Spesso portata come modello per la velocità con cui mette i nuovi farmaci a disposizione dei propri cittadini, la Germania si ritrova alle prese con una vicenda emblematica del proprio modello di negoziazione del prezzo delle nuove molecole.

Bayer ha infatti annunciato il ritiro dal mercato tedesco di finerenone, indicato per il trattamento della malattia renale cronica associata a diabete di tipo 2 e dell’insufficienza cardiaca cronica sintomatica (con frazione di eiezione ventricolare sinistra pari o superiore al quaranta per cento).

Una scelta che colpisce un medicinale considerato tra le innovazioni più importanti degli ultimi anni nell’area cardiorenale. Finerenone è infatti un antagonista non steroideo del recettore dei mineralcorticoidi e ha rappresentato un’evoluzione nelle possibilità di trattamento: con evidenze di riduzione del rischio di progressione della malattia renale cronica e di eventi cardiovascolari.

Il suo utilizzo è raccomandato nelle linee guida della Società europea di cardiologia (Esc), mentre in ambito nefrologico uno studio pubblicato a giugno sul New England Journal of Medicine ha documentato un miglioramento degli esiti renali e cardiovascolari nei pazienti affetti da malattia renale cronica anche senza diabete di tipo 2.

Lo “scontro” con l’autorità regolatoria tedesca

All’origine della vicenda c’è la valutazione condotta dal Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA), l’organismo federale chiamato a decidere sul beneficio aggiuntivo dei nuovi medicinali (una volta già immessi sul mercato) rispetto alle terapie di confronto. Il parere rilasciato lo scorso 15 ottobre è stato negativo. Nell’indicazione per lo scompenso cardiaco – estensione d’uso concesso dal Comitato per i farmaci a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) a gennaio di quest’anno – “non è dimostrato un beneficio aggiuntivo di finerenone rispetto alla terapia standard ottimizzata”.

Una decisione che ha aperto la strada alla successiva negoziazione del prezzo con il GKV-Spitzenverband, l’organizzazione che riunisce tutte le casse di assicurazione sanitaria e per l’assistenza a lungo termine in Germania.

Le trattative non hanno prodotto condizioni economiche ritenute sostenibili da Bayer, che ha quindi optato per l’interruzione della commercializzazione. Da qui la decisione di Bayer, che ritirerà finerenone dal mercato tedesco anche per l’uso in ambito nefrologico. Diversamente, il mercato rimarrà regolarmente in commercio negli altri Paesi europei.

Le differenze tra Italia e Germania

Secondo l’ultimo rapporto Patients W.A.I.T. Indicator della Federazione europea delle industrie farmaceutiche (Efpia), nel 2024 il tempo medio tra l’autorizzazione europea di una nuova terapia e la disponibilità per i pazienti tedeschi era di 128 giorni (578 giorni la media europea). Un primato che si accompagna a una maggiore disponibilità complessiva dei medicinali innovativi rispetto a quella registrata nella maggior parte degli altri Stati dell’Unione.

Il risultato è legato alle caratteristiche del sistema tedesco, regolato da una legge introdotta nel 2011 (Amnog, Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) per disciplinare la valutazione del beneficio aggiuntivo e la negoziazione dei prezzi dei nuovi medicinali. Il principio è il seguente: un farmaco autorizzato a livello europeo può essere commercializzato in Germania senza dover attendere la conclusione della procedura nazionale di valutazione e negoziazione. ù

A differenza di quanto accade nel nostro Paese, dove la fase negoziale tra l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e le aziende prende il via subito dopo l’autorizzazione europea alla commercializzazione di un nuovo farmaco, oltre le Alpi sono le company a stabilire il prezzo iniziale di lancio di una nuova terapia, che entra poi nel percorso di valutazione del beneficio aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili. La velocità tedesca dipende dunque da una diversa sequenza delle procedure: prima l’accesso, poi la definizione delle condizioni economiche definitive.

Accesso rapido, ma il prezzo si rinegozia dopo sei mesi

Questa seconda procedura coinvolge due organismi. Il G-BA, che può avvalersi dell’istituto IQWiG per la valutazione tecnico-scientifica, analizza le evidenze presentate dall’azienda e stabilisce se il nuovo medicinale apporta un beneficio aggiuntivo rispetto alla terapia di confronto. Sulla base della decisione, l’azienda avvia la negoziazione con il GKV-Spitzenverband per determinare il prezzo di rimborso a carico delle assicurazioni sanitarie pubbliche.

Dal 2023, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, il periodo di libera determinazione del prezzo è stato ridotto a sei mesi. Dal settimo mese entra in vigore il prezzo negoziato, che tiene conto della valutazione del beneficio aggiuntivo. È in questa peculiarità che si annida la vicenda che riguarda finerenone. Se il G-BA non riconosce un beneficio aggiuntivo, la posizione negoziale dell’azienda si indebolisce. Il medicinale può di conseguenza essere ricondotto al sistema dei prezzi di riferimento oppure il prezzo di rimborso viene determinato attraverso una negoziazione che deve tenere conto dei costi della terapia comparatrice.

Se non si raggiunge un accordo, interviene un organismo arbitrale. L’azienda conserva in ogni caso la possibilità di non accettare le condizioni economiche e ritirare il prodotto dal mercato. Di fatto la scelta compiuta da Bayer per finerenone.

Non è la prima volta che un’azienda rinuncia al mercato tedesco

Il ritiro di finerenone non rappresenta un precedente assoluto. Le uscite dal mercato tedesco legate alla valutazione del beneficio aggiuntivo e alle successive negoziazioni economiche sono un fenomeno già documentato dall’introduzione della nuova procedura legislativa.

Per Bayer, in particolare, esiste un precedente significativo: nel 2016 il gruppo aveva ritirato il farmaco oncologico regorafenib, dopo che la valutazione del G-BA che non aveva riconosciuto un beneficio aggiuntivo nella popolazione considerata.

Il fenomeno è stato analizzato anche in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Health Economics Review, che ha esaminato le uscite dal mercato tedesco tra il 2011 e il giugno 2016. In quel periodo erano stati individuati 22 medicinali ritirati dopo la procedura di valutazione del beneficio: 21 avevano ricevuto dal G-BA una valutazione di assenza di beneficio aggiuntivo. Una ulteriore fotografia arriva dal rapporto Iges, commissionato dal ministero della Salute tedesco e pubblicato a dicembre di due anni fa. Tra i medicinali non orfani per i quali erano state analizzate le cause del ritiro, 28 erano usciti dal mercato in risposta alla procedura Amnog o alla successiva negoziazione del prezzo.

Più recentemente, secondo quanto riportato dal quotidiano economico Handelsblatt, il ritiro di Kerendia si inserisce in una fase di nuove tensioni tra industria e sistema sanitario tedesco, con altri produttori che hanno già rinunciato alla commercializzazione di alcuni medicinali.

Il caso Kerendia e le nuove tensioni globali sul prezzo dei farmaci

Al di là della singola vicenda, il ritiro di finerenone riporta al centro una questione che riguarda l’intero mercato: fino a che punto le politiche di contenimento della spesa farmaceutica possono spingersi senza compromettere la disponibilità delle innovazioni terapeutiche?

La domanda assume un significato particolare in una fase in cui le aziende si trovano a gestire politiche di prezzo sempre più interconnesse tra i diversi mercati. Tra queste, un ruolo centrale è occupato dal Most Favored Nation (Mfn), la strategia rilanciata dall’amministrazione Trump negli Stati Uniti per ridurre il costo dei medicinali attraverso un collegamento con i prezzi praticati nei Paesi di riferimento (i prezzi negoziati a livello nazionale possono diventare elementi di riferimento per i meccanismi internazionali di confronto).

Al momento, non sembra esserci un legame tra il caso finerenone e le politiche farmaceutiche statunitensi. Ma in questo scenario mercati come quello tedesco assumono una rilevanza particolare. Una dinamica che potrebbe incidere sulle decisioni di lancio, sulla permanenza commerciale dei prodotti e, in ultima analisi, sulla disponibilità delle terapie per i pazienti.