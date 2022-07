Giornata mondiale epatiti, Farmindustria: grazie alla ricerca speranze ai pazienti e vantaggi per il Ssn

“Se oggi nel nostro Paese l’epatite C è curabile grazie ai farmaci e per l’epatite B esiste un vaccino, lo si deve all’impegno straordinario della ricerca delle imprese farmaceutiche”. Così il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, commenta in una nota la ricorrenza del 28 luglio, in cui si celebra la Giornata mondiale delle epatiti indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità.

I benefici dell’innovazione farmaceutica

“La R&S ha dato nuove speranze di cura a molti pazienti e a tutte le loro famiglie. Con effetti benefici sulla salute pubblica e anche sulle finanze dello Stato. Prima dei nuovi farmaci – ricorda Cattani – il welfare in Italia dedicava oltre un miliardo di euro per l’assistenza dei malati di epatite C. Oggi le persone trattate con i farmaci innovativi, e quindi guarite, sono circa 240 mila. Cittadini che possono tornare a una vita normale, piena, ad alta qualità, lavorativa e sociale. E in 18 anni di vaccina­zione contro l’epatite B, il risparmio per il nostro Ssn è stato di 580 milioni di euro. Ma si può migliorare ancora nella ricerca e negli screening”.

Giornata mondiale epatiti: le priorità entro il 2030

L’impegno contro le epatiti deve andare avanti. “Per dare una svolta significativa alla lotta contro questi virus – continua il presidente di Farmindustria – è fondamentale raggiungere gli obiettivi indicati dall’Oms entro il 2030: ridurre le infezioni da epatite B e C del 90% e i decessi del 65%, diagnosticare la presenza del virus prima dello sviluppo della malattia raggiungendo il 90% della popolazione a rischio e assicurare un trattamento adeguato ad almeno l’80 dei pazienti diagnosticati idonei a riceverlo”. Questi obiettivi “si possono centrare grazie al metodo testato durante la pandemia”, cioè “ con la collaborazione, la sinergia, l’interconnessione tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca, tutti gli attori della sanità che hanno saputo prendere decisioni in maniera veloce e dare risposte rapide ed efficaci”. Solo insieme, conclude Cattani, è possibile “affrontare e vincere a livello globale le sfide per la salute dei cittadini”.