Trigliceridi elevati: quando approfondire e quando sospettare una malattia rara come la Fcs

Quasi tre adulti su dieci nel mondo hanno livelli elevati di trigliceridi (il 28,8% secondo una revisione sistematica pubblicata nel 2025). Una condizione nota come ipertrigliceridemia che viene classificata come tale quando i trigliceridi raggiungono o superano i 150 mg/dL nel sangue e che in alcuni casi, quando si superano determinati valori deve indurre a eseguire ulteriori approfondimenti per escludere patologie associate.

Lo chiarisce Paolo Fornengo, Medico specialista in Medicina interna, dirigente medico presso l’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino e responsabile del Centro Dislipidemie Genetiche e Transizione delle Dislipidemie Familiari, che prima di tutto sottolinea l’importanza di porre molta attenzione al dosaggio dei trigliceridi nel sangue. “È importante rispettare le indicazioni sul digiuno, che può essere di 12 ore, perché i valori sono influenzati da ciò che è avvenuto nelle ore precedenti”, spiega.

“Fatta questa premessa sulla qualità del prelievo, possiamo considerare normali valori di trigliceridi fino a circa 150 mg/dL. Si parla di ipertrigliceridemia moderata per valori compresi tra 150 e circa 885 mg/dL e di ipertrigliceridemia severa quando si superano gli 885 mg/dL. Va detto che anche valori superiori a 400-500 mg/dL, pur senza arrivare a 800-885 mg/dL, rappresentano alterazioni importanti che richiedono attenzione ed eventualmente un intervento terapeutico”.

Ipertrigliceridemia: valori e cause da indagare

L’ipertrigliceridemia può essere dovuta a cause secondarie come l’ipotiroidismo, la sindrome metabolica, il diabete di tipo 2, “magari non ancora diagnosticato o non adeguatamente controllato” precisa Fornengo. “Anche la gravidanza può determinare un aumento dei trigliceridi. Altre condizioni, come la sindrome nefrosica e la sindrome di Cushing, possono contribuire all’alterazione dell’assetto lipidico”. Altre cause sono il consumo di alcol e alcuni farmaci, che possono contribuire all’aumento dei trigliceridi.

In altri casi, l’ipertrigliceridemia può avere un’origine genetica: si parla allora di forme primitive o primarie. Il primo passo quindi, come ricorda l’esperto, è valutare ed eventualmente escludere le cause secondarie prima di definire l’origine dell’alterazione. Qualunque approccio a una dislipidemia, che riguardi il colesterolo o i trigliceridi, richiede infatti una diagnosi differenziale. “Una volta chiarite le cause e confermati i valori, si può procedere con una valutazione attenta e definire l’eventuale intervento terapeutico”.

Ipertrigliceridemia e rischio cardiovascolare

Le terapie volte a migliorare questa condizione comprendono sia l’adozione di un corretto stile di vita, sia trattamenti farmacologici per ridurre i livelli circolanti di trigliceridi. Anche perché l’ipertrigliceridemia è un fattore di rischio per patologie cardiovascolari aterotrombotiche e per la pancreatite acuta. “Di per sé, non è considerata un fattore di rischio cardiovascolare diretto nello stesso modo del colesterolo LDL, ma la presenza persistente di trigliceridi elevati può modificare anche l’assetto delle lipoproteine che trasportano il colesterolo” puntualizza Fornengo.

Può favorire, per esempio, la presenza di particelle LDL più piccole e dense, maggiormente suscettibili ai fenomeni di ossidazione e alla penetrazione nella parete vascolare. Diventando così un fattore aggiuntivo che peggiora un profilo lipidico già sfavorevole e contribuisce al rischio cardiovascolare residuo. “Questo aspetto è particolarmente importante nei pazienti che, pur essendo trattati e avendo raggiunto un buon controllo di altri parametri metabolici, continuano a presentare un rischio cardiovascolare significativo”.

Quando i trigliceridi sono molto elevati, il rischio di pancreatite acuta aumenta, soprattutto a partire da 1.000 mg/dL. “Si tratta di un processo infiammatorio che può comportare fenomeni di autodigestione del pancreas e determinare un quadro clinico severo”, aggiunge Fornengo. Nei casi più gravi, può richiedere il ricovero in terapia intensiva e provocare complicanze potenzialmente letali.

I sintomi e i segnali clinici da riconoscere

Proprio la pancreatite è una delle complicanze più importanti associate alle forme severe di ipertrigliceridemia. Altri segnali che possono orientare il sospetto clinico sono gli episodi ricorrenti di dolore addominale e i disturbi digestivi persistenti. “Talvolta possono essere presenti anche diarrea, dispepsia e astenia” aggiunge Fornengo. “Sono sintomi poco specifici, ma possono accompagnare il quadro clinico.

Anche alcuni reperti emersi durante accertamenti eseguiti per altri motivi possono fornire indicazioni utili. “Un’ecografia può evidenziare una steatosi epatica oppure un ingrossamento del fegato”, osserva lo specialista. Alterazioni di questo tipo, infatti, possono associarsi a condizioni metaboliche spesso presenti anche nei pazienti con trigliceridi elevati.

Tra le manifestazioni più caratteristiche rientrano inoltre gli xantomi eruttivi, lesioni cutanee associate all’accumulo di lipidi, che si localizzano frequentemente sui glutei. Più rara è la lipemia retinalis, una condizione in cui i vasi della retina assumono un aspetto biancastro o giallastro, associata a livelli estremamente elevati di trigliceridi. “Le manifestazioni cutanee caratteristiche e le alterazioni riscontrate agli esami strumentali possono offrire indizi utili, pur non essendo sufficienti da sole per formulare una diagnosi” aggiunge Fornengo.

La sindrome da chilomicronemia familiare (Fcs)

In una o due persone ogni 1,000 000 però, i livelli estremamente elevati di trigliceridi nel sangue possono essere dovuti alla sindrome da chilomicronemia familiare (Fcs), una malattia genetica ultra-rara caratterizzata da un’alterazione del metabolismo dei trigliceridi. “Nella maggior parte dei casi è riconducibile a difetti genetici che compromettono la capacità dell’organismo di metabolizzare i trigliceridi” chiarisce Fornengo.

Le persone con Fcs hanno varianti patogene in entrambe le copie di uno dei geni coinvolti nel metabolismo dei trigliceridi. Il più frequentemente interessato è Lpl, che codifica per la lipoprotein-lipasi, un enzima fondamentale per la degradazione dei trigliceridi dal sangue. La sua riduzione o assenza porta a un aumento molto marcato dei trigliceridi circolanti, trasportati prevalentemente dai chilomicroni, le lipoproteine che veicolano i grassi assorbiti a livello intestinale. Possono essere coinvolti anche altri quattro geni: GPIHBP1, APOA5, APOC2 e LMF1, che codificano per proteine necessarie al corretto funzionamento della stessa via metabolica.

“I valori di trigliceridi sono persistentemente molto elevati, anche intorno ai 1.000, 2.000 o 4.000 mg/dL, e persino superiori a 6.000 mg/dL” commenta Fornengo. La conseguenza clinica più temuta è la pancreatite acuta, che può ripresentarsi più volte nel corso della vita e compromettere significativamente la salute del paziente.

La diagnosi della Fcs e la presa in carico

Il sospetto di Fcs nasce dalla persistenza di livelli molto elevati di trigliceridi, soprattutto quando non si osserva una risposta significativa ai trattamenti convenzionali, come gli interventi dietetici e i farmaci ipolipemizzanti comunemente utilizzati. A orientare la diagnosi contribuiscono anche la comparsa precoce dell’ipertrigliceridemia, un’eventuale familiarità e la presenza di episodi ricorrenti di pancreatite.

Per integrare questi elementi possono essere utilizzati score clinici che aiutano a stimare la probabilità della sindrome; l’analisi genetica consente poi di identificare le varianti patogene responsabili e di confermare la diagnosi nei casi appropriati.

“I test genetici sono particolarmente importanti anche perché l’accesso ad alcune terapie specifiche, che possono essere molto costose, richiede una caratterizzazione diagnostica precisa”, conclude Fornengo. Riconoscere la Fcs è quindi fondamentale per arrivare a una diagnosi tempestiva e individuare il percorso terapeutico più adeguato.