Prix Galien Italia 2026, premiate dieci categorie tra farmaci e tecnologie sanitarie

Sono dodici le aziende che hanno partecipato all’edizione 2026 del Prix Galien Italia, con 23 candidature complessive, di cui 22 relative a farmaci e una ai dispositivi medici. La cerimonia di premiazione si è svolta il 3 novembre a Palazzo Madama, a Torino, e ha assegnato riconoscimenti in dieci categorie, nove farmaceutiche e una dedicata alle tecnologie medicali.

Tra i prodotti premiati figurano givinostat di Italfarmaco per le malattie rare, teplizumab di Sanofi per le specialità cliniche, durvalumab di AstraZeneca per l’oncologia ed emato-oncologia e vorasidenib di Servier per le neuroscienze e la psicofarmacologia. Nell’area dell’immunologia e delle malattie autoimmuni il riconoscimento è andato a inebilizumab di Amgen, mentre nella prevenzione è stato premiato il vaccino pneumococcico 21-valente di Msd.

Le terapie premiate e le menzioni speciali

Tra le novità terapeutiche che hanno ottenuto il riconoscimento c’è inebilizumab, anticorpo monoclonale diretto contro CD19, indicato per la malattia IgG4-correlata. Si tratta del primo trattamento approvato nell’Unione europea per questa patologia rara, cronica e sistemica, che può interessare diversi organi e tessuti e presenta un percorso diagnostico spesso complesso. La malattia, definita anche la «grande imitatrice» per la varietà delle sue manifestazioni, si stima interessi in Italia tra 500 e 800 persone.

L’efficacia di inebilizumab è stata valutata nello studio registrativo di fase III Mitigate, che ha coinvolto 135 pazienti in 80 centri di 22 Paesi. Il riconoscimento nella categoria Immunologia e autoimmunità riflette l’introduzione di una nuova opzione terapeutica in un’area caratterizzata da un bisogno clinico ancora significativo.

Sempre nell’ambito oncologico, Amgen ha ricevuto una menzione speciale per tarlatamab, immunoterapia bispecifica sviluppata per il trattamento degli adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso dopo progressione di malattia e necessità di una nuova terapia sistemica.

Categoria Neuroscienze e psicofarmacologia

Un altro riconoscimento di rilievo riguarda vorasidenib, premiato nella categoria Neuroscienze e psicofarmacologia. Il farmaco è una terapia orale a bersaglio molecolare diretta contro gli enzimi IDH1 e IDH2 mutati, indicata per alcune forme di glioma di grado 2 con mutazione Idh, in pazienti adulti e adolescenti che hanno già subito un intervento chirurgico e non necessitano nell’immediato di radioterapia o chemioterapia.

I risultati dello studio di fase III Indigo hanno mostrato una riduzione del 65% del rischio di progressione della malattia o morte rispetto al placebo. Il trattamento ha inoltre ritardato il ricorso a interventi terapeutici successivi: a due anni, l’80,3% dei pazienti trattati con vorasidenib non aveva avuto necessità di ulteriori trattamenti, rispetto al 41,4% del gruppo placebo.

Tra le menzioni speciali assegnate nella categoria Oncologia ed emato-oncologia figurano anche amivantamab di Johnson & Johnson e tarlatamab di Amgen, mentre per le malattie rare è stato segnalato belzutifan di Msd e per le specialità cliniche resmetirom di Madrigal.

Dall’oncologia alla tecnologia medica: le altre categorie

La panoramica dei vincitori comprende anche baxdrostat di AstraZeneca nella categoria Cardiologia, malattie cardiovascolari, respiratorie e renali; ciltacabtagene autoleucel di Johnson & Johnson per le terapie avanzate e i farmaci modificanti il genoma.

Nell’ambito della Real World Evidence il riconoscimento è stato assegnato ex aequo a daratumumab di Johnson & Johnson e letermovir di Msd. Per la nuova categoria Digital Health Medical Devices è stato premiato TTFields di Novocure.

L’edizione 2026 segna infatti un ampliamento del perimetro del Prix Galien Italia, che per la prima volta ha incluso una categoria dedicata ai dispositivi medici. La valutazione è stata affidata a un board specifico, con competenze nell’ambito dell’Health Technology Assessment (Hta), per considerare non soltanto l’innovazione tecnologica ma anche il suo possibile valore per i pazienti e il sistema sanitario.

“Il valore dell’innovazione si misura nella capacità di cambiare la pratica clinica”, ha commentato Pier Luigi Canonico, presidente del Comitato del Premio. La scelta di organizzare le candidature per aree terapeutiche, ha aggiunto, consente di valutare i prodotti anche in relazione al contributo che possono offrire all’interno dei percorsi di cura.

Il Prix Galien International e il riconoscimento a trastuzumab deruxtecan

Il Prix Galien Italia si inserisce nel network internazionale della Galien Foundation, che assegna ogni due anni anche il Prix Galien International, mettendo a confronto prodotti che hanno già ottenuto riconoscimenti nazionali.

Nell’edizione internazionale 2026, celebrata il 29 ottobre all’American Museum of Natural History di New York, il premio nella categoria Best Biotechnology Product è andato a trastuzumab deruxtecan (T-DXd), anticorpo farmaco-coniugato sviluppato da Daiichi Sankyo e AstraZeneca. Il farmaco, diretto contro HER2, aveva già ottenuto il Prix Galien Italia e quello statunitense nel 2024.

Guardando alla prossima edizione italiana, la Fondazione ha annunciato l’introduzione nel 2027 di una nuova categoria dedicata alle startup nei settori medtech, healthcare e sanità. Un ulteriore ampliamento che riflette l’evoluzione del premio verso un modello di innovazione che affianca alla ricerca farmacologica le tecnologie digitali, i dispositivi medici e le nuove imprese.