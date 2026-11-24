Cosa hanno in comune Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Wolfgang Amadeus Mozart, la regina Vittoria, Henri de Toulouse-Lautrec e Charles Darwin? Tutti probabilmente erano affetti da una malattia rara, impossibile da diagnosticare con le conoscenze mediche del tempo. Oggi invece – senza voler attribuire diagnosi retrospettive certe – le loro biografie vengono rilette attraverso il contributo di esperti dando visibilità a sintomi invisibili e a sofferenze non riconosciute che possono aver condizionato le loro vite e il modo in cui sono state comprese e raccontate.

A raccontare le loro storie è Francesca Granata, ricercatrice e Presidente di Vivi Porfiria Odv, nel libro edito da Codice, “Uscire dall’ombra. Nuovi modi di vivere le malattie rare”, presentato il 24 novembre nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, promossa su iniziativa dell’On. Mauro D’Attis, con la media partnership di OMaR-Osservatorio Malattie Rare e il patrocinio dell’Associazione.

Scrivere per essere compresi

“Il libro di Francesca è un esempio di ciò che accade a molte persone che convivono con una malattia rara e sentono il bisogno di scrivere perché non si sentono comprese. Quello che rimane è la parola per far capire agli altri quello che si attraversa” ha commentato Annalisa Scopinaro Presidente Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare Aps Ets, che ha firmato la prefazione del volume insieme a Simona Bellagambi, Vicepresidente di Eurordis – Rare Diseases Europe.

Scopinaro si è soffermata sul valore del riconoscimento dei diritti delle persone con malattia rara: “La rarità non deve mai tradursi in marginalità” ha affermato. “Il riconoscimento delle malattie rare deve tradursi in diritti concreti: accesso alle cure, sostegno alla ricerca e possibilità, per le persone e le loro famiglie, di partecipare pienamente alla vita sociale. Ancora oggi però abbiamo troppe differenze territoriali e troppe difficoltà nell’accedere a percorsi che dovrebbero rappresentare un filo rosso conduttore, anziché una corsa a ostacoli”.

Rendere visibili le malattie rare

Le storie di questi personaggi famosi si intrecciano con quella personale di Granata, che convive dalla nascita con la protoporfiria eritropoietica, una malattia genetica rara che provoca dolore in seguito all’esposizione alla luce solare. Una malattia difficile da raccontare, soprattutto quando la sofferenza non lascia segni visibili. A ventun anni, durante una lezione universitaria di biochimica, ascoltando parlare di porfirie, riesce finalmente a dare un nome a ciò che da sempre le accade.

“Con questo libro ho voluto offrire uno strumento per chi convive con una malattia rara e cerca le parole per raccontarla e per chi vuole capirla” spiega. “Uscire dall’ombra è un messaggio di speranza per il futuro, perché la medicina di domani si costruisce oggi. È stata la mia stessa malattia a spingermi verso la ricerca, con lo scopo di contribuire a rendere finalmente visibile, misurabile e comprensibile una sofferenza troppo a lungo rimasta invisibile. Ma raccontare la malattia significa anche non negare le ombre e provare a capire come, proprio da quelle ombre, possa nascere una forma di luce”.

Il rapporto tra scienza e comunicazione

Il passato diventa così l’occasione per affrontare temi quanto mai attuali: l’invisibilità di alcuni sintomi e la difficoltà di raccontarli, le scelte legate alla maternità e alla genitorialità, la visibilità della disabilità, il peso delle parole nel modo in cui la malattia viene percepita e compresa, il ruolo dei familiari e di chi presta assistenza.

Un’attenzione particolare è dedicata al rapporto tra scienza e comunicazione. Il legame, spesso evocato in modo sensazionalistico, tra porfiria e vampirismo è un esempio di come una condizione medica possa essere deformata da narrazioni suggestive, contribuendo ad alimentare stereotipi anziché conoscenza. Comunicare non significa soltanto informare, ma anche rispettare la complessità delle esperienze individuali, dare spazio all’ascolto, senza alimentare aspettative irrealistiche né ridurre le persone alla loro malattia.

Riconoscere la professione del patient advocate

“L’Italia rappresenta un esempio, in materia di malattie rare, per molti altri Paesi. Per me essere qui oggi significa davvero uscire dall’ombra” ha concluso Granata che ha colto l’occasione anche per lanciare una call to action alla politica italiana, dando ancora una volta il buon esempio.

“Credo che oggi siamo arrivati a un punto in cui sia necessario compiere un passo avanti sul piano formale riconoscendo l’advocacy e i patient advocate come una professione, con un percorso formativo e professionale ben definito” ha affermato. “Abbiamo bisogno di figure di mediazione, persone con un ruolo preciso e un percorso di studi adeguato. Il patient advocate, a livello professionale, deve essere un mediatore capace di dialogare con il mondo della scienza, della comunicazione, della politica, della farmacologia e dell’accesso ai farmaci. Anche questo è un modo per uscire dall’ombra e dare visibilità alle malattie rare, anche a livello istituzionale.