreffi e Sara Bravaccini del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Enna Kore, insieme a Massimiliano Mazza dell’Unità di Terapie Cellulari Avanzate e Tumori Rari dell’Irccs Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori di Meldola, in un viewpoint pubblicato sulla rivista scientifica Jama Oncology.

Definire standard minimi condivisi

Secondo gli autori, armonizzare il flusso di lavoro Ngs non significa imporre l’adozione delle medesime piattaforme tecnologiche in tutti i laboratori, bensì definire standard minimi condivisi di performance clinica per assicurare una caratterizzazione genomica coerente ed equa tra le diverse strutture sanitarie. Nell’ultimo decennio le tecnologie Ngs hanno trasformato la medicina di precisione consentendo l’analisi simultanea di più geni attraverso approcci differenti, basati su ampliconi o cattura ibrida, su solo Dna o combinati Dna/Rna, con pannelli mirati agli hotspot o di profilazione genomica estesa (Cgp, comprehensive genomic profiling), ma l’eterogeneità tra i centri resta elevata lungo l’intero percorso diagnostico.

Dalla fase preanalitica all’analisi bioinformatica

Nel documento i ricercatori individuano sei ambiti prioritari su cui intervenire per costruire un sistema armonizzato: fase preanalitica, validazione analitica, bioinformatica, refertazione, assicurazione di qualità e implementazione operativa.

Gli autori sottolineano come l’analisi dell’Rna possa migliorare l’identificazione di fusioni (come Alk, Ros1, Ret o Ntrk) rispetto ai soli test su Dna, aggirando i limiti legati a regioni introniche ampie o ripetitive, mentre una copertura non ottimale può compromettere la rilevazione dello skipping dell’esone 14 di Met o delle alterazioni di Erbb2.

Un passaggio rilevante dell’analisi riguarda il confronto tra tessuto tumorale e biopsia liquida su Dna tumorale circolante (ctDna). Nel prelievo ematico, una bassa frazione allelica della variante e la variabilità nel rilascio di Dna da parte del tumore (tumor shedding) possono ridurre la sensibilità, determinando falsi negativi soprattutto nelle neoplasie a basso rilascio.

L’ematopoiesi clonale inoltre può introdurre varianti non derivanti dal tumore, riducendo la specificità e generando discordanze tra plasma e tessuto. Nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) Egfr-mutato, tuttavia, il ctDna può individuare mutazioni di resistenza non rilevate da una singola biopsia tissutale a causa dell’eterogeneità tumorale. Gli autori ribadiscono pertanto che i risultati su ctDna devono essere valutati in relazione al tumor shedding e che la conferma su tessuto resta obbligatoria in caso di esito negativo su plasma a fronte di un elevato sospetto clinico.

L’articolo richiama inoltre l’attenzione sulla non intercambiabilità dei test commerciali, che differiscono per destinazione d’uso, contenuto genomico e intervalli refertabili. I saggi possono infatti restituire esiti discordanti. La scelta del pannello deve quindi essere guidata dal tipo di neoplasia, dalle classi di biomarcatori necessarie, dalle caratteristiche del campione e dal quesito clinico, piuttosto che dalla sola ampiezza della piattaforma.

Quadro regolatorio e disuguaglianze nei rimborsi

Per colmare il divario tra ricerca e pratica clinica, gli autori richiamano l’adozione sistematica dei quadri internazionali di riferimento per l’interpretazione e la refertazione delle varianti somatiche: le linee guida congiunte dell’Association for Molecular Pathology (Amp), dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) e del College of American Pathologists (Cap), i criteri di oncogenicità elaborati da ClinGen, Cancer Genomics Consortium (Cgc) e Variant Interpretation for Cancer Consortium (Vicc), nonché la scala Escat della European Society for Medical Oncology (Esmo) per classificare l’azionabilità clinica dei bersagli molecolari. A ciò devono affiancarsi l’accreditamento dei laboratori, la partecipazione a programmi esterni di valutazione della qualità e l’uso di materiali di riferimento standardizzati.

Permangono tuttavia criticità rilevanti sul piano organizzativo ed economico. Le marcate differenze nelle politiche di rimborso tra i diversi sistemi sanitari, e talvolta all’interno degli stessi sistemi, determinano forti disuguaglianze nell’accesso ai test Ngs.

Mentre alcuni centri dispongono di pannelli ampi e ad alta sensibilità, altre strutture ricorrono a test limitati o a laboratori esterni, con conseguenti ritardi diagnostici, costi aggiuntivi o necessità di pagamenti a carico dei pazienti. Nel Nsclc avanzato, ad esempio, vincoli di budget e di rimborsabilità nei centri più piccoli possono restringere l’analisi ai soli pannelli hotspot, rischiando di non rilevare alterazioni trattabili come lo skipping dell’esone 14 di Met o le fusioni di Ntrk. Oltre alle barriere finanziarie, gli autori segnalano carenze nelle infrastrutture di patologia molecolare, inadeguatezza dei campioni tissutali, assenza di Molecular Tumor Board e tempi di refertazione prolungati come ostacoli strutturali da superare per garantire un accesso equo all’oncologia di precisione.