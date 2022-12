L’ipertensione arteriosa polmonare: una malattia rara con una diagnosi lunga e difficile

Secondo le stime più recenti, nel mondo l’IAP interessa da 48 a 55 persone per milione di abitanti: in Italia i pazienti sarebbero circa 3 mila. Identificare i nuovi casi non è facile, poiché i sintomi non sono specifici e possono essere attribuiti ad altre patologie a carico del polmone, o anche a episodi di agitazione o di stress. Uno dei segni della malattia, l’aumento delle pressioni nel circolo polmonare, è comune ad altre patologie che richiedono però un approccio terapeutico differente. La diagnosi di IAP può arrivare anche con anni di ritardo rispetto all’insorgenza dei primi sintomi, contribuendo a mettere a rischio la vita del paziente. “Ci vuole una certa cultura nella conoscenza della patologia da parte dei medici per poterla riconoscere, e bisogna fare diverse indagini che permettono di escludere patologie cardiache e polmonari non correlate” spiega il dottor Ghio, sottolineando le difficoltà di una diagnosi rapida e specifica. Un lungo iter diagnostico è anche quanto emerso dal progetto sPHeak (qui è possibile scaricare il volume con i risultati del progetto ), dove i Centri partecipanti hanno indicato tempi di 1-2 mesi per arrivare ad una diagnosi, che dovrebbe essere idealmente raggiunta in 1-2 settimane. Il primo sospetto della patologia è quindi fondamentale per inserire il paziente in un appropriato percorso diagnostico, caratterizzato da esami strumentali e test che devono essere svolti in centri di riferimento esperti nella patologia e nella diagnosi differenziale, affinché le patologie correlate vengano escluse e si possa garantire al paziente un corretto approccio terapeutico. Una diagnosi precoce e un tempestivo inizio della terapia specifica sono infatti associati a un miglioramento della prognosi del paziente, visti i progressi delle terapie farmacologiche degli ultimi cinque anni, che rendono disponibili diverse opzioni per il trattamento.

L’ipertensione arteriosa polmonare (IAP), come spiega Stefano Ghio , Direttore f.f. della Cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia, è un insieme di malattie rare caratterizzate da valori di pressione elevati nel circolo polmonare, in assenza di patologie a carico del cuore sinistro o di carattere tromboembolico. L’IAP è una malattia cronica, che accompagna i pazienti per tutto il corso della loro vita ed è aggravata da una prognosi severa, ma oggi gestibile grazie alla disponibilità di terapie farmacologiche appropriate. La diagnosi di IAP ha un forte impatto psicologico sul paziente, che deve essere supportato per poter affrontare la gestione della patologia.

Il dream team multidisciplinare

Per la diagnosi precoce e per la gestione della patologia è fondamentale un approccio multidisciplinare, con l’intervento di diverse figure specialistiche, esperte della patologia, con competenze tra loro complementari. Il cardiologo è lo specialista che esegue l’esame ecocardiografico, il primo approccio diagnostico al paziente, e successivamente anche il cateterismo cardiaco destro (esame gold standard necessario per la diagnosi).

L’intervento dello pneumologo è poi indispensabile per la valutazione delle patologie del circolo polmonare mentre la figura del radiologo è cruciale per la corretta identificazione dei segni che indicano la presenza di varianti rare della patologia, come quella di vena occlusiva polmonare. “Spesso le TAC dei pazienti con IAP non risultano interpretate correttamente perché il radiologo non è familiare con questo tipo di patologia” sottolinea il dotto Ghio, confermando la necessità di figure specialistiche esperte della patologia.

Altre figure indicate sono il medico nucleare, il medico internista per la valutazione dello stato di trombofilia e il chirurgo per l’eventuale intervento di rimozione dei trombi; l’infettivologo per investigare la presenza di infezioni, il reumatologo, che valuta l’interessamento dei tessuti connettivi, e l’epatologo perché alcune forme sono associate a patologie del fegato. Da non dimenticare il genetista, il cui ruolo è importante in caso di variante idiopatica, per la determinazione delle mutazioni causa della malattia, che sono potenzialmente utili per lo screening familiare. A seconda delle caratteristiche del paziente, l’intervento di altri specialisti potrebbe essere necessario nella gestione delle comorbilità.

Il coinvolgimento del centro esperto

Come riferisce ancora Ghio, i progressi nelle terapie farmacologiche degli anni più recenti hanno permesso un notevole miglioramento della prognosi e dell’aspettativa di vita dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, a patto che il paziente inizi rapidamente il trattamento più adeguato al suo stato di malattia.

Per l’impostazione della corretta terapia è fondamentale l’intervento di un Centro esperto in ipertensione arteriosa polmonare, con un inquadramento della gravità della malattia (la stratificazione del rischio).

Come evidenziato durante le discussioni del progetto sPHeak, le linee guida per la diagnosi e il trattamento dell’ipertensione polmonare, aggiornate lo scorso agosto dalla Società europea di Cardiologia e dalla Società europea per le patologie respiratorie, sono da tempo molto chiare riguardo al percorso del paziente e al referral: se c’è un sospetto clinico di ipertensione polmonare il paziente deve essere inviato al centro esperto. Conferma Ghio: “Se c’è un sospetto fondato di IAP il paziente deve essere inviato al centro esperto, dove tutti i passaggi possono essere seguiti con precisione: un errore della diagnosi può comportare l’inizio di una terapia sbagliata, con potenziali rischi per il paziente”.

L’invio al Centro esperto non sottrae il paziente alla competenza di strutture più prossime, ma è di supporto per i primi step di diagnosi, inquadramento e inizio terapia.