L’Oms avverte: “Contro malattie tropicali neglette fatti progressi, ma disomogenei e a rischio”

Di passi in avanti ne sono stati compiuti, ma disomogenei e senza mettere al riparo la popolazione dai principali rischi legati all’esposizione.

È un quadro a luci e ombre quello che emerge dal Rapporto globale sulle malattie tropicali neglette 2026 dell’Organizzazione mondiale della sanità, una valutazione di metà percorso sulla roadmap 2021-2030 dell’Oms contro queste patologie.

Le evidenze emerse nei rapporti

Da un lato emerge che, “al giugno 2026, 63 Paesi hanno eliminato almeno una malattia tropicale negletta (Ntd): un dato in crescita rispetto ai 42 Paesi registrati a fine 2020”. Inoltre, “nel 2024 le persone che richiedevano interventi” per le Ntd “erano 1,41 miliardi”, con “un calo del 36% rispetto al 2010 e del 19% rispetto al 2020”. In particolare, “i casi di malattia del sonno” o tripanosomiasi africana umana “sono diminuiti del 98% dal 1999, mentre la malattia del verme di Guinea” o dracunculiasi “ha raggiunto il minimo storico, con appena 10 casi umani registrati nel 2025”.

Dall’altro lato, però, “nel 2024 i casi di Dengue hanno raggiunto la cifra record di 15,1 milioni; sono aumentati i decessi causati da malattie tropicali neglette trasmesse da vettori, mentre il percorso verso l’eradicazione della framboesia ha subito una battuta d’arresto”.

Ancora, “solo 3 indicatori specifici per singola patologia hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per il 2025”. E “la carenza di dati completi e tempestivi, inclusi quelli disaggregati per genere, rende difficile misurare i progressi compiuti”.

Nuovi strumenti a disposizione per combattere le malattie tropicali neglette

Fra i dati positivi citati nel report c’è anche la disponibilità di nuovi strumenti per la prevenzione e la cura delle Ntd, “tra cui una formulazione di praziquantel adatta ai bambini per la schistosomiasi (pre-qualificata dall’Oms), la miltefosina generica per la leishmaniosi e un vaccino contro la Dengue. Hanno anche ottenuto l’approvazione normativa 2 vaccini contro la Chikungunya e nuovi farmaci per l’oncocercosi e la tripanosomiasi africana umana”.

Tuttavia, “sebbene il rapporto segnali importanti passi avanti contro numerose patologie, evidenzia anche un progresso disomogeneo, confermando che queste malattie continuano a colpire in modo sproporzionato le comunità più povere e vulnerabili del mondo”, indica l’Oms.

L’agenzia delle Nazioni Unite per la salute sottolinea soprattutto la necessità di un “impegno costante” per non rischiare di compromettere i risultati ottenuti: “A 5 anni dal 2030 – si legge in una nota – è indispensabile un’accelerazione per salvaguardare i fragili risultati finora ottenuti e colmare le lacune ancora esistenti”.

Intensificare impegno da parte di tutti i Paesi dell’Oms

“L’eliminazione delle malattie tropicali neglette rappresenta uno dei più significativi casi di successo della salute globale – dichiara il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus – Ma i traguardi raggiunti con tanta fatica potrebbero andare facilmente perduti. È dunque fondamentale che i Paesi e i partner intensifichino, anziché ridurre, il proprio impegno: occorre incrementare i finanziamenti interni, mantenere il sostegno esterno e integrare i servizi per le Ntd nell’assistenza sanitaria primaria. L’obiettivo non è soltanto eliminare le malattie, bensì liberare le comunità da disabilità, deturpazioni, morte e povertà che si tramanda di generazione in generazione”

Diminuiscono le risorse per il contrasto

“L’assistenza internazionale allo sviluppo destinata alle Ntd – rileva l’agenzia ginevrina – rimane fortemente concentrata: tra il 2018 e il 2024 un numero esiguo di donatori ha coperto quasi l’80% del totale. Tale concentrazione ha reso i programmi contro le Ntd particolarmente vulnerabili a brusche riduzioni del sostegno, che hanno compromesso le attività di trattamento su larga scala, la gestione dei casi, la sorveglianza e il controllo dei vettori, esponendo al contempo i farmaci donati al rischio di scadenza. Nel complesso, le risorse disponibili per le Ntd restano inferiori del 30% rispetto ai livelli pre-Covid, mentre i finanziamenti dedicati a alcuni programmi sono praticamente scomparsi”.

Progressi più sostenibili

“Allo stesso tempo – rimarca l’Oms – diversi Paesi stanno dimostrando come sia possibile rendere i progressi più sostenibili. Un numero crescente di nazioni in cui le Ntd sono endemiche sta integrando la lotta contro tali patologie nelle strategie sanitarie nazionali, nei pacchetti di servizi essenziali e nei bilanci statali. Si stanno inoltre diffondendo iniziative volte a migliorare l’efficienza, erogando interventi per diverse Ntd attraverso servizi condivisi: il numero di Paesi che hanno adottato la strategia dell’Oms per le Ntd a manifestazione cutanea ha già superato l’obiettivo fissato per il 2030”.

Obiettivi 2030 a rischio

Il report conclude che, “pur riconoscendo i progressi ottenuti nonostante le risorse limitate, è necessaria un’azione più rapida e costante per raggiungere gli obiettivi del 2030”. Il documento esorta dunque i Paesi colpiti a “incrementare il finanziamento interno, a integrare gli interventi contro le Ntd nella copertura sanitaria universale e, laddove necessario, ad adattare i programmi ai contesti di conflitto e ai cambiamenti climatici”. Ai donatori si chiede di “ampliare il sostegno a una gamma più ampia di interventi contro le Ntd”, e ai Paesi beneficiari di “diversificare le fonti di finanziamento, così da ridurre la dipendenza e la vulnerabilità”.