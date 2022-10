Iqvia: cresce il consumo di farmaci in ospedale (8%) e la distribuzione per conto (10%) nei primi sei mesi del 2022

Il consumo di farmaci in ospedale è cresciuto a valori dell’8%, passando da cinque miliardi nel 2021 a 5,4 miliardi nei primi sei mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021. Sono i dati comunicati da Iqvia sulla vendita di farmaci nei primi sei mesi del 2022, confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente, che confermano il trend positivo del primo trimestre. A livello di volumi, il mercato cala dell’1% a causa della maggiore incidenza dei farmaci più costosi ad alta innovatività.

I mercati in crescita

I mercati che hanno guidato la crescita sono quelli a maggiore innovazione come l’immunologia, in particolare la sclerosi multipla e la psoriasi, e le malattie rare, come la fibrosi cistica e l’amiloidosi. L’oncologia si conferma il settore in maggiore espansione, con terapie nuove per la leucemia linfoblastica acuta e la leucemia linfocitica cronica.

La distribuzione per conto

Il comparto della distribuzione per conto (Dpc), ovvero i farmaci che vengono acquistati direttamente dalle Asl e distribuiti attraverso le farmacie che si trovano sul territorio, cresce del 10% rispetto allo stesso periodo del 2021, da un miliardo di euro passa a 1,1 miliardi. Questa differenza è dovuta principalmente alle nuove terapie anticoagulanti orali (Noa) e alle terapie per il diabete (incluso i presidi per misurare il glucosio), all’osteoporosi e all’insufficienza cardiaca.

Prodotti commerciali

Sempre secondo Iqvia, il mercato dei farmaci etici (quelli con ricetta medica) sono stati venduti per un totale di 7,1 miliardi di euro in farmacia nei primi sei mesi del 2022, una crescita di quasi il 3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Per quanto riguarda i prodotti commerciali venduti in farmacia (ad esempio i farmaci da banco e senza prescrizione, integratori, creme e cosmetici, siringhe, latti in polvere e prodotti veterinari) nei primi sei mesi del 2022 si è verificata una crescita di quasi il 12%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, registrando vendite per 5,6 miliardi di euro.

Prodotti da banco

Le vendite di prodotti di cura personale (creme, cosmetici, igiene) sono aumentate dello 0,6%, da 975 milioni a 981 milioni di euro. Il comparto dei parafarmaci (termometri, siringhe, mascherine, test rapidi, dispositivi medici) segna una crescita a valori del 25,3%, da 914 milioni a 1,1 miliardi di euro. Su questo fenomeno incide ancora il Covid-19.

Parafarmaci

Le vendite in farmacia dei prodotti nutrizionali (per esempio latti in polvere) sono in calo, registrando una diminuzione del 1,4% da 187 milioni nei primi sei mesi del 2021 contro 185 nello stesso periodo di quest’anno. In questo segmento la grande distribuzione e l’e-commerce fanno molta concorrenza. Le vendite online dei prodotti da farmacia ha avuto un balzo in avanti del 27% a valori rispetto ai primi sei mesi del 2021, da 275 milioni di euro a 350 milioni registrati nei primi sei mesi di quest’anno. Soprattutto i farmaci da banco hanno visto un aumento di quasi il 30% a 203 milioni di euro, seguito dai cosmetici a 114 milioni con un aumento del 21%. Il segmento dei parafarmaci ha toccato la cifra di 21 milioni di euro con un aumento del 44% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i prodotti per la nutrizione hanno visto un aumento del 29% a 12,7 milioni di euro.

Anno di ripresa

“Finora il 2022 – ha commentato Sergio Liberatore, amministratore delegato di Iqvia Italia – è stato un anno di ripresa per il mercato farmaceutico. Anche in farmacia, dopo due o tre anni complessi, le vendite hanno ripreso la loro fisiologica traiettoria, grazie anche alla grande competenza e dedizione dei farmacisti. Ora ci auguriamo che la crisi energetica non impatti in maniera dannosa sul settore”.