Chemiogenetica: positivi i primi risultati su tre pazienti con epilessia resistente ai farmaci

Si chiama “chemiogenetica” la strategia che unisce la chimica dei farmaci tradizionali con la terapia genica e che potrebbe rivelarsi utile per trattare alcune patologie complesse, come l’epilessia resistente ai trattamenti convenzionali. Un primo passo in questa direzione è stato compiuto dal gruppo di ricerca guidato da Minmin Luo, neurobiologo del Chinese Institute for Brain Research della Chinese Academy of Medical Sciences e dal neurochirurgo Guoguang Zhao dello Xuanwu Hospital of Capital Medical University, entrambi di Beijing che sul New England Journal of Medicine hanno pubblicato i risultati di uno studio pilota condotto in Cina.

I ricercatori hanno sfruttato un vettore virale per veicolare nel cervello di tre persone con epilessia resistente ai farmaci le istruzioni genetiche per esprimere recettori che consentono di spegnere l’attività neuronale in eccesso nell’ippocampo, locus in cui in questi casi originavano le crisi epilettiche. L’aspetto interessante è che i recettori, oltre a essere localizzati in un determinato punto del cervello, vengono attivati solo in seguito a somministrazione di un farmaco antipsicotico, la clozapina. Secondo quanto riportano i ricercatori, la terapia non ha prodotto effetti collaterali significativi e sembra aver ridotto l’incidenza delle crisi.

Un enorme potenziale

Come spiega Ailie McWhinnie su Science, la chemiogenetica è già ampiamente utilizzata dai neuroscienziati che studiano i circuiti cerebrali in modelli animali, ma finora non era mai stata utilizzata sugli esseri umani per le possibili implicazioni sulla sicurezza. Nei test preclinici sono stati testati diversi recettori progettati per attivare o disattivare l’attività neuronale solo e sempre in presenza di un farmaco specifico. E l’approccio aveva mostrato potenziali risultati per il controllo delle crisi epilettiche in topi e scimmie, suscitando l’interesse di scienziati e aziende.

“Dieci anni fa, l’idea di utilizzare la chemiogenetica negli esseri umani era ‘pura fantascienza’” ha affermato a Science Keri Martinowich, neuroscienziata del Lieber Institute for Brain Development. Convinta questa, che sebbene la sicurezza a lungo termine di tali terapie debba ancora essere valutata, “la tecnica abbia un enorme potenziale”.

L’idea del team cinese

A verificare la tecnica anche negli esseri umani ci ha pensato quindi il team cinese che ha curato tre pazienti le cui crisi epilettiche erano causate da un’attività eccessiva all’interno dell’ippocampo e non potevano essere controllate con farmaci standard. L’alternativa per questi pazienti sarebbe stata l’intervento chirurgico per rimuovere le aree cerebrali interessate.

Il gruppo di ricerca ha quindi iniettato milioni di copie di un virus adeno-associato (Aav) ingegnerizzato per trasportare il gene di un recettore sensibile alla clozapina nell’ippocampo, utilizzando l’imaging Mri in tempo reale per veicolarlo nel punto esatto. Il recettore è stato progettato per esprimersi solo nei neuroni eccitatori, che guidano l’attività in altre cellule cerebrali, lasciando intatti i neuroni inibitori.

Dopo il recupero, i pazienti hanno iniziato ad assumere la clozapina oltre ad altri farmaci antiepilettici. La terapia è stata ben tollerata, con solo eventi avversi lievi, come riporta il team. I pazienti continuano a essere monitorati per garantire la sicurezza a lungo termine.

Servono studi più ampi

Sebbene lo studio fosse principalmente progettato per valutare la sicurezza della tecnica, il team ha anche rilevato che la frequenza delle crisi è diminuita del 92,6% nelle settimane successive all’intervento. Un dato promettente anche se ottenuto in un numero limitato di pazienti.

Motivo per cui saranno necessari studi su gruppi più ampi di pazienti. Il via libera per uno studio più ampio di fase 1 è arrivato intanto sia dal Centro Cinese per la Valutazione dei Farmaci sia dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Le altre applicazioni

A sviluppare gli strumenti chemiogenetici testati è stata GenAns Biotechnology, azienda di cui Luo è fondatore. La biotech ha anche sviluppato una terapia chemogenetica per un tipo di dolore cronico grave resistente al trattamento. I risultati della prova di concetto non sono ancora stati pubblicati, ma secondo il ricercatore sono incoraggianti e il gruppo ha già fatto domanda ai regolatori per condurre uno studio di fase 1.

Ma non solo, la chemiogenetica sta venendo testata anche da un altro gruppo di ricerca, sempre in Cina, per il morbo di Parkinson. In questo caso a essere coinvolti sono i neuroni nei nuclei subtalamici, un centro chiave di controllo del movimento che diventa iperattivo nella condizione. In generale però, la tecnica potrebbe essere utile per tutti quei disturbi che riguardano un preciso circuito neurale o regione del cervello.