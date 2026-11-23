Eli Lilly rafforza la propria pipeline nelle malattie neurodegenerative con l’acquisizione di LoQus23 Therapeutics, biotech britannica impegnata nello sviluppo di piccole molecole per contrastare la malattia di Huntington.

L’operazione, seconda quanto riportato da alcune testate specializzate, può raggiungere un valore complessivo di 725 milioni di dollari, tra pagamenti immediati e traguardi legati allo sviluppo e alla regolamentazione.

Il farmaco

L’asset principale della società acquisita è LQT-23, candidato in fase preclinica che agisce su MSH3, una proteina coinvolta nei meccanismi di riparazione del Dna. L’approccio punta a intervenire sull’espansione somatica delle ripetizioni del Dna, un processo implicato nella progressione della malattia di Huntington e in altre patologie, tra cui la distrofia miotonica di tipo 1.

LoQus23 ha selezionato LQT-23 nel gennaio 2026 e punta a presentare, entro la fine dell’anno, la domanda per avviare uno studio clinico. I dati preclinici disponibili indicano che la molecola è in grado di bloccare l’espansione somatica in modelli cellulari e animali della malattia.

Le altre operazioni di Lilly

L’acquisizione rappresenta la seconda operazione di M&A di Lilly nel mese di novembre, dopo l’accordo da 1,5 miliardi di dollari per Calytrix Bio, e si inserisce nella strategia di rafforzamento del gruppo in aree terapeutiche ad alto bisogno medico insoddisfatto.

Il target MSH3 è al centro di un crescente interesse da parte dell’industria biotech e farmaceutica, con diverse aziende impegnate nello sviluppo di approcci terapeutici che mirano a modulare la sua attività. L’operazione di Lilly conferma l’attenzione verso strategie innovative per intervenire sui meccanismi molecolari alla base della progressione della malattia di Huntington, oltre il tradizionale targeting della huntingtina.