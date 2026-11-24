Poco più di un mese fa Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inaugurato “PharmaGREEN”, un impianto pilota per la produzione rapida e a basso costo di biofarmaci utilizzando piante di tabacco. Un filone di ricerca che Aboutpharma aveva già raccontato qualche anno fa e che oggi si amplia ulteriormente con uno studio pubblicato su Nature Chemical Biology. Un team internazionale di ricerca guidato dall’Università di Copenhagen ha infatti ricostruito nella Nicotiana benthamiana, una pianta affine al tabacco, l’intera via biosintetica del paclitaxel, un farmaco antitumorale la cui produzione è particolarmente complessa.

Non si tratta più quindi di produrre proteine ricombinanti, come gli anticorpi monoclonali, ma principi attivi farmaceutici complessi. Un risultato, che apre la strada a un potenziale nuovo metodo più economico e sostenibile per la produzione del farmaco. “Questo lavoro ha permesso di definire una via biosintetica del paclitaxel chimicamente validata e funzionalmente ricostruita, fornendo una prova di fattibilità per la sua produzione biotecnologica nelle piante” scrivono gli autori.

Una produzione complessa

Il paclitaxel è un chemioterapico ampiamente utilizzato nel trattamento di diverse tipologie di tumore, tra cui quelli della mammella, dell’ovaio, della cervice uterina e alcune forme di tumore del polmone. Originariamente è stato isolato dalla corteccia del tasso del Pacifico (Taxus brevifolia), ma in natura è presente in quantità limitate e possiede una struttura chimica complessa.

L’attuale produzione si basa principalmente su colture cellulari di tasso o sulla semisintesi a partire da precursori di origine vegetale. Si tratta di processi complessi e costosi, che hanno finora limitato lo sviluppo di alternative produttive. I tentativi di ottenere paclitaxel in altri organismi sono stati inoltre ostacolati dalla conoscenza incompleta degli enzimi coinvolti nella sua biosintesi e della sequenza con cui agiscono.

Una potenziale piattaforma per la produzione del paclitaxel

I ricercatori guidati da Feiyan Liang hanno riprodotto l’intero percorso di sintesi del paclitaxel all’interno della Nicotiana benthamiana. Successivamente, attraverso tecniche di ingegneria mirata, sono riusciti ad aumentare l’accumulo di paclitaxel nella pianta di oltre 500 volte, passando da 0,104 a 61,05 microgrammi per grammo di materiale vegetale essiccato.

Questa concentrazione è paragonabile ai livelli di paclitaxel riscontrati nella corteccia del tasso. Il risultato suggerisce quindi che le piante di Nicotiana benthamiana potrebbero costituire una piattaforma per la produzione biotecnologica del farmaco. La strada verso un’applicazione industriale è tuttavia ancora lunga: sarà necessario integrare stabilmente i geni della via biosintetica nel genoma della pianta e migliorare l’efficienza produttiva per rendere il processo economicamente sostenibile.

L’impianto “PharmaGREEN”

Intanto, in Italia presso la nuova infrastruttura sperimentale PharmaGREEN è stato prodotto un anticorpo ad ampio spettro, capace di neutralizzare diverse varianti del virus Sars-Cov-2, in collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences I test su colture cellulari animali hanno confermato che l’anticorpo mantiene la capacità di bloccare la replicazione delle varianti virali.

“PharmaGREEN permetterà di ottenere anticorpi in quantità sufficienti per la loro valutazione in studi preclinici” ha spiegato Marcello Donini, ricercatore del Laboratorio Biotecnologie Green di Enea e responsabile per l’Agenzia del progetto PAN-HUB, finanziato dal ministero della Salute e al quale partecipano 19 partner tra enti pubblici e soggetti privati. Un’iniziativa che si inserisce nella strategia nazionale ed europea per rafforzare la capacità di risposta a pandemie e antibiotico-resistenze con la creazione di piattaforme innovative di ricerca e sviluppo.