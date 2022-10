Telemedicina e centralità del paziente: un modello vincente per la sanità del futuro

A marzo 2022 è stato pubblicato il 1° Rapporto Annuale Janssen-Censis sulla sanità italiana, descritta attraverso l’esperienza, la percezione e i desiderata dei cittadini. Dai dati emerge il quadro di una popolazione attenta e partecipe: infatti, il 66,9% degli italiani si informa sulla propria salute in modo autonomo, il 41,6% mantiene un rapporto attivo con i medici, dialogando con essi ed esponendo il proprio punto di vista, mentre il 66,5% fa prevenzione attraverso visite e accertamenti. Pensando alla sanità del futuro, la quasi totalità della popolazione avverte come prioritario un approccio che ponga la persona al centro del percorso di salute. Il 94,3% degli italiani considera essenziale una maggiore personalizzazione delle cure, il 92,9% auspica che i percorsi di cura, dal domicilio al territorio e agli ospedali, siano modulati in base alle esigenze personali di ciascuno.

Le fragilità del sistema sanitario e il ruolo della pandemia

L’esigenza di un nuovo approccio alle cure e alla salute era presente già nel Piano Sanitario dei primi anni Duemila. È stata però la pandemia a far emergere in modo netto le fragilità del sistema sanitario, in un momento di grande sovraccarico: disparità geografica e socio-economica nell’accesso a cure di qualità, lunghi tempi di attesa, scarsa integrazione tra ospedali e servizi territoriali, difficoltà di spostamento e di accesso alle cure soprattutto per anziani, pazienti cronici e residenti in piccoli centri. Questo quadro di sfide e opportunità ha comportato una forte accelerazione alla telemedicina e alla sua diffusione. Infatti, si è dimostrata una soluzione efficace e rappresenta oggi un’evoluzione dalla quale non si può prescindere, come sostiene il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo italiano. Il documento programmatico sottolinea, infatti, come dopo la pandemia la sanità necessiti di un importante aggiornamento digitale, evidenziando il ruolo della telemedicina per supportare al meglio i pazienti con patologie croniche, una delle categorie che ha maggiormente sofferto durante la pandemia, quando molte persone hanno rinunciato a esami e visite per il timore di ammalarsi.

Telemedicina e cronicità: un aiuto concreto per 25 milioni di pazienti

L’utilità della telemedicina nel percorso di cura delle patologie croniche è confermata da una vasta letteratura, permettendo per esempio di:

rendere più agile il follow up, per controllare gli esami e personalizzare i piani terapeutici

accorciare le liste di attesa

abbassare la pressione arteriosa nelle persone ipertese

migliorare il controllo glicemico nei casi di diabete

controllare l’aderenza terapeutica soprattutto in caso di artrite reumatoide, asma e BPCO (riducendo sia i decessi sia i ricoveri).

Grazie alla telemedicina, è inoltre possibile attivare una rete collaborativa ospedale-medici-territorio, che favorisce la continuità di cura, monitorando i pazienti da remoto, assistendoli nel proprio percorso terapeutico e favorendo la prevenzione. Un’esigenza rilevata anche dal XIX Rapporto Nazionale sulle politiche della cronicità di Cittadinanzattiva.

I PSP e il percorso di salute

In questo contesto, è risultato vincente l’approccio che contraddistingue Human Assist Care, la divisione di Italiassistenza Spa. Forte di 18 anni di esperienza nel supportare i pazienti affetti da patologie croniche o rare nel loro percorso di cura e di educazione all’aderenza terapeutica, Human Assist Care oggi è leader nella progettazione, gestione e monitoraggio dei PSP che migliorano la qualità dell’assistenza domiciliare e della vita dei pazienti cronici, raggiungendo un’aderenza terapeutica che supera il 90%. I PSP rappresentano un perfetto esempio di sintesi e risposta ai nuovi bisogni, permettendo di realizzare non più solo un percorso terapeutico, ma un percorso di salute, nel quale il paziente torna ad essere “persona”, i suoi diritti sono al centro delle attenzioni e delle attività e dove la tecnologia contribuisce al successo del percorso.

Il ruolo dei PSP è fondamentale, ad esempio, nella fase di follow up delle patologie croniche, monitorando parametri fisiologici tipici. Infatti, forniscono informazioni importanti sullo stato di salute della persona, trasmesse al medico attraverso software e device. In particolare, permettono di:

misurare la temperatura del corpo, la sudorazione, il ritmo sonno-veglia, il consumo di energia, il livello di stress

controllare l’aderenza alla terapia nelle persone affette da artrite reumatoide, o da patologie neurodegenerative come la Sclerosi Multipla, il Parkinson e l’Alzheimer anche grazie a sensori in grado misurare la capacità motoria e l’effettiva mobilità

rilevare e trasmettere al curante in tempo reale dati come pressione, ritmo cardiaco e respiratorio, saturazione, parametri importanti in presenza di patologie come lo scompenso cardiaco, la BPCO, la fibrosi polmonare arteriosa, le bronchiectasie

monitorare a distanza il livello di glicemia in caso di diabete, per evitare pericolose ipoglicemie

effettuare esami diagnostici per il follow up di pazienti con patologie rare, ad esempio le malattie da accumulo lisosomiale. Un esempio è il Test DBS (Dried Blob Spots), un innovativo metodo di campionamento che consiste nel prelievo di gocce di sangue da un dito della mano, evitando il prelievo di sangue venoso.

Tecnologia e human touch, un approccio integrato

Analizzando i vantaggi di queste esperienze, emerge chiaramente come per cogliere le sfide che la sanità del futuro pone, le tecnologie avanzate e la digitalizzazione dei processi sono fondamentali. Tuttavia, per poter concretizzare i percorsi di salute, che vedono al centro la persona e le sue esigenze, la telemedicina deve essere sempre accompagnata dalla competenza e dall’esperienza dei medici, ma soprattutto da un approccio umano. Ciò significa, ad esempio, che familiari, caregiver, medici e personale sanitario sono tutte figure essenziali per la riuscita della cura. Solo attraverso il loro coinvolgimento nel percorso di salute è possibile integrare l’approccio tecnico-scientifico con il tocco umano di una relazione sempre presente, empatica e costante, fondamentale anche per un supporto psicologico al paziente. Per questo i PSP ricreano, grazie ad una nuova modellizzazione, una comunità virtuale costituita da persone: il paziente, la sua famiglia, i caregiver e le figure sanitarie, in un’interazione costante e, se necessario, quotidiana. È questo modello che permette alle persone di sentirsi supportate nel piano terapeutico e seguite nell’assunzione dei farmaci, con la precisione e la cura che si avrebbe in ospedale, ma nella sicurezza e nel comfort della propria abitazione.