Iqvia stima la spesa farmaceutica del 2022: acquisti diretti per 12 miliardi (disavanzo +18% rispetto allo scorso anno)

La spesa farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera), nel 2022, oltrepasserà i tetti di spesa programmati per legge. Il disavanzo sarà tra 2,4 e 2,5 miliardi di euro (circa il 18% in più rispetto al 2021). A dirlo sono le stime rilevate da Iqvia, provider di dati globali nel campo sanitario e farmaceutico, che ha appena annunciato l’aumento del consumo di farmaci nel primo semestre del 2022.

Oltre un miliardo di payback

Di questi la metà, cioè 1,2 – 1,25 miliardi, dovrà essere ripianata dalle aziende farmaceutiche. Infatti, le aziende farmaceutiche devono ripianare, con il sistema del payback, la metà del disavanzo per farmaci del Ssn. La restante parte è pagata dalle singole Regioni in base al loro superamento del budget assegnato.

I tetti di spesa

Il tetto di spesa per l’acquisto diretto di farmaci, anche se ancora provvisorio, dovrebbe essere intorno a 9,6 miliardi di euro, ossia il 7,8% del Fondo sanitario nazionale (Fsn). Tuttavia, si prevede che la spesa per acquisti diretti sarà intorno a 12 miliardi di euro (in aumento di circa il 6% rispetto al 2021).

Livelli superiori rispetto al 2021

Lo sfondamento aumenterà quindi di circa il 18% rispetto al 2021, nonostante l’aumento di due miliardi del Fsn e l’incremento della percentuale del Fsn dedicato alla spesa farmaceutica per acquisti diretti che è passato da 7,65% a 7,8% (al netto dei gas medicinali). Entrambe queste misure sono state deliberate dalla Legge di Bilancio 2021.

I farmaci esclusi dal conteggio

Sono esclusi da questo computo i farmaci innovativi e innovativi oncologici che, da quest’anno, rientrano in un unico fondo separato da 1,1 miliardi di euro. In questo caso, Iqvia prevede un aumento di spesa sia per quanto riguarda i farmaci innovativi sia per i farmaci innovativi oncologici, ma poiché i due fondi sono ora uniti, non si prevede alcuno sforamento. Inoltre, il fondo unico gode di un aumento di 100 milioni di euro (da 500+500 milioni a 1,1 miliardi).

Spesa convenzionata in crescita

La spesa convenzionata (ricetta rossa) è prevista in crescita di circa 1,5% rispetto al 2021 arrivando tra gli otto e gli 8,1 miliardi di euro.

Tetti di spesa da rivedere

“L’esigenza di garantire la sostenibilità economica del servizio sanitario nazionale ha portato all’attuazione di interventi che penalizzano l’industria farmaceutica. Se vogliamo una sanità all’avanguardia bisogna superare questi meccanismi che rischiano di penalizzare la qualità della sanità in Italia e danneggiare un comparto riconosciuto come il primo per investimenti in innovazione scientifica. Bisogna, innanzi tutto, superare il meccanismo dei tetti di spesa, visto che si sa in partenza che verranno sfondati per oltre due miliardi di euro e che, purtroppo, l’industria farmaceutica sarà chiamata a ripianare questo disavanzo. È importante che questo tema torni a essere una priorità della politica”, ha commentato Sergio Liberatore, amministratore delegato di Iqvia Italia.