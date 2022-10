Test point-of care: l’innovazione diagnostica connette pazienti e ricerca

Gli IVD tradizionali sono generalmente condotti in laboratori dotati di strumentazione e di personale qualificato responsabile dell’esecuzione dei test. I soggetti umani generalmente non sono esposti a rischi durante i test delle prestazioni dei dispositivi medici IVD, ad eccezione del rischio associato alle procedure di raccolta dei campioni o quando le informazioni ottenute vengono utilizzate per la gestione del paziente. Queste differenze rendono le prestazioni e le caratteristiche di rischio degli IVD diverse e uniche rispetto ad altri dispositivi medici.

La nuova frontiera delle tecnologie diagnostiche in vitro IVD si chiama point-of-care testing (POCT). Negli ultimi due decenni sono stati compiuti notevoli progressi nello sviluppo di IVD. L’industria ha subito una trasformazione sostanziale e il regolamento IVDR 746/2017, pubblicato a maggio 2017 e applicato dal 26 maggio 2022, ha introdotto importanti cambiamenti nel settore. Questo cambiamento radicale coinvolge non solo i produttori di dispositivi medico-diagnostici in vitro, ma anche i ricercatori e gli sponsor coinvolti nella conduzione degli studi clinici richiesti dalle nuove normative. I test IVD vengono generalmente eseguiti su campioni biologici come sangue, sudore, urina o tessuti, in un ambiente controllato al di fuori di un organismo vivente, con l’obiettivo di identificare un marker diagnostico.

Ugualmente utili sono i POCT negli studi clinici, permettendo una minore frequenza delle visite presso il centro di sperimentazione. Difatti i POCT, a differenza dei laboratori centrali, riescono a fornire risultati diagnostici in pochi minuti, riducendo i tempi di elaborazione e consentendo al personale del centro di assumere decisioni rapide nel momento stesso in cui è condotta la visita del paziente. La pandemia di SARS-CoV-2 ha ulteriormente spinto la ricerca nella direzione di autorizzare ed utilizzare dispositivi POCT per screening di massa. I POCT sono risultati vantaggiosi in termini di facilità d’uso, rilevamento più tempestivo e con un’accuratezza e sensibilità comparabili alle metodiche di laboratorio. I POCT per Covid 19 hanno dunque permesso di ridurre il carico di test sugli ospedali centrali.

La caratteristica distintiva dei POCT è che vengono quindi eseguiti vicino al paziente con risultati diagnostici acquisiti in un breve periodo di tempo e senza la necessità di un laboratorio equipaggiato. Negli ultimi anni i POCT hanno avuto una notevole crescita. La ragione è data anche da un aumento del carico sui sistemi sanitari. Gli operatori sanitari oggi sono più che mai sotto pressione per ottimizzare le procedure cliniche, fornire cure efficienti in termini di costi e tempi, questo comporta la maggiore necessità di avvicinare l’assistenza clinica al paziente. In questo quadro I POCT stanno sempre più fornendo innegabili vantaggi.

Nello stesso arco di temo è emersa la necessita di ottenere risultati diagnostici direttamente presso il punto di cura senza il tramite dei laboratori di analisi. Questa nuova modalità di test, denominata point-of-care testing (POCT), consente di eseguire test ovunque si trovi il paziente (al letto del paziente), facilitando la diagnosi, il monitoraggio e la gestione della malattia, specie in condizioni di emergenza/urgenza, in condizioni di monitoraggio a distanza del paziente rispetto alla struttura ospedaliera (telemedicina) o in corso di clinical trials per il follow up del paziente.

I POCT sono dunque caratterizzati da: vicinanza al paziente, misurazioni singole quantitative o semiquantitative, tempi di analisi brevi, minima o nessuna preparazione del campione, uso di reagenti preconfezionati, strumenti analitici dedicati di facile utilizzo e permissivi di decisioni terapeutiche istantanee dedotte dal risultato diagnostico. I POCT sono uno strumento particolarmente prezioso soprattutto negli stati patologici che richiedono screening e monitoraggio continuo, oltre che per scopi diagnostici, come nel caso del diabete mellito, ipertensione, insufficienza cardiaca congestizia e prevenzione dell’ictus. Le ragioni che conducono all’implementazione di un POCT possono variare in relazione al luogo di effettivo utilizzo. Nei reparti di emergenza e nelle unità di terapia intensiva, i POCT sono utilizzati per ottenere, in tempi rapidi diagnosi e quindi per indirizzare le scelte terapeutiche. Mentre in contesti con risorse sanitarie limitate, come le aree rurali, l’accesso alle strutture sanitarie può essere difficile per i pazienti e i POCT possono rappresentare una soluzione immediata e di facile utilizzo a prescindere dalla presenza fisica di un laboratorio. Infine nelle strutture di assistenza primaria, i POCT possono essere impiegati per ottimizzare l’operato dei medici di medicina generale che riescono a limitare rinvii del paziente a controlli specialistici.

POCT nelle patologie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari (CVD) sono la principale causa di morte nel mondo. I numeri dicono che i decessi causati dalle CVD ogni anno sono 19 milioni e si stima che, nel 2030, arriveranno fino a 24 milioni. Tra le patologie cardiovascolari, la maggior parte dei ricoveri ospedalieri si verifica principalmente per due condizioni: insufficienza cardiaca e patologia ischemica del miocardio. I pazienti con dolore toracico, indicativo di un infarto miocardico acuto (IMA) rappresentano una cospicua fetta dei pazienti che si recano in pronto soccorso con dolore toracico, tuttavia solo una minoranza ha effettivamente un IMA. In questo scenario, i POCT possono giocare un ruolo fondamentale, in quanto permettono di supportare il personale sanitario nell’identificare in modo tempestivo i pazienti realmente colpiti da IMA, avviando un trattamento appropriato. Questo può permettere di ridurre la pressione nei pronto soccorso e nei reparti di emergenza.

Le troponine cardiache (cTnT e cTnI) e i peptidi natriuretici (BNP e NT-pro-BNP) risultano essere i biomarcatori preferiti nella pratica clinica per il work up diagnostico di IMA, sindrome coronarica acuta (ACS) e altri tipi di ischemia miocardica e insufficienza cardiaca (HF). Di questi, le troponine cardiache mostrano la maggiore specificità al danno cardiaco e quindi rappresentano il biomarker d’elezione per l’IMA.

Troponina (cTn) e Troponina ad alta sensibilità (Hs-cTn)