Hiv/Aids: una nuova procedura per riconoscere se il virus è “dormiente” (e sospendere la terapia)

Arriva dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con il Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston una nuova procedura in grado di caratterizzare la carica virale residua e la risposta immunitaria protettiva a essa associata nei bambini affetti da Hiv. Permettendo quindi di individuare quei bambini in cui il residuo virale risulta dormiente (e potrebbero sospendere la terapia) e quelli in cui tale residuo comporta, se non adeguatamente trattato, un rischio di recidiva. Proprio per validare la prima ipotesi nel corso del 2023 partirà al Bambino Gesù una sperimentazione già approvata dal Comitato Etico dell’Ospedale che consentirà per la prima volta la sospensione terapeutica nei bambini la cui analisi del residuo virale riveli solo la presenza di virus dormiente. Attualmente presso l’Ospedale Pediatrico della Santa Sede sono seguiti circa cento bambini e ragazzi con infezione da Hiv, quasi tutti con infezione verticale.

La carica virale residua

Con carica virale residua (o riserva virale) si indica quella quantità di virus che rimane in alcune cellule (CD4) presenti sui linfociti T delle persone con infezione da Hiv. Ancora oggi rappresenta il principale ostacolo alla completa guarigione. La presenza del residuo, infatti, è ciò che rende necessaria l’assunzione di una terapia antiretrovirale per tutta la vita. Nei bambini che hanno ereditato il virus dalla madre (infezione verticale) e che hanno iniziato la terapia antiretrovirale precocemente, la quantità di questo residuo è ridotta. Tuttavia, per capire le reali possibilità di cura è fondamentale una procedura diagnostica – la caratterizzazione cellulare del residuo – che richiede il prelievo di una notevole quantità di sangue, spesso difficoltoso trattandosi di bambini.

La nuova procedura

Per superare il problema delle ridotte quantità di sangue prelevabili da un bambino i ricercatori hanno studiato l’applicazione di una procedura con cui ottenere una quantità ottimale di cellule pronte per la caratterizzazione. Si tratta della leucoaferesi che, attraverso un apposito macchinario, consente di prelevare solamente i globuli bianchi, reimmettendo poi in circolo il resto del sangue. Il procedimento è risultato sicuro per i piccoli pazienti ed efficace, con una resa cellulare fino a 250.000 volte maggiore rispetto alle tradizionali tecniche di prelievo. Il materiale cellulare ottenuto ha poi consentito di eseguire una nuova caratterizzazione molecolare della riserva virale in collaborazione con il laboratorio del Mit.

La sospensione terapeutica

Spiega Paolo Palma, responsabile dell’unità di ricerca di Immunologia clinica e Vaccinologia dell’Ospedale che ha condotto lo studio: “Grazie ai risultati ottenuti dai due studi condotti dal Bambino Gesù è ora possibile determinare le caratteristiche della riserva virale dei bambini con infezione verticale da Hiv, individuando se il virus ancora presente nelle loro cellule abbia o meno la capacità di replicarsi, cioè se sia dormiente o attivo. Nei bambini in cui tale riserva si rivela completamente dormiente, sarà possibile procedere alla sospensione terapeutica nell’ambito di uno studio sperimentale controllato. Un traguardo inseguito da anni da medici e ricercatori che si occupano di Hiv”.

I risultati dello studio – condotto anche da Stefania Bernardi dell’area Infezioni Complesse e Perinatali in collaborazione con Giovanna Leone della Medicina Trasfusionale entrambe del Bambino Gesù – saranno presentati nel corso della 30° edizione della Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi) che si terrà dal 19 al 23 febbraio 2023 a Seattle.

Aumentano le diagnosi tardive

Ogni anno nel mondo si registrano circa 150.000 nuove infezioni pediatriche, per un totale di circa 1.700.000 bambini con infezione da Hiv. L’infezione verticale da Hiv interessa circa il 95% dei nuovi casi pediatrici ogni anno. Mentre per quanto la popolazione italiana in generale, alla vigilia della Giornata Mondiale contro l’Aids, l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato i dati sulle nuove diagnosi di Hiv e i casi di Aids in Italia. Al 31 dicembre 2021 erano 1770 le nuove diagnosi, con la fascia di età tra i 30-39 anni la più colpita. Un trend di nuove diagnosi in calo come fa notare l’Iss ma sempre più tardive. Soprattutto dal 2018 infatti, oltre un terzo delle persone ha scoperto di essere Hiv positivo a causa della presenza di sintomi o patologie correlate, quando il sistema immunitario è già compromesso.

Commenta Bruno Marchini, Presidente di Anlaids: “Oggi ci sono tutti gli strumenti per combattere efficacemente l’Hiv. Grazie alle terapie, la carica virale diventa non rilevabile e la persona con Hiv non trasmette più il virus. Per questo motivo il test deve diventare un controllo di routine e uscire dallo stigma che circonda questo virus dagli anni ’80”.