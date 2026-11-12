Sclerosi sistemica, a progetto della Clinica medica di Ancona un milione di euro da bando Aifa

Un finanziamento da un milione di euro, elargito nell’ambito del bando (da 17,5 milioni di euro) indetto dall’Agenzia italiana del farmaco per la ricerca indipendente 2025 sulle malattie rare.

A riceverlo è la Clinica medica dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, grazie a un progetto, coordinato dall’unità operativa diretta del professor Gianluca Moroncini, il cui focus è “una nuova strategia terapeutica per la sclerosi sistemica, che combina cellule immunitarie delle persone malate e anticorpi monoclonali anti-Cd20 (farmaci biologici)”. Il progetto si è classificato al quattordicesimo posto nella graduatoria nazionale, rientrando tra i 19 progetti finanziati sui 62 presentati.

Avvio a inizio 2027

“Una volta ottenute tutte le autorizzazioni di rito, credo entro i primi mesi del 2027 – riferisce all’Ansa Moroncini – saremo pronti per avviare nella nostra realtà lo studio clinico che dovrebbe durare all’incirca tre anni per arrivare a un risultato conclusivo. Uno degli aspetti fondamentali dello studio sarà effettuare un’accurata selezione dei pazienti da sottoporre allo studio, occupandoci prioritariamente di quelli con le diagnosi peggiori. Il target? Soprattutto giovani donne, addirittura di 20-30 anni affette da Sclerodermia e con patologie nella maggior parte dei casi incurabili; donne in età fertile che rischiano di non avere figli e di perdere il lavoro”.

La malattia e il suo impatto sulla popolazione

La sclerosi sistemica “è una malattia autoimmune rara che può provocare un progressivo indurimento della pelle e alterato funzionamento degli organi interni”. Lo studio clinico, dal titolo ‘A proof-of-concept study of combination therapy with autologous Cytokine- Induced Killer (CIK) cells and anti-CD20 monoclonal antibodies for refractory systemic sclerosis’, impiegherà una strategia che associa cellule autologhe Cytokine-Induced Killer (CIK), ottenute dal sangue del singolo paziente e potenziate in laboratorio, ad anticorpi monoclonali anti-CD20.

L’obiettivo è “verificare se questa combinazione, mai sperimentata in precedenza, possa eliminare efficacemente i processi alla base le cellule anomale del sistema immunitario responsabili della malattia”.

Tutti i passi della sperimentazione

La sperimentazione prevede di coinvolgere dieci persone affette da sclerosi sistemica resistente alle terapie attualmente disponibili. Saranno valutate soprattutto la sicurezza e la fattibilità del trattamento, insieme ai primi segnali di possibile efficacia sulla fibrosi, sulla funzionalità degli organi e sulla qualità di vita. È uno studio esplorativo: servirà a stabilire se vi siano le condizioni per validare la terapia in studi successivi su un numero maggiore di pazienti. Aver ottenuto questo finanziamento finalizzato alla ricerca su un campo così complesso e delicato ci indica che stiamo seguendo la strada giusta – è il commento del direttore generale dell’Aou delle Marche, Armando Marco Gozzini -. La conferma di standard altamente qualificati, come la nostra azienda svolge appieno il suo ruolo”.

Un’azienda condivisa con l’anima clinico-universitaria della Politecnica delle Marche (Univpm): un progetto di questo genere lo si può mettere in campo soltanto se si hanno elevate competenze, altrimenti bandi così non si vincono facilmente”, ha affermato il preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’Univpm, Mauro Silvestrini.

I protagonisti coinvolti

Il progetto vede la compresenza di molteplici competenze, sia cliniche che precliniche. Il centro coordinatore di Ancona farà capo al professor Moroncini, responsabile scientifico dello studio, in collaborazione con la Clinica Ematologica dell’Aou delle Marche, diretta dalla professoressa Antonella Poloni. Partecipano inoltre il Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate dell’Aulss 8 Berica, con il dottor Giuseppe Astori, direttore della Cell Factory, coordinatore dell’unità, e la dottoressa Francesca Elice, referente medico del laboratorio; l’Istituto oncologico veneto – Iov Ircss di Padova, con il professor Antonio Rosato, direttore scientifico e direttore della Uoc Immunologia e diagnostica molecolare oncologica, e le dottoresse Roberta Sommaggio, Elisa Cappuzzello (responsabili studi preclinici).