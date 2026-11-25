Garantire un adeguato supporto nutrizionale a chi non riesce più ad alimentarsi per via naturale rappresenta una sfida clinica e assistenziale di grande rilevanza. La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) e, in casi selezionati, la gastropessi, consentono di rispondere a questa esigenza attraverso procedure mini-invasive. Ne parla Nico Pagano, direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara.

Dottor Pagano, quanto è importante la nutrizione nel percorso di cura di un paziente?

La nutrizione è parte integrante della cura, anche se talvolta la sua importanza viene sottovalutata rispetto al trattamento della patologia di base. Esistono condizioni cliniche nelle quali il paziente conserva una normale funzionalità dell’apparato digerente, ma perde la capacità di alimentarsi per via naturale. Pensiamo alle conseguenze di un ictus, alle malattie neurodegenerative o ad alcune patologie oncologiche. In questi casi, garantire un adeguato apporto nutrizionale significa preservare le condizioni generali del paziente, migliorare la qualità di vita e, in determinate circostanze, consentire la prosecuzione delle cure.

In che modo l’endoscopia digestiva può rispondere a questa esigenza?

Attraverso una procedura denominata gastrostomia endoscopica percutanea, più comunemente conosciuta come PEG, possiamo creare un accesso diretto allo stomaco attraverso la parete addominale. Questo permette di somministrare nutrienti, liquidi e, quando appropriato, farmaci, senza ricorrere alla deglutizione.

Si tratta di una procedura consolidata nella pratica clinica, che consente di superare molte delle difficoltà legate all’impiego prolungato del sondino nasogastrico, offrendo una soluzione più confortevole per il paziente e più agevole da gestire anche a domicilio.

Che cos’è la gastropessi

In questo contesto si inserisce la gastropessi. Di che cosa si tratta esattamente?

La gastropessi è una tecnica che consiste nel fissare la parete gastrica a quella addominale mediante particolari sistemi di ancoraggio. Si crea così una stabile adesione tra lo stomaco e la parete addominale, che consente di introdurre direttamente dall’esterno la sonda destinata alla nutrizione.

L’aspetto interessante è che questa tecnica permette di superare alcuni limiti della procedura tradizionale. Nella PEG convenzionale, infatti, la sonda viene generalmente fatta transitare attraverso la bocca e l’esofago. Con la tecnica introduttiva diretta, associata alla gastropessi, questo passaggio non è necessario. Inoltre, da alcuni dati preliminari, quando si esegue la gastropessi i rischi di sposizionamento della PEG e i rischi infettivi sembrano ridursi.

Disponiamo quindi di un’ulteriore possibilità terapeutica, che amplia le indicazioni e ci permette di scegliere la soluzione più appropriata in funzione delle caratteristiche del singolo paziente.

Le principali indicazioni

Quali sono i pazienti che possono maggiormente beneficiare di questa tecnica?

Un ambito particolarmente significativo è quello oncologico, soprattutto nei pazienti affetti da neoplasie del distretto testa-collo o dell’esofago. In queste situazioni, la presenza di una massa tumorale può rendere difficoltoso il transito della sonda attraverso le vie digestive superiori. Inoltre, l’introduzione diretta evita il contatto della sonda nutrizionale con il tessuto neoplastico.

In alcuni pazienti il posizionamento della PEG precede l’inizio di trattamenti chirurgici, chemioterapici o radioterapici particolarmente impegnativi. Garantire un adeguato supporto nutrizionale può contribuire a migliorare la tollerabilità delle terapie e a ridurre il rischio di interruzione dei trattamenti.

Un altro importante ambito di applicazione è quello neurologico, nel quale la perdita della capacità di deglutire può rappresentare una delle conseguenze più invalidanti della malattia.

La PEG può avere anche finalità terapeutiche diverse da quelle nutrizionali?

Certamente. Un esempio particolarmente interessante è rappresentato dal trattamento della malattia di Parkinson in fase avanzata. In alcuni pazienti, la terapia farmacologica per via orale non è più in grado di garantire un controllo soddisfacente dei sintomi motori, anche a causa della variabilità dello svuotamento gastrico e, di conseguenza, dell’assorbimento dei farmaci.

