Human AssistCare inaugura una rubrica dedicata ai Programmi di Supporto al Paziente

Human AssistCare, marchio di Italiassistenza S.p.A, inaugura su Aboutharma.com, la rubrica digitale “Patient Support Program: innovazione e aderenza terapeutica”. Tale spazio è dedicato a chi soffre di patologie croniche, ai loro familiari, ai caregiver, ma anche al mondo farmaceutico e della sanità. Due volte al mese, tratteremo argomenti che spaziano dai Programmi di Supporto per il Paziente (PSP) alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia e dai servizi digitali, con focus specifici anche sulle patologie oncologiche e autoimmuni. Il filo conduttore è sempre il paziente, al centro della ricerca scientifica, con nuove soluzioni per curare la malattia in modo adeguato e innovativo, per ottenere una buona qualità della vita. Il nuovo progetto è in linea con l’approccio che caratterizza Human AssistCare: fornire soluzioni che rispondano a esigenze in continuo cambiamento, sia da parte dei pazienti e delle loro famiglie, sia da parte dei professionisti della salute.

Il panorama delle malattie croniche

L’aspettativa di vita in Italia cresce sempre di più e, oggi, uomini e donne vivono in media fino a 82,4 anni, secondo gli ultimi dati Istat. I progressi della scienza e della medicina hanno ridotto le cause più frequenti di decesso nell’infanzia, ma l’allungamento della vita media comporta l’aumento di disturbi cardiovascolari, diabete, tumori, malattie respiratorie. Sono malattie croniche, che si possono fortunatamente tenere sotto controllo, ma che costringono a trascorrere anni fra terapie farmacologiche e visite mediche. A queste possono aggiungersi patologie neurodegenerative, come l’Alzheimer e il Parkinson, reumatiche e autoimmuni, sclerosi multipla e altre patologie rare.

Solo i farmaci non bastano

In questo contesto, i farmaci, oggi disponibili in formulazioni innovative, più efficaci e con meno effetti collaterali, non bastano. Le patologie croniche richiedono infatti un contatto frequente con il medico curante, il monitoraggio quotidiano dei parametri, gli interventi nutrizionali, la fisioterapia, l’intervento dello psicologo. Tutto questo presuppone un continuo accesso alle strutture sanitarie che scoraggia il malato, anche per le difficoltà legate alla malattia stessa. Per questo motivo Human AssistCare – una Home Care Company già operante con il marchio di PrivatAssistenza – si pone da oltre venticinque anni come alleato del sistema sanitario, per fornire risposte concrete e soluzioni personalizzate, in tempi rapidi. Lo fa offrendo assistenza a domicilio ai pazienti e supportando le loro famiglie.

Un supporto fondamentale

Un aiuto nel quotidiano, per le persone con patologie croniche, è essenziale per fornire supporto umano e psicologico, oltre che per garantire un aiuto nell’assumere i farmaci in modo regolare e corretto. Stando ai dati di una revisione sistematica degli studi sull’efficacia delle app per aumentare l’aderenza al trattamento nelle malattie croniche, svolta nel 2019 dal Dipartimento Psicología de la Salud, Universidad Miguel Hernández di Elche in Spagna, si stima che dal 20% al 50% dei soggetti con cronicità non assuma correttamente i farmaci. Questo si verifica anche in Italia e porta a un aumento della morbilità e dell’inefficacia degli approcci terapeutici. Favorire l’aderenza al trattamento è un obiettivo prioritario per tutti i sistemi sanitari e in questo gli strumenti digitali costituiscono un valido aiuto.

Altre evidenze

Un’altra indagine osservazionale trasversale, condotta dalla Scuola di Medicina dell’Università di Alicante su oltre 6mila persone con malattie croniche, clienti di 132 farmacie, ha indagato le motivazioni che portano alla scarsa aderenza terapeutica, riscontrabile nel 50% dei soggetti esaminati. Le cause principali sono state individuate nella scarsa conoscenza del trattamento farmacologico stesso, nella mancanza di informazioni adeguate e nella difficoltà di assunzione del medicinale, oltre a stili di vita scorretti. In sintesi, il malato cronico non deve essere lasciato solo: non è sufficiente ricordargli quando e come assumere i farmaci, ma anche educarlo all’importanza di aderire al percorso terapeutico, fornire consigli, rispondere ai suoi dubbi, aiutarlo a migliorare le abitudini di vita.

L’importanza dei Patient Support Program

Un PSP (Patient Support Program) è quindi essenziale, come conferma anche uno studio svolto da specialisti in dermatologia delle più importanti cliniche universitarie italiane.

I Patient Support Program sono servizi che le aziende farmaceutiche mettono a disposizione sia di chi ha bisogno di un’assistenza limitata nel tempo, sia delle persone con malattie croniche e rare. Sono proprio questi i pazienti più a rischio, perché il decorso della patologia e la lunghezza delle cure sono spesso fonte di demotivazione e sfiducia, quindi di scarsa aderenza alla terapia e di peggioramento delle condizioni fisiche e psicologiche. Per questo, il PSP coinvolge il paziente, il medico curante e il caregiver in un ampio processo di gestione della malattia che va ben oltre la semplice, ma essenziale, somministrazione farmacologica, migliorando l’aderenza terapeutica e la qualità di vita dei malati.

I temi della rubrica

Per diffondere la consapevolezza su un nuovo modo di sostenere i malati cronici e le loro famiglie nasce la rubrica “Patient Support Program: innovazione e aderenza terapeutica”, dedicata a una moderna visione dell’assistenza, che all’esperienza sul campo aggiunge le potenzialità del digitale, mettendo in comunicazione le persone e gli specialisti sia sul territorio, sia attraverso il web, il pc e lo smartphone. I temi che affronteremo nei prossimi mesi hanno come elemento comune il coinvolgimento attivo del paziente, che non è più il semplice destinatario delle cure, ma partecipa in prima persona e in modo consapevole alla gestione della malattia e del proprio benessere, insieme al suo caregiver. Questo può avvenire solo attraverso un percorso educazionale che sarà uno dei primi argomenti trattati dalla rubrica. Si parlerà dell’utilità dei Patient Support Program nell’affiancare i pazienti e il personale sanitario nella cura, nel pieno rispetto dei diritti dei malati ad aderire al piano terapeutico. Si affronterà un tema attuale come la telemedicina, che pone il paziente al centro di una serie di interventi innovativi, cure e attenzione nella sicurezza della propria casa.

I vantaggi dell’assistenza al domicilio e dei servizi digitali

La possibilità di assistere e supportare i malati a casa esisteva già prima della pandemia di Covid-19, ma è stato proprio il lockdown a farne comprendere a fondo le potenzialità e i vantaggi. I servizi digitali hanno dimostrato di saper rispondere in modo proattivo alle richieste di una sanità in continua evoluzione. I vantaggi, oltre che per la persona, sono anche nei confronti del sistema sanitario perché permettono una raccolta più efficace e personalizzata dei dati del paziente, una più rapida presa in carico, la costruzione di una relazione virtuale più forte e completa, con importanti risparmi.

Human AssistCare: un moderno approccio al paziente per raggiungere l’aderenza terapeutica

In Italia, leader dei PSP è proprio Human AssistCare, il nuovo marchio commerciale con cui Italiassistenza S.p.A, Home Care Company, si occupa di programmi a sostegno dell’aderenza alla terapia. In 25 anni di attività ha seguito oltre 95 mila persone in oltre 22 aree terapeutiche, con un organizzato network di più di 500 operatori sanitari e numerosi PSP già attivi. Si tratta di un modello operativo capace di rispondere alle esigenze del paziente durante il percorso terapeutico, che si tratti di periodi brevi o di lungodegenze legate alla gestione di una malattia cronica. Il servizio estremamente flessibile permette di scegliere diversi tipi di assistenza, che possono cambiare nel tempo anche a seconda delle nuove esigenze dell’assistito. I PSP sono una vera comunità virtuale che interagisce in contemporanea anche con i famigliari, i caregiver e i medici, la cui partecipazione è essenziale per la riuscita della cura. L’attività consiste in un sistema di servizi integrati domiciliari e di supporto e monitoraggio da remoto, attraverso una piattaforma tecnologica personalizzata, portali web e app per un’assistenza continuativa.

L’attività parte da una centrale operativa e da un coordinatore facilitatore, che prende in carico l’assistito, organizzando il percorso di cura in modo personalizzato. Nella presa in carico del paziente non si considera solo l’aspetto strettamente assistenziale e medico che è pur imprescindibile. Essenziale è l’approccio insieme scientifico e umano, che si basa su una relazione continua ed empatica, che supporta anche l’aspetto psicologico e migliora l’umore: dati fondamentali per il successo della cura.

Il network degli specialisti

La presenza di un network di specialisti costituito da medici e operatori socio sanitari assicura una risposta tempestiva a ogni nuova esigenza che si presenti e garantisce continuità di assistenza giorno e notte. La piattaforma tecnologica medicale certificata di Human AssistCare, vero fulcro del progetto, prende in carico il paziente esattamente come farebbe un centro medico tradizionale, creando un costante dialogo con lui attraverso un sistema integrato di reminder tramite sms, email o notifiche. Mette a disposizione sistemi per la diagnostica domiciliare con refertazione di esami che arrivano sul pc o sul tablet e offre kit per il monitoraggio dei parametri che la malattia richiede di controllare, come glicemia e pressione arteriosa.

I vantaggi sono concreti. Il paziente si sente seguito nel piano terapeutico e supportato nell’assunzione dei farmaci, proprio come dal medico ma nella sicurezza della propria casa, senza la necessità di spostamenti in ospedale. Gli esperti sono a disposizione del paziente per accogliere richieste, rispondere a dubbi e dargli rassicurazione a qualsiasi ora del giorno e della notte, in modo sicuro, protetto e concordato con il medico curante, altro importante protagonista dell’approccio proposto dai Programmi di Supporto al Paziente. Questa rete di professionalità e competenze multidisciplinari garantisce un incremento immediato del tasso di aderenza, riuscendo in molti casi a raggiungere l’aderenza ottimale alla terapia e quindi un migliore controllo della patologia.

Spiega Fiammetta Fabris, AD di ItaliAssistenza: “Con la rubrica ‘Patient Support Program: innovazione e aderenza terapeutica’, ospitata da AboutPharma, abbiamo deciso di mettere in evidenza la grande importanza che l’aderenza terapeutica ha per il mondo dei pazienti e per il mondo sanitario in genere. Coinvolgeremo medici e associazioni dei pazienti, per interagire con la popolazione dei pazienti cronici circa le rispettive necessità e possibilità di cura. Vogliamo aumentare la loro consapevolezza sull’importanza di un’attenta gestione della salute: i risultati più soddisfacenti si raggiungono se alla terapia si affiancano programmi di supporto e di educazione che rendono più efficaci le cure e migliore la qualità della vita”.