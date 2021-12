Samsung e Biogen, trattativa di acquisto da 42 miliardi di dollari

I media sudcoreani parlano della possibile acquisizione da parte del gigante asiatico del tech della società americana che produce farmaci neurologici. Se le voci fossero confermate si tratterebbe dell'accordo più grande mai fatto da un'azienda coreana all'estero

Le voci su una possibile acquisizione di Biogen da parte di Samsung per 42 miliardi di dollari diventano sempre più realistiche. Il mercato dà credito alle informazioni circolate in questi giorni e le azioni di Biogen sono al rialzo. Nessuna conferma è giunta da parte delle due società, come sottolinea l’agenzia Reuters.

Accordo miliardario

Se l’accordo fosse confermato, si tratterebbe dalla più grande acquisizione all’estero mai effettuata da una società sudcoreana. Finora il record è stato nel 2016, quando Samsung Electronics ha acquistato il produttore di elettronica per auto Harman International Industries, per 8 miliardi di dollari.

Gli obiettivi

Secondo i media locali e l’agenzia Reuters, sarebbe una mossa del gigante coreano dell’elettronica per diversificare nelle biotecnologie e rafforzare la Samsung BioLogics, l’unità biotecnologica del gruppo. Samsung aveva dichiarato all’inizio di quest’anno che investirà 240 trilioni di won (206 miliardi di dollari) nei prossimi tre anni per espandere la propria impronta nei biofarmaci, nell’intelligenza artificiale, nei semiconduttori e nella robotica nell’era post-pandemia. Biogen, società leader negli Stati Uniti per la cura di malattie neurologiche come l’Alzheimer e la demenza, ha una capitalizzazione di mercato di poco meno di 35 miliardi di dollari.

La pipeline di Biogen

Di recente, l’Ema ha respinto la richiesta di autorizzazione a commercializzare dell’Aducanumab, il farmaco anti-Alzheimer sviluppato dall’americana Biogen con la giapponese Eisai e noto col nome di Aduhelm, approvato invece dalla Fda americana. Biogen ha annunciato di voler chiedere il riesame del farmaco. La società americana ha più di 30 nuovi farmaci cantiere.