Attraverso una particolare configurazione della gastrostomia, denominata PEG-J, possiamo posizionare una sottile sonda che, passando attraverso lo stomaco, raggiunge il digiuno, un tratto dell’intestino tenue. Mediante una pompa infusionale portatile è quindi possibile somministrare in maniera continua un gel contenente levodopa e carbidopa, garantendo concentrazioni plasmatiche del farmaco più stabili e riducendo le fluttuazioni motorie che caratterizzano le fasi avanzate della malattia.

In questo caso l’endoscopia non risponde a un’esigenza nutrizionale, ma diventa parte integrante del trattamento di una patologia neurologica. È un esempio particolarmente efficace di come la collaborazione tra gastroenterologo e neurologo possa tradursi in un miglioramento concreto della qualità di vita e dell’autonomia del paziente.

Una procedura poco invasiva

Si tratta di una procedura complessa per il paziente?

Uno dei principali vantaggi dell’endoscopia interventistica è proprio la possibilità di affrontare problemi clinici rilevanti attraverso procedure a ridotta invasività.

Il posizionamento della PEG mediante gastropessi richiede generalmente una ventina di minuti e, in relazione alle condizioni cliniche del paziente, può essere effettuato nell’ambito di un breve ricovero o anche in regime di day hospital.

Naturalmente, il nostro compito non si esaurisce con il posizionamento della sonda. È fondamentale che il paziente, quando possibile, e le persone che lo assistono acquisiscano familiarità con il dispositivo, imparando a gestire la nutrizione, la somministrazione dei liquidi e la cura dell’accesso cutaneo.

L’obiettivo è rendere questa modalità di alimentazione compatibile con la quotidianità del paziente e della sua famiglia.

La PEG è una soluzione necessariamente definitiva?

Assolutamente no. È importante sottolineare che il ricorso alla nutrizione artificiale non implica necessariamente una perdita definitiva della possibilità di alimentarsi per via naturale.

In alcune situazioni, la PEG rappresenta una soluzione temporanea, un ponte attraverso una fase particolarmente critica della malattia o del percorso terapeutico. Quando il paziente recupera la capacità di alimentarsi adeguatamente e in sicurezza, la sonda può essere rimossa.

In altri casi, invece, costituisce uno strumento di supporto a lungo termine. La decisione deve sempre essere individualizzata, tenendo conto della prognosi, delle condizioni cliniche, delle prospettive terapeutiche e della volontà del paziente.

Qual è l’esperienza della Gastroenterologia di Novara?

Il nostro è un ospedale hub, caratterizzato dalla presenza di numerose specialità ad elevata complessità assistenziale. Questo comporta la necessità di gestire pazienti con quadri clinici molto eterogenei, spesso nell’ambito di percorsi multidisciplinari.

Il posizionamento della PEG è una procedura che eseguiamo abitualmente. Nella nostra esperienza, in circa il 20% dei casi, il ricorso alla gastropessi rappresenta una scelta tecnica appropriata.

La disponibilità di differenti modalità di accesso allo stomaco ci consente di personalizzare il trattamento, collaborando strettamente con neurologi, oncologi, chirurghi, nutrizionisti e personale infermieristico.

Il valore aggiunto non risiede tanto nella complessità della singola procedura, quanto nella capacità di inserirla correttamente all’interno di un percorso di cura articolato.

Possiamo considerare la gastropessi un esempio dell’evoluzione dell’endoscopia moderna?

Certamente. Negli ultimi decenni l’endoscopia digestiva ha progressivamente ampliato il proprio ruolo, passando da una disciplina prevalentemente diagnostica a una disciplina in grado di offrire soluzioni terapeutiche a problemi clinici anche molto complessi.

La gastropessi è un esempio di questa evoluzione: una tecnica relativamente semplice, ma capace di rispondere a un bisogno essenziale attraverso un approccio mini-invasivo.

L’innovazione in medicina non si misura necessariamente attraverso la spettacolarità di un intervento o la sofisticazione della tecnologia utilizzata, ma soprattutto attraverso la sua capacità di produrre un beneficio concreto per il paziente.

Garantire la possibilità di nutrirsi, consentire la prosecuzione di un percorso oncologico o contribuire a restituire autonomia a una persona affetta da una malattia neurologica sono espressioni diverse di uno stesso obiettivo: migliorare la vita delle persone attraverso la medicina.