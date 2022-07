Educazione e training del paziente: un processo di cura innovativo

I Patient support program rappresentano la nuova concezione di cura sanitaria, che si pone oggi un obiettivo innovativo: trasformare il paziente e il suo caregiver in soggetti attivi nel percorso terapeutico. In questo cambio di paradigma, il malato è coinvolto in prima persona, partecipando al processo decisionale. Solo chi è affetto da una determinata malattia (in particolare, una malattia cronica) e chi lo affianca quotidianamente possono spiegare quali siano i bisogni, gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano ogni giorno nella gestione della patologia: dalla corretta gestione del farmaco e della sua assunzione ai contatti e la condivisione con il medico curante, fino agli aspetti pratici della vita quotidiana. Una modalità innovativa in cui il paziente è al tempo stesso l’obiettivo-target della terapia ma è anche il mezzo attraverso il quale il servizio può migliorare le proprie performance, divenendo ancora più a misura delle esigenze del malato stesso.

In che modo i PSP sviluppano consapevolezza e alfabetizzazione sanitaria?

Il paziente può essere coinvolto attivamente nello svolgimento delle proprie cure se:

● viene reso partecipe di ogni step del processo decisionale

● è informato su aspetti medici e novità nelle cure

● la comunicazione con medici e personale sanitario è agile e immediata.

Al contrario, se il paziente non viene posto nelle condizioni di comprendere la realtà che lo circonda, il proprio quotidiano e l’importanza del processo di cura, difficilmente potrà essere coinvolto in modo efficace. Occorre quindi che il paziente acquisisca specifiche competenze: dall’uso dei mezzi di comunicazione tecnologici alla presa di coscienza della propria malattia, passando per quella alfabetizzazione sanitaria necessaria per comprendere appieno tutti i concetti e le conoscenze trasmessi dagli operatori sanitari. L’obiettivo è che il paziente eserciti un controllo più consapevole e competente sulle scelte adottate che riguardano il suo percorso di salute.

Questa serie di passaggi e attività avviene attraverso due livelli.

Il patient engagement è un vero e proprio “ingaggio” del paziente nel percorso terapeutico: lo si coinvolge in prima persona, si condividono con lui informazioni e decisioni, in un processo inclusivo che consente letteralmente di far salire il paziente a bordo dell’intero processo di cura.

Complementare è il patient empowerment, il “potenziamento” del paziente (e anche del caregiver) attraverso l’acquisizione di nuove competenze e abilità nell’uso di strumenti, sia tecnologici, sia medici e psicologici, per aumentare la sua capacità di gestione del percorso terapeutico.

Come avviene il patient engagement

Il patient engagement, ossia il coinvolgimento e l’educazione del paziente, è un servizio educazionale che si può svolgere con diverse modalità e approcci, definiti sulla base dell’assetto normativo di riferimento, delle procedure delle aziende farmaceutiche e dei vincoli in ambito legal & compliance. Essenziale in questo percorso è il training svolto dall’infermiere direttamente al paziente oppure al paziente e al suo caregiver, recandosi personalmente presso il domicilio della persona e fornendo il vademecum completo all’uso del farmaco: a che cosa serve il medicinale, quando e come va assunto, se richiede una particolare preparazione.

L’obiettivo è rendere il paziente autonomo nella gestione ed auto-somministrazione della terapia, ma non solo. In questo percorso si educa paziente e caregiver alla consapevolezza di quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica, senza la quale la malattia può evolvere verso un peggioramento. Sono due, quindi, i piani sui quali si muove il patient engagement: tecnico e pragmatico, di preparazione, autosomministrazione e gestione del farmaco, ma anche di awareness, ovvero la presa di consapevolezza su quanto sia essenziale l’aderenza alla terapia per ottenere una buona condizione di salute.

I servizi di counselling

In alcuni Psp, oltre all’educazione, sono disponibili servizi mirati di counselling all’aderenza, che si sviluppa in un dialogo costante tra infermiere e paziente, finalizzato al riconsolidamento dell’importanza della terapia, ma anche a individuare eventuali criticità della gestione del percorso terapeutico. Il paziente continua a essere soggetto al centro, anche perché deve essere in grado di fornire riscontri importanti per il miglioramento continuo, rilevando costantemente l’evoluzione della malattia, le maggiori difficoltà incontrate ed i desiderata aggiuntivi rispetto ai servizi disponibili per il trattamento. In questo modo si raccolgono informazioni fondamentali sia per il singolo caso, sia per creare un vissuto a beneficio di tutti coloro che sono affetti dalla patologia specifica.

Un nuovo rapporto tra pazienti e medici

Il patient engagement comporta quindi un cambiamento nel rapporto medico-paziente, con un impatto positivo per entrambi, poiché la persona diventa essa stessa parte integrante del proprio percorso di cura. Le conseguenze e i vantaggi di questo modello innovativo sono riscontrabili a più livelli.

1. Cambia il rapporto tra medico e paziente, diventando più simmetrico ed equilibrato, improntato su fiducia e rispetto reciproco. Tutto questo garantisce una comunicazione diretta e trasparente, in uno scambio di informazioni volto al miglioramento delle conoscenze reciproche e del percorso terapeutico.

2. Crescono le competenze da entrambe le parti. I pazienti imparano a utilizzare in modo autonomo i canali di informazione e gli strumenti tecnologici per la comunicazione, offerti dal PSP provider . I medici e gli operatori sanitari incrementano le proprie possibilità di interazione nei confronti dei pazienti, dei caregiver e dei familiari, cogliendo gli elementi importanti dei racconti di pazienti e familiari e vengono aiutati a comprendere maggiormente il loro punto di vista, facendo fruttare le loro esperienze a vantaggio di altri malati.

L’importanza del patient empowerment

Affine e complementare alla consapevolezza ed all’educazione del paziente è l’empowerment, che rappresenta il passo successivo e consiste nel fornire gli strumenti per rendere davvero autonomo il malato, potenziando le sue capacità di gestione del proprio percorso terapeutico. Questo comprende strumenti digitali e non, per facilitare la tracciatura delle auto-somministrazioni e della corretta gestione del farmaco, includendo l’importanza di mantenerlo alle giuste temperature, in un packaging refrigerato durante i viaggi, oltre a evitare di assumere determinati alimenti che potrebbero limitarne l’efficacia della terapia e così via.

A tutto questo si aggiunge il supporto psicologico, per massimizzare gli outcome dell’educazione e della consapevolezza e per affrontare le normali difficoltà che vivono i pazienti affetti da una malattia cronica ed i loro caregiver: il timore di effetti collaterali, la sfiducia nell’efficacia della terapia, la tendenza a dimenticarsi l’assunzione del farmaco. Il supporto sulla sfera psicologica di paziente e caregiver è un aspetto fondamentale nel PSP e può essere garantito tramite incontri di persona, presso il domicilio del paziente, oppure attraverso una piattaforma abilitante video – certificata come medical device – che la persona riesce a gestire in autonomia, o sulla quale, in caso di necessità, può essere formato all’utilizzo dagli operatori del Psp provider.

Un concetto di assistenza umanizzata

Con i Psp abbiamo visto come l’approccio medico si evolva verso un concetto di assistenza più umana, in cui il malato non è più considerato una persona sofferente e bisognosa, ma un individuo con desideri e propensioni personali, che deve essere ascoltato.

In questo contesto, il coinvolgimento è un aspetto imprescindibile della cura, specialmente delle patologie croniche. Garantirlo ai propri assistiti è il modo migliore per massimizzare gli outcome in termini di miglioramento della patologia, per il singolo e per gli altri malati, oltre a rappresentare un risparmio di tempo e di risorse sanitarie pubbliche sia nel breve sia nel lungo periodo.