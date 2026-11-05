Sindrome da chilomicronemia familiare, oltre il valore dei trigliceridi

Non sempre ciò che non si vede è privo di conseguenze. È il caso della sindrome da chilomicronemia familiare (Fcs, dall’inglese familial chylomicronemia syndrome), una malattia rara di origine genetica caratterizzata da livelli estremamente elevati di trigliceridi nel sangue e associata a manifestazioni che possono incidere profondamente sulla qualità della vita, dal dolore addominale ricorrente o cronico alla nausea e alla stanchezza, fino alla complicanza più grave, la pancreatite acuta.

Lo conferma anche Angelo Baldassare Cefalù, professore ordinario di Medicina interna presso l’Università degli Studi di Palermo e dirigente medico dell’A.O.U. Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, che in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla Fcs, che nel 2026 ricorre il 6 novembre, pone l’attenzione sul peso che la malattia ha sulla vita sociale e lavorativa dei pazienti.

“Un elemento centrale nella gestione della Fcs è una dieta estremamente povera di grassi, che condiziona inevitabilmente l’organizzazione dei pasti” sottolinea. “Ne risentono anche gli spostamenti, i viaggi e le occasioni conviviali e familiari: situazioni quotidiane che possono diventare più difficili da gestire e limitare la spontaneità. In alcuni casi, inoltre, il peso complessivo della malattia può essere sottovalutato, proprio perché i suoi effetti non sono sempre visibili agli occhi degli altri”.

Che cosa è la sindrome da chilomicronemia familiare

La Fcs è una malattia genetica generalmente trasmessa con modalità autosomica recessiva, causata da varianti patogene in geni coinvolti nella via della lipoprotein-lipasi (LPL), l’enzima responsabile della degradazione dei chilomicroni. Queste lipoproteine, prodotte dall’intestino dopo l’assunzione di grassi con l’alimentazione, trasportano i trigliceridi nel sangue. Il difetto compromette quindi la loro rimozione dalla circolazione, determinando un accumulo di chilomicroni e livelli estremamente elevati di trigliceridi.

Oltre ai trigliceridi elevati, esistono anche altri segni che possono contribuire al riconoscimento della malattia, come fa notare Cefalù: “Tra questi, la lipemia retinica, rilevabile dall’oculista e caratterizzata da un aspetto biancastro della retina dovuto all’elevata presenza di lipidi nel sangue, e gli xantomi eruttivi, cioè depositi cutanei di lipidi che si manifestano con lesioni rilevate sulla pelle”.

Aumentare la consapevolezza

A parte questi segni caratteristici però, non sempre la diagnosi di Fcs è immediata e avviene in tempi rapidi. Nell’adulto, infatti, la malattia può inizialmente sfuggire, soprattutto se non si sono mai verificati eventi clinici gravi, come la pancreatite acuta. “La persistenza di valori alti dei trigliceridi e l’esclusione di altre cause in grado di determinare questa alterazione, devono far sorgere il sospetto di Fcs” sottolinea Cefalù che ricorda come la consapevolezza della malattia da parte della classe medica sia talvolta ancora limitata, motivo per cui “è necessario aumentare le conoscenze malattia”.

Diverso è il caso del neonato o del bambino, per cui il sospetto diagnostico può emergere già con sintomi aspecifici come l’irritabilità o difficoltà ad alimentarsi, dolore addominale, nausea e vomito, con conseguenti problemi di crescita sintomi che possono indurre il pediatra ad approfondire. “Anche il riscontro di un plasma dall’aspetto lattescente, perché particolarmente ricco di trigliceridi, può orientare verso la diagnosi” aggiunge Cefalù.

La diagnosi differenziale

In alcuni casi la patologia può essere confusa con forme più comuni, anche gravi, di ipertrigliceridemia che rientrano nella cosiddetta sindrome da chilomicronemia multifattoriale. “Le due condizioni condividono livelli elevati di trigliceridi e un aumento del rischio di pancreatite, ma si distinguono per il quadro clinico e per i fattori che contribuiscono all’alterazione metabolica” osserva Cefalù. “Nella chilomicronemia multifattoriale sono generalmente presenti altri fattori di rischio, come sovrappeso e obesità, alterazioni della glicemia, anche legate al diabete, e fattori legati allo stile di vita, come un consumo eccessivo di bevande alcoliche. Quando è possibile effettuare un test genetico, inoltre, questo consente di confermare la Fcs anche sul piano molecolare e rappresenta un elemento importante del percorso diagnostico”.

L’impatto sulla qualità di vita

L’impatto della sindrome da chilomicronemia familiare sulla qualità della vita è notevole. Gli episodi di pancreatite acuta, caratterizzati da dolore intenso e talvolta tali da richiedere il ricovero, alimentano la paura di nuove crisi, con ripercussioni sulla vita sociale, sull’attività lavorativa e sull’autonomia. La malattia inoltre può avere conseguenze anche nell’infanzia e nell’adolescenza, con possibili conseguenze anche sulla concentrazione e sul rendimento scolastico.

A questo quadro va aggiunto anche la brain fog, o nebbia cognitiva. “È un aspetto importante che, nel tempo, è stato in parte sottovalutato” evidenzia Cefalù. “Non si tratta di un sintomo ben definito, ma di una manifestazione riferita dai pazienti, che merita di essere ascoltata e valutata. La brain fog è descritta come una serie di manifestazioni che possono comprendere difficoltà di concentrazione, una sensazione di rallentamento mentale, stanchezza e problemi di attenzione o di memoria. Può incidere sul lavoro e sullo studio e, più in generale, sulla capacità di gestire autonomamente una condizione così complessa”.

Nuove prospettive terapeutiche

Fino a non molto tempo fa l’unica opzione terapeutica disponibile per i pazienti con Fcs era una dieta estremamente povera di grassi e interventi di supporto, mentre i farmaci convenzionali per ridurre i trigliceridi avevano un’efficacia spesso limitata perché la loro azione dipende in larga misura da meccanismi metabolici compromessi in questi pazienti.

Negli ultimi anni, tuttavia, sono arrivate in clinica nuove strategie terapeutiche – gli oligonucleotidi antisenso (Aso) e le piccole molecole di Rna interferente (siRna) – che agiscono sull’apolipoproteina C-III (ApoC-III), una proteina coinvolta nella regolazione del metabolismo dei trigliceridi. Nel dettaglio, gli oligonucleotidi antisenso si legano all’Rna messaggero di APOC3, favorendone la degradazione, mentre le molecole di siRNA ne bloccano l’utilizzo e riducono la sintesi della proteina. Entrambi gli approcci permettono così di abbassare i livelli di ApoC-III e dei trigliceridi, anche attraverso meccanismi che non dipendono direttamente dalla lipoprotein-lipasi.

“Nel trattamento attuale della Fcs, queste nuove strategie rappresentano un importante cambiamento di prospettiva, perché intervengono direttamente su un meccanismo centrale della malattia e possono contribuire a ridurre l’ipertrigliceridemia e il rischio di pancreatite acuta” conclude Cefalù. “La gestione resta comunque multidisciplinare e richiede il mantenimento di una dieta rigorosamente controllata, un monitoraggio costante dei trigliceridi e un’attenzione particolare alla prevenzione delle complicanze”.