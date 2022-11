Epilessia e gravidanza: oggi è possibile senza rischi a patto di un’attenta valutazione

“Se l’epilessia è una condizione che presenta ancora molti problemi dal punto di vista diagnostico e sociale, quando si tratta di donne che vogliono diventare mamme, le difficoltà aumentano”. Sono le parole rilasciate lo scorso anno da Barbara Mostacci, responsabile della commissione “Epilessia e Genere” della Lega Italiana contro l’Epilessia (Lice), che sul tema ha prodotto anche un documento per le pazienti. A rendere complicato il percorso è il bilanciamento tra gestione delle crisi epilettiche che possono provocare danni anche al nascituro e la gestione dei farmaci anticrisi. Inoltre, è noto che il rischio di malformazioni congenite nelle donne epilettiche si attesta intorno al 4-10% rispetto al 2-4% della popolazione generale.

Programmare in anticipo

Sbagliato però pensare che una donna con epilessia non possa avere figli. Sempre stando alla Lice ben oltre il 90% ha una gravidanza senza problemi e il 20-30% addirittura un miglioramento della frequenza delle crisi durante la gestazione. L’importante però è programmare in anticipo la nascita di un figlio, sempre in collaborazione con l’epilettologo: la gestazione comporta alcune difficoltà per la donna che soffre di epilessia ed è essenziale il controllo assiduo e specialistico anche per l’utilizzo adeguato dei farmaci. Ancora meglio sarebbe, secondo quanto riporta il “Libro bianco dell’epilessia in Italia”, curato sempre dalla Lice, affidarsi a un team multidisciplinare che comprenda diverse figure tra cui epilettologo, ginecologo ed, eventualmente, genetista. Questo perché nel corso della gestazione sono richiesti esami strumentali specialistici avanzati che necessitano di strumentazione appropriata e personale altamente qualificato.

I rischi legati alla gravidanza

Diversi studi dimostrano che le donne con epilessia hanno in media meno figli rispetto a quelle sane. La malattia però non comporta di per sé problemi di concepimento, fertilità o di aborti pre-termine. Il problema semmai è più sociale e legato al timore degli eventuali effetti collaterali dovuti all’assunzione di farmaci anticrisi. Il rischio maggiore è quello della potenziale teratogenicità, ossia il rischio di causare malformazioni congenite nel feto segnalata in seguito all’assunzione di alcuni medicinali. Oppure più semplicemente, nel caso di farmaci anticrisi come lamotrigina, oxcarbazepina, topiramato e levetiracetam, i quali subiscono una modificazione del metabolismo in gravidanza e, a parità di dose assunta, possono risultare ridotti nel sangue con una minore protezione sulle crisi epilettiche. Per questi motivi, infatti, è consigliata un’ecografia morfologica di secondo livello al fine di ottenere dati e informazioni altrimenti non reperibili con gli esami diagnostici standard (20°-22° settimana di gestazione) e può essere necessario effettuare dosaggi dei farmaci nel plasma per valutarne l’eventuale aggiustamento nella dose da assumere.

Il caso acido valproico

A una molecola in particolare è imputato un rischio di malformazioni congenite, deficit cognitivo, disturbi dello spettro autistico e autismo infantile nella prole. Si tratta dell’acido valproico (o valproato), agente di prima linea per le crisi sia focali che generalizzate, segnalato nel 2014 dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e nel 2017 discusso in Ema durante un’audizione pubblica dedicata alla sicurezza d’uso del medicinale in gravidanza. L’ente italiano in particolare, in una nota del 2014 rivolta agli operatori sanitari, spiegava come i bambini esposti al valproato in utero fossero “ad alto rischio di gravi disordini dello sviluppo, che si verificano in circa il 30-40% dei casi e/o di malformazioni congenite”. Secondo l’Aifa, dunque, il farmaco “non deve essere prescritto alle bambine, alle adolescenti, alle donne in età fertile o in gravidanza, a meno che altri trattamenti abbiano dimostrato di essere inefficaci o non siano tollerati”. Il confronto con controlli e bambini esposti ad altri farmaci antiepilettici ha confermato che l’esposizione intrauterina al valproato comporta un rischio da due a sette volte maggiore di malformazioni congenite maggiori (Comparative safety of anti-epileptic drugs during pregnancy: a systematic review and network meta-analysis of congenital malformations and prenatal outcomes. BMC Med 2017;15:95) con una prevalenza media dose-dipendente di circa il 10% (Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol 2018;17:530–8).

Farmaci epilettici in gravidanza

Come gestire quindi le donne epilettiche in età fertile o in gravidanza? Ha provato a dare una risposta la già citata Commissione Epilessia e genere della Lice che in una review del 2021, pubblicata su Seizure: European Journal of Epilepsy, ha rivisto le attuali evidenze sull’efficacia e la teratogenicità degli farmaci antiepilettici alternativi, insieme all’attuale legislazione sulla loro prescrizione. Premettono gli autori del lavoro che, mentre per le epilessie focali sono disponibili diversi farmaci antiepilettici alternativi, sono invece limitate le opzioni adatte per il trattamento dell’epilessia generalizzata idiopatica e la necessità di evitare l’acido valproico rende ancora più problematica la gestione delle pazienti. Inoltre, come spiegano ancora gli esperti, “I farmaci alternativi ideali dovrebbero essere non solo efficaci, ma anche meno dannosi in caso di gravidanza e formalmente prescrivibili come una prima monoterapia”. Un lavoro non semplice come riportano in conclusione, in letteratura mancano studi di alta qualità, e quindi forti raccomandazioni per qualsiasi farmaco antiepilettico alternativo per l’epilessia generalizzata idiopatica.

Le alternative

Va premesso che l’acido valproico si è dimostrato efficace nel controllo dei tre principali tipi di crisi che caratterizzano l’epilessia generalizzata idiopatica: le crisi di assenza , le crisi miocloniche e le crisi generalizzate tonico-cloniche . Inoltre, in Italia, è l’unico farmaco autorizzato, senza limiti di età, per tutti e tre i tipi di crisi. Detto ciò, gli autori della review sono riusciti a identificare diversi trattamenti alternativi che mostrano buoni dati di efficacia per i singoli tipi di crisi che hanno permesso di progettare un algoritmo di cura. La priorità è stata data ai farmaci con il profilo di rischio teratogeno più basso, supportati da una buona quantità di dati, ovvero levetiracetam e lamotrigina, in combinazione prima di provare altre monoterapie. Scelta in linea anche con la proposta di un gruppo di esperti europei.

Per le ragazze affette da epilessia giovanile con crisi di assenza, invece, gli esperti consigliano l’uso dell’etosuccimide prima di qualsiasi altro farmaco antiepilettico alternativo, sempre in linea con la proposta europea, per la sua superiore efficacia e tollerabilità in questa sindrome. Infine la lamotrigina è indicata come prima scelta anche per le ragazze e donne in età fertile con epilessia mioclonica giovanile.

Prospettive future

Aggiungono gli esperti: “È probabile e auspicabile che, nei prossimi anni, ulteriori dati confermeranno l’utilità di alcune terapie anticrisi per la gestione dell’epilessia idiopatica generalizzata. Per esempio, durante la stesura di questa revisione, sono stati pubblicati nuovi dati che confermano la potenziale efficacia della lacosamide, portando alla sua recente approvazione da parte dell’Ema e della Fda come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie negli adulti, adolescenti e bambini dai quattro anni di età con epilessia idiopatica generalizzata” (Efficacy and safety of adjunctive lacosamide in the treatment of primary generalised tonic-clonic seizures: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020).