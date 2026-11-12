Erc Synergy Grants 2026: dal collagene alla diagnostica prenatale, sette progetti in Italia

Dallo studio del collagene per sviluppare trattamenti contro numerose patologie, compresi disordini del tessuto connettivo e varie tipologie di tumori, fino a nuovi sistemi ecografici per rendere la diagnostica prenatale più accurata, riproducibile e accessibile. Sono alcuni dei progetti di ricerca che si svolgeranno anche in Italia, premiati con un Synergy Grant, sovvenzione che l’European Research Council (Erc) assegna a gruppi di ricercatori per affrontare sfide scientifiche che richiedono la combinazione di competenze e conoscenze diverse.

Sono stati 48 i gruppi composti da due a quattro ricercatori con competenze complementari, selezionati per questa tornata di Synergy Grants, che riceveranno complessivamente 500 milioni di euro. I finanziamenti rientrano nel programma dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione Horizon Europe.

“Con 17 dei 48 gruppi selezionati che coinvolgono ricercatori con sede al di fuori dell’Europa, i Synergy Grants evidenziano la dimensione internazionale della ricerca di frontiera” ha dichiarato Ekaterina Zaharieva, commissaria europea per le Startup, la Ricerca e l’Innovazione. “Queste collaborazioni riuniscono competenze, prospettive e capacità complementari provenienti da tutto il mondo, rafforzando la ricerca e aiutando i gruppi europei ad affrontare sfide scientifiche che non potrebbero risolvere da soli”.

Sette progetti in Italia

I progetti selezionati saranno realizzati presso università e centri di ricerca in 26 Paesi, in Europa e nel resto del mondo. Germania (22 progetti), Regno Unito (23), Francia (14) e Stati Uniti (12) ospiteranno il maggior numero di gruppi vincitori. L’Italia si trova solo più avanti in classifica, con 7 progetti ospitati.

Circa il 35% dei progetti finanziati coinvolgerà ricercatori con sede al di fuori dell’Unione europea e dei Paesi associati, nella maggior parte dei casi negli Stati Uniti. Infine, le donne rappresentano circa il 25% dei ricercatori coinvolti nei progetti selezionati.

“I progressi scientifici più entusiasmanti spesso nascono da domande che mettono in discussione i modi consolidati di pensare” ha commentato la presidente dell’Erc, Maria Leptin. “I Synergy Grants offrono a ricercatori di eccezionale talento l’opportunità di combinare approcci diversi e sviluppare idee che altrimenti potrebbero rimanere irrealizzabili. I gruppi selezionati hanno dimostrato sia l’ambizione sia la creatività necessarie per esplorare territori ancora inesplorati”.

Una nuova generazione di sistemi ecografici

Tra i progetti premiati anche ObI-CoMTUS – Transforming obstetric imaging through coherent multi-transducer ultrasound, in cui sarà coinvolto Alessandro Ramalli, docente di Elettronica del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (Dinfo) dell’Università di Firenze.

Lo studio, che riunisce i gruppi di ricerca dell’Ateneo fiorentino e del King’s College London, ha l’obiettivo di sviluppare una nuova generazione di sistemi ecografici in grado di combinare simultaneamente più sonde a ultrasuoni, così da ottenere, per la prima volta, una rappresentazione tridimensionale completa e ad alta risoluzione spaziale e temporale del feto, della placenta e dell’utero. Tale tecnologia consentirà di rendere la diagnostica prenatale più accurata, riproducibile e accessibile, riducendo la dipendenza dall’esperienza dell’operatore e aprendo nuove prospettive per il monitoraggio della gravidanza.

ObI-CoMTUS riceverà un finanziamento complessivo di circa 11,94 milioni di euro, di cui 2,32 milioni destinati alla ricerca svolta da Unifi, per una durata di sei anni.

Decifrare le modifiche del collagene

Altro progetto premiato con un Synergy grant e che si svolgerà in parte in Italia è “CollagenQUEST”, ossia come decifrare il “codice nascosto” delle modificazioni del collagene. Tra i quattro Principal Investigators c’è Federico Forneris, professore ordinario di Biologia molecolare presso l’Università degli Studi di Pavia e presidente della Fondazione Inf-Act che lavorerà con Johanna Myllyharju, enzimologa dell’Università di Oulu (Finlandia, che coordina il progetto), Rachel Lennon, genetista dell’Università di Manchester (Regno Unito), e Yoshihiro Ishikawa, biochimico dell’Università della California-San Francisco (Stati Uniti d’America).

Il progetto si propone di chiarire i meccanismi che regolano le modificazioni chimiche del collagene, una delle proteine fondamentali per la struttura e il funzionamento dei tessuti. In particolare, i ricercatori vogliono capire come una decina di enzimi riesca a intervenire con estrema precisione su queste proteine, modificandole nel punto giusto e al momento opportuno. Un altro obiettivo è verificare se gli stessi enzimi siano in grado di agire anche su altre proteine presenti all’interno delle cellule.

La ricerca nasce da alcune domande ancora aperte: non è noto, infatti, secondo quale ordine vengano introdotte le numerose modificazioni chimiche che determinano le proprietà specifiche dei diversi tipi di collagene, né come un numero relativamente limitato di enzimi riesca a garantire un processo così selettivo e accurato.

Le basi per nuove terapie

Per rispondere, il gruppo condurrà indagini biochimiche, molecolari e strutturali sugli enzimi coinvolti, integrandole con studi cellulari, analisi genetiche e metodi computazionali basati sull’intelligenza artificiale. Le attività permetteranno di esaminare questi processi a più livelli, dalle singole molecole alle cellule, fino ai campioni biologici provenienti da animali e pazienti umani. L’obiettivo finale è comprendere più a fondo i meccanismi che determinano le caratteristiche e le funzioni del collagene e il loro possibile coinvolgimento in condizioni patologiche.

“Conosciamo le molecole di collagene da decenni, ma la loro complessità a livello chimico e biologico ci è ancora piuttosto oscura” ha spiegato Forneris. “In questo progetto, puntiamo a decifrare come le cellule del nostro corpo e di tutti gli organismi animali siano in grado di produrre tanti collageni diversi. Ognuno di essi ha proprietà molto diverse e i processi di formazione sono regolati con una precisione incredibile. Il successo di questo progetto offrirà le basi per mettere a punto nuove strategie biotecnologiche per utilizzare queste molecole nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie”.