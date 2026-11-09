Car-T nella sindrome della persona rigida: primi risultati positivi da uno studio su 26 pazienti

Sono positivi i primi risultati di una terapia con cellule Car-T per la sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica di natura autoimmune. Lo studio, pubblicato su Jama Neurology e condotto presso la Mayo Clinic di Rochester, ha riscontrato le prime evidenze di un sostanziale miglioramento clinico tra i partecipanti trattati con le Car-T. I ricercatori affermano che i risultati giustificano ulteriori indagini in studi più ampi.

Lo studio con la Car-T

La sperimentazione ha coinvolto 26 adulti con sindrome della persona rigida che non avevano risposto adeguatamente ai precedenti trattamenti immunomodulanti. La terapia valutata è mivocabtagene autoleucel (miv-cel, precedentemente nota come KYV-101), una Car-T autologa diretta contro l’antigene CD19, espresso dai linfociti B.

L’obiettivo era eliminare selettivamente queste cellule immunitarie, coinvolte nella risposta autoimmune, e favorire una sorta di riprogrammazione del sistema immunitario. Il trattamento ha previsto una fase preliminare di linfodeplezione, seguita da una singola infusione delle cellule Car-T.

Risultati positivi

Nell’analisi principale, condotta dopo un follow-up mediano di 6,5 mesi, i ricercatori hanno osservato un miglioramento statisticamente significativo della capacità di camminare, valutata attraverso il test Timed 25-Foot Walk. A 16 settimane, il tempo necessario a percorrere 25 piedi (circa 7,6 metri) si era ridotto in mediana del 45,6% rispetto al basale.

Un dato particolarmente rilevante riguarda i pazienti che necessitavano di un ausilio per camminare: dei 12 partecipanti che si trovavano in questa condizione all’inizio dello studio, otto (il 67%) non avevano più bisogno di assistenza al termine delle 16 settimane. Il miglioramento è risultato mantenuto anche a 24 settimane, tra i 16 pazienti che avevano raggiunto questo intervallo di osservazione.

I ricercatori hanno inoltre rilevato progressi negli altri parametri clinici valutati, tra cui disabilità neurologica, rigidità muscolare e ipersensibilità agli stimoli.

Sicurezza e prospettive di sviluppo

Sul fronte della sicurezza, gli eventi avversi correlati al trattamento hanno incluso neutropenia di grado 3-4 nel 15,4% dei partecipanti. La sindrome da rilascio di citochine (Crs) si è verificata nel 92,3% dei pazienti, prevalentemente di grado 1 o 2, mentre la sindrome da neurotossicità associata alle cellule effettrici immunitarie (Icans) è stata riportata nell’11,5% dei casi, sempre di grado 1. Tutti gli episodi di Crs e Icans si sono risolti senza sequele.

Al termine del follow-up disponibile nell’analisi principale, tutti i partecipanti risultavano inoltre liberi da terapie immunomodulanti per la sindrome della persona rigida.

Ulteriori conferma

I risultati richiedono comunque ulteriori conferme, soprattutto per valutare la durata del beneficio clinico e il profilo di sicurezza nel lungo periodo. Un successivo aggiornamento dello studio KYSA-8, diffuso da Kyverna Therapeutics nel settembre 2026, ha riportato il mantenimento dei miglioramenti della capacità di camminare a 12 mesi: la riduzione mediana del tempo al test dei 25 piedi è stata del 49% rispetto al basale. A un anno, il 92% dei partecipanti risultava ancora libero da terapie immunomodulanti croniche. Si tratta di dati comunicati dall’azienda, che dovranno essere considerati nel quadro delle successive valutazioni scientifiche.

“La terapia Car-T ha già trasformato il trattamento di alcuni tumori e ora stiamo iniziando a vederne il potenziale nelle malattie neurologiche autoimmuni” ha affermato Sean Pittock, primario del Dipartimento di Neurologia della Mayo Clinic di Rochester. “I risultati nella sindrome della persona rigida offrono una speranza enorme potenzialmente anche per i pazienti con altre patologie neurologiche immuno-mediate per le quali le opzioni terapeutiche efficaci rimangono limitate”.