Dal Karolinska Institutet un nuovo test del sangue o urine che scova 14 tumori in fase precoce 

Continua la ricerca di un test non invasivo del sangue per la diagnosi precoce dei tumori. Questa volta a mettere a punto la strategia è un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal Karolinska Institutet di Stoccolma. Si tratta di un test in grado di rilevare la presenza di 14 diversi tumori, anche in stadio molto precoce, attraverso l’analisi del plasma o dell’urina. La tecnica, è stata illustrata sulle pagine della rivista dell’Accademia Americana delle Scienze (Pnas). “La diagnosi precoce è considerata una strategia efficace per ridurre la mortalità per cancro. Tuttavia per la maggior parte dei tumori non ci sono biomarcatori per il riconoscimento precoce”, scrivono i ricercatori.