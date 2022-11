Il biotech corre veloce, entro il 2028 valore del settore triplicato (a quota 731 miliardi)

L’industria delle biotecnologie corre veloce. Tanto che, secondo le stime di Assobiotec, il valore del settore dovrebbe triplicarsi entro il 2028, arrivando a toccare quota 731 miliardi di euro. Già nel 2021, il biotech ha prodotto il 35% dei prodotti farmaceutici venduti e che sviluppa il 40% dei nuovi farmaci. Sono questi alcuni degli highlight fotografati da EY nello studio dedicato alle life science nel Paese e discussi da istituzioni, addetti ai lavori e industria biotech, in occasione dell’evento “Biotech, il futuro migliore. La salute oltre gli slogan”

Ancora tanti ostacoli

“Quello del biofarmaceutico, ci confermano nuovi dati EY, è un mercato estremamente interessante con prospettive di sviluppo nel prossimo futuro concrete. Si stima che il settore biotech nelle life science passerà da 223 miliardi di euro nel 2020 a 731 miliardi nel 2028 – ha commentato Fabrizio Greco presidente di Assobiotec, associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica – Purtroppo, però, nel nostro Paese, nonostante la riconosciuta eccellenza nella ricerca di base e nel capitale umano, ci sono tanti blocchi che sono una reale minaccia allo sviluppo del settore”

Il valore degli investimenti

Basta, infatti, paragonare alcuni nostri numeri con quelli di Paesi a noi anche molto vicini per capire come il rischio di essere esclusi da questa rivoluzione in medicina sia forte e concreto. Gli investimenti in R&S nelle life science in Italia valgono, nel 2020, 1.660 milioni di euro rispetto ai 4.451 della Francia e ai 7.813 della Germania. Quelli in Vc Biotech Life Science, seppure in crescita di circa il 50% rispetto al 2019, si attestano a 62 milioni rispetto agli 884 in Francia (cresciuti qui dell’88% rispetto al 2019).

Ritardo sugli studi clinici

Nella ricerca clinica scontiamo poi il ritardo nell’implementazione del regolamento europeo sui clinical trial che prevede, tra le altre cose, un numero massimo di quaranta comitati etici entro la fine del 2022 e noi, a fine novembre, ne abbiamo ancora 90. Per non parlare delle tempistiche di approvazione dei nuovi stabilimenti produttivi e dell’accesso alle cure: ai 429 giorni di time to availability 2017–2020 nazionali (in Germania sono 133 giorni) si devono aggiungere 300 giorni, in media, per l’accesso regionale. “Tempi decisamente troppo lunghi – conclude Greco – per pensare che il Paese possa essere attrattivo e competitivo. Ecco perché chiediamo alle Istituzioni, con urgenza, interventi di sistema e di riconoscere il valore dell’innovazione anche quando questa diventa prodotto.”

Come valorizzare il settore life science

E di come dare valore al life science in Italia si è parlato proprio nell’evento “Biotech, il futuro migliore. La salute oltre gli slogan” un incontro per addetti ai lavori e istituzioni che si è soffermato, in particolare, sul tema della ricerca clinica e dell’accesso, individuando possibili azioni per riportare l’Italia a competere nel panorama internazionale e soprattutto per consentire ai pazienti un rapido accesso a terapie innovative, con connessi risparmi per il Ssn, se si considera che per ogni euro investito dalle aziende in studi clinici c’è un beneficio economico per il Ssn di tre euro.

Annarita Egidi del Consiglio di Presidenza Assobiotec-Federchimica, ha così commentato a margine della tavola rotonda “Accesso alle cure. Come pensarlo e ripensarlo?”: “L’innovazione biotech viaggia a velocità straordinaria e sta letteralmente rivoluzionando i modelli di presa in carico e trattamento dei pazienti. Ma perché questa innovazione arrivi ai cittadini, in tempi ragionevoli e uniformi su tutto il territorio nazionale, è necessario creare un ambiente favorevole che preveda un adeguato finanziamento della spesa farmaceutica, la rimozione degli ostacoli che, specie a livello regionale, rallentano l’accesso alle terapie disponibili, e che possa superare i vecchi modelli di pagamento a favore di nuovi che permettano di valorizzare appieno l’efficacia del trattamento e i conseguenti benefici nel tempo”, ha commentato a margine della tavola rotonda Annarita Egidi del Consiglio di presidenza Assobiotec-Federchimica.