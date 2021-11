Antibiotico-resistenza: Aifa istituisce un gruppo di lavoro

Si chiama Opera (Ottimizzazione della prescrizione antibiotica) e si occuperà dell’uso appropriato dei farmaci per preservarne l’efficacia. A coordinarlo Evelina Tacconelli, infettivologa dell’Università di Verona

“Ottimizzare la prescrizione antibiotica”. È l’obiettivo, ma anche il nome (sintetizzato in “Opera”), di un gruppo di lavoro istituito dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). L’annuncio è arrivato in occasione della Giornata europea degli antibiotici che si celebra il 18 novembre e quest’anno s’affida allo slogan “Diffondi la consapevolezza, ferma la resistenza agli antibiotici”.

Il gruppo di lavoro

Il gruppo Aifa-Opera riunisce esperti nazionali di antibiotici e resistenze e sarà coordinato dall’infettivologa dell’Università di Verona Evelina Tacconelli. Ne fanno parte Massimo Antonelli, Andrea Gori, Paolo Antonio Grossi, Raffaele Iandolo, Carlo Manfredi, Stefania Stefani, Mario Tumbarello, Pierluigi Viale.

Le attività

Il programma di attività del gruppo di lavoro prevede obiettivi a breve termine (6-12 mesi) e nel lungo periodo (prossimi 3-5 anni), riassunti così da una nota dell’Aifa:

Breve termine: sviluppo di raccomandazioni basate sulle migliori evidenze scientifiche di terapia antibiotica delle infezioni sia per le strutture ospedaliere che per i medici di medicina generale, e rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli antibiotici;

Lungo termine: sviluppo di una serie di azioni coerenti, dalle campagne di sensibilizzazione all'organizzazione di un network di centri di eccellenza per supportare le attività di Aifa-Opera in termini di formazione e ricerca.

La situazione in Italia

In Italia, ricorda l’Agenzia del farmaco, la situazione è critica sia per l’alto tasso di utilizzo degli antibiotici, come evidenziato anche dai dati del Rapporto OsMed, sia per l’elevata prevalenza di germi con resistenza agli antibiotici. Nonostante il trend in riduzione il consumo continua a essere superiore alla media europea, sia nel settore umano che veterinario, con una grande variabilità tra le regioni italiane. L’Italia detiene insieme alla Grecia il primato europeo per diffusione di germi resistenti. “Il problema della resistenza agli antibiotici è una delle sfide principali a livello globale sia per la sanità umana e veterinaria che per l’ecosistema in generale. Per combatterla occorre una strategia condivisa a tutti i livelli che, secondo un approccio One Health, promuova l’uso ottimale e parsimonioso degli antibiotici. Aifa è pronta a dare il suo contributo”, afferma il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini .