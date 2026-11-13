Diabete e obesità, al via uno studio su eloralintide, agonista dei recettori dell’amilina

Si chiama eloralintide la molecola sperimentale che agisce selettivamente sui recettori dell’amilina, ormone coinvolto nella regolazione dell’appetito e del senso di sazietà, che sarà valutata in un trial in partenza a gennaio all’Irccs San Raffaele di Roma con l’ambizione di superare l’efficacia degli agonisti del Glp-1.

Lo studio Interesserà pazienti diabetici adulti con alto rischio cardiovascolare, in prevenzione secondaria (pregresso evento cardiovascolare) oppure con aterosclerosi coronarica o carotidea, in sovrappeso o con obesità. Si inserisce in un filone di ricerca che mira a individuare nuove terapie capaci di intervenire non soltanto sulla glicemia, ma anche sul peso corporeo e sui principali fattori che determinano le complicanze della malattia.

Ampliare ulteriormente le possibilità terapeutiche

“Il panorama terapeutico sta cambiando molto rapidamente”, afferma Massimiliano Caprio, professore ordinario di Endocrinologia dell’università San Raffaele Roma e responsabile del Laboratorio di Endocrinologia cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele.

“Negli ultimi anni i farmaci incretinici (Gip e Glp-1) hanno trasformato profondamente il trattamento del diabete e dell’obesità. Ora la ricerca sta esplorando anche meccanismi diversi, come quello dell’amilina, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le possibilità terapeutiche. Diabete di tipo 2 e obesità sono strettamente collegati – continua – e oggi il peso corporeo è diventato un vero obiettivo terapeutico. Ridurlo non significa intervenire su un problema estetico, ma contribuire a migliorare tutte le funzioni metaboliche e a ridurre il rischio cardiovascolare e oncologico”.

Oltre l’iperglicemia

Per anni il parametro principale utilizzato per valutare l’efficacia delle terapie è stato il controllo della glicemia e dell’emoglobina glicata, ma oggi, come sottolinea l’endocrinologo, si va oltre, puntando alla prevenzione del danno d’organo.

“L’iperglicemia è certamente centrale, ma è soltanto uno degli aspetti della malattia” precisa Caprio. “Dobbiamo considerare contemporaneamente il peso corporeo, la pressione arteriosa, la funzionalità renale, il rischio cardiovascolare e la salute metabolica del fegato”. Il diabete è infatti una malattia sistemica, capace di danneggiare nel tempo vasi sanguigni, cuore, reni, occhi e arti inferiori.

La sfida della diagnosi precoce

Mentre la ricerca guarda alle nuove terapie, l’altra grande sfida resta la diagnosi precoce. Il diabete di tipo 2 può svilupparsi lentamente e rimanere silente per anni. Sbagliato quindi pensare che in assenza di sintomi si possa fare a meno di controlli. Il diabete di tipo 2 è infatti una malattia progressiva e molto spesso asintomatica come evidenzia Caprio.

“I sintomi possono comparire quando i livelli di glicemia sono già molto elevati o quando è già presente una complicanza. Aspettare di stare male può significare arrivare tardi”.

I fattori di rischio del diabete

In Italia la malattia interessa il 6,4% della popolazione, più del doppio rispetto al 2,9% registrato nel 1980. Un fenomeno che pone sempre più al centro la necessità di individuare precocemente le persone a rischio. Familiarità per diabete, sovrappeso e obesità, ipertensione, sedentarietà, alterazioni dei lipidi e presenza di patologie cardiovascolari sono alcune delle condizioni che devono aumentare il livello di attenzione.

“La glicemia a digiuno è un esame semplice, ma fondamentale” evidenzia l’endocrinologo. “In presenza di fattori di rischio è importante effettuare controlli periodici. E anche nelle persone senza sintomi, con l’avanzare dell’età la valutazione del rischio metabolico dovrebbe entrare stabilmente nei controlli di salute”.

Lo screening pediatrico per il diabete di tipo 1

Accanto alle nuove molecole sperimentali, anche le terapie già disponibili o in fase di sviluppo stanno diventando più semplici da utilizzare. Secondo Caprio, “la disponibilità di agonisti del recettore Glp-1 in formulazione orale potrebbe contribuire ad ampliare l’accesso a queste terapie, soprattutto per le persone che hanno difficoltà o resistenze rispetto alle somministrazioni iniettive”.

La logica dell’intervento precoce riguarda anche il diabete di tipo 1. “Una delle frontiere più importanti è rappresentata dallo screening pediatrico per il diabete di tipo 1, attraverso il quale è possibile identificare persone in cui il processo autoimmune è già iniziato prima delle alterazioni glicemiche e della comparsa dei sintomi clinici” conclude Caprio. “Questo apre la strada a strategie che possono ritardarne l’esordio e ridurre il rischio di arrivare alla diagnosi con un evento acuto: è il segno di un cambiamento che attraversa tutta la diabetologia, non aspettare più la malattia conclamata, ma cercare di anticiparla”.