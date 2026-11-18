La valutazione delle funzioni visive nei primi mesi di vita potrebbe contribuire a identificare precocemente i neonati prematuri con segni di vulnerabilità neurologica. È quanto emerge da uno studio sulla Neonatal assessment visual european grid (Naveg), pubblicato su Developmental Medicine & Child Neurology, che ha analizzato la capacità dello strumento di riconoscere possibili segni di compromissione neurologica e anomalie cerebrali attraverso l’osservazione del comportamento visivo.

La ricerca, condotta da ricercatori delle Università di Brescia e di Harvard, ha coinvolto 109 neonati prematuri e 79 nati a termine. I risultati indicano che un punteggio Naveg pari o superiore a tre consente di identificare i neonati prematuri con segni neurologici con una sensibilità superiore rispetto all’ecografia cerebrale.

La funzione visiva come indicatore dello sviluppo neurologico

La prematurità costituisce un importante fattore di rischio per lo sviluppo neurologico e visivo. A livello globale, si stima che circa un bambino su dieci nasca prima del termine della gravidanza. In Italia, secondo il rapporto CeDAP del ministero della Salute, i parti pretermine rappresentano una quota significativa delle nascite.

Tra i bambini nati prematuramente, una percentuale stimata tra il 25 e il cinquanta per cento può manifestare nel tempo difficoltà del neurosviluppo, che interessano le funzioni cognitive, motorie, attentive, emotive, sociali e comunicative.

Il rischio riguarda anche la funzione visiva, con problematiche che possono avere origine oculare oppure neurologica. Nel primo caso rientrano condizioni come la retinopatia del prematuro, lo strabismo e i difetti refrattivi, che richiedono controlli oculistici e ortottici. Diversa è la compromissione visiva di origine centrale, nella quale la difficoltà non dipende necessariamente da un’alterazione dell’occhio, ma coinvolge l’elaborazione delle informazioni visive da parte del sistema nervoso centrale.

Come funziona la Naveg?

È in questo secondo ambito che si inserisce l’interesse per la Naveg. Lo strumento permette di valutare diverse componenti del comportamento visivo, tra cui la capacità di fissare uno stimolo, seguire un bersaglio in movimento, effettuare movimenti oculari e orientare lo sguardo verso differenti posizioni del campo visivo.

L’ipotesi alla base della ricerca è che eventuali anomalie in queste risposte, che dipendono dall’integrità e dalla maturazione di reti cerebrali complesse, possano rappresentare un segnale precoce di vulnerabilità neurologica.

“La funzione visiva è una finestra sul cervello: fissazione, inseguimento e movimenti oculari saccadici dipendono da reti cerebrali complesse e un loro comportamento atipico nelle prime settimane di vita può rappresentare un segnale di vulnerabilità neurologica”, spiega Elisa Fazzi, direttore dell’unità operativa complessa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza degli Spedali Civili di Brescia e presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Sinpia), tra gli autori dello studio.

Secondo l’esperta, uno degli aspetti di interesse della valutazione consiste nella possibilità di osservare comportamenti semplici, come la fissazione di un volto o di un bersaglio ad alto contrasto, presentati a una distanza ravvicinata di circa trenta centimetri, senza richiedere risposte volontarie o procedure invasive.

Accuratezza dello screening e limiti delle evidenze

Nello studio, il punteggio Naveg è stato confrontato con i risultati di una valutazione neurologica basata sull’Amiel-Tison neurological assessment (Atnat) e, nei neonati prematuri, con quelli dell’ecografia cerebrale.

L’analisi ha evidenziato una buona capacità discriminativa dello strumento nell’identificare i neonati con segni neurologici. Quando il riferimento comprendeva sia la valutazione neurologica sia le anomalie ecografiche, il punteggio pari o superiore a 3 ha raggiunto una sensibilità dell’84,89 e una specificità dell’83,93 per cento.

I risultati vanno interpretati tenendo conto della natura dello studio e degli endpoint considerati. La capacità di identificare segni neurologici o anomalie cerebrali non equivale infatti alla possibilità di prevedere con certezza una futura disabilità visiva o un disturbo del neurosviluppo. Un risultato alterato non costituisce di conseguenza una diagnosi e non implica necessariamente che il bambino svilupperà una condizione patologica. Indica piuttosto l’opportunità di approfondire la valutazione e predisporre, quando necessario, un monitoraggio più attento.

Come sottolinea Simona Orcesi, ordinario di neuropsichiatria infantile all’Università di Pavia e componente del direttivo della Sinpia, “l’identificazione precoce deve tradursi in percorsi di accompagnamento del bambino e della famiglia. La plasticità cerebrale nei primi periodi dello sviluppo rappresenta infatti una risorsa per gli interventi precoci, che possono sostenere l’acquisizione delle competenze e la relazione tra genitori e neonato”.

Resta comunque necessario disporre di studi longitudinali per verificare quanto le alterazioni rilevate dalla Naveg siano effettivamente associate agli esiti visivi, cognitivi, motori e attentivi negli anni successivi.

Una possibile integrazione nel follow-up neonatale

La valutazione Naveg richiede indicativamente dieci minuti, non necessita di apparecchiature sofisticate e non dipende dalla lingua o dalla collaborazione volontaria del neonato. Tutte caratteristiche che potrebbero facilitarne l’impiego nei percorsi di valutazione clinica e nei programmi di follow-up dei bambini prematuri.

L’eventuale integrazione nella pratica neonatale potrebbe contribuire a individuare più tempestivamente i bambini che necessitano di approfondimenti specialistici, affiancando gli strumenti già utilizzati per il monitoraggio dello sviluppo neurologico e della funzione visiva.

L’osservazione precoce del comportamento visivo si collega inoltre alle prospettive di intervento riabilitativo basate sulla relazione tra neonato e genitori. La promozione dello sguardo reciproco e delle interazioni visive può rappresentare una componente dei percorsi di sostegno allo sviluppo, con possibili ricadute sulle competenze attentive, comunicative, motorie e sociali.