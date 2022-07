Covid-19, nuovo accordo annuale tra Gilead Sciences e la Commissione Ue per la fornitura di remdesivir

Gilead Sciences e la Commissione europea hanno firmato oggi un nuovo accordo di appalto congiunto (Jpa) per garantire la fornitura per i prossimi dodici mesi di remdesivir (nome commerciale Veklury) agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (See). L’accordo potrà essere prorogato per altri sei mesi.

L’accordo

Il primo accordo relativo alla fornitura di remdesivir, l’antivirale indicato per il trattamento del Covid-19 in pazienti adulti e adolescenti con polmonite che richiedono ossigeno supplementare (ossigeno a basso o alto flusso o altra ventilazione non invasiva), risale a ottobre 2020. A dicembre 2021, la Commissione europea ha ampliato l’indicazione per Veklury per includere anche gli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare ma corrono un rischio maggiore di progredire verso una forma grave di Covid-19.

Garantire la disponibilità

“Accogliamo con favore questa nuova Jpa per Veklury, che continuerà ad aiutare i governi di tutta Europa a garantire un rapido accesso a questo trattamento critico – ha affermato Johanna Mercier, chief commercial officer di Gilead Sciences -. Veklury è il trattamento standard di cura antivirale per i pazienti ospedalizzati appropriati in uno spettro di gravità della malattia Covid-19. Ha aiutato centinaia di migliaia di pazienti in tutta Europa a riprendersi più velocemente e a ridurre le degenze ospedaliere, il che genera risparmi per i sistemi sanitari. A seguito della recente indicazione estesa ai pazienti a rischio di progressione della malattia, Veklury ora ha il potenziale per aiutare un numero ancora maggiore di pazienti, quindi siamo lieti che questa Jpa contribuisca a garantirne la disponibilità ai pazienti quando ne hanno bisogno”.

Lo studio

Remdesivir è l’unico antivirale indicato per il trattamento del Covid-19 in Europa per i pazienti adulti e adolescenti con polmonite che richiedono ossigeno supplementare (ossigeno a basso o alto flusso o altra ventilazione non invasiva). L’autorizzazione europea all’immissione in commercio condizionata ampliata è stata supportata dai risultati di uno studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di un ciclo di tre giorni di Veklury per il trattamento del Covid-19 in pazienti ad alto rischio per la progressione della malattia. In questo studio, Veklury ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa dell’87% del rischio per l’endpoint primario composito di ospedalizzazione correlata a Covid-19 o morte per tutte le cause entro il 28esimo giorno, rispetto al placebo. Non ci sono stati decessi in nessuno dei due bracci attraverso l’endpoint primario. Lo studio è stato anche la base per le linee guida aggiornate di Therapeutics and Covid-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ora raccomandano in modo condizionale Veklury per l’uso in pazienti con Covid-19 non grave a più alto rischio di ricovero.

Il funzionamento di remdesivir

Veklury è un nucleotidico che inibisce direttamente la replicazione virale all’interno della cellula prendendo di mira l’Rna polimerasi virale Sars-CoV-2. Test di laboratorio in vitro in più studi indipendenti mostrano che Veklury continua a mantenere l’attività contro Sars-CoV2 mentre si evolve, inclusa la variante Omicron e le sue sottovarianti BA.1 e BA.2. Gilead sta valutando l’efficacia di Veklury anche contro le varianti virali